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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni WhatsApp özelliği sayesinde istenmeyen mesaj bildirimlerine "süresiz" son

    WhatsApp'a sohbetleri her zaman sessize alma seçeneği eklendi. Böylece tüm sohbetleri süresiz sessize alarak, istemediğiniz mesaj bildirimleri arasında kaybolmayacaksınız.
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    Mobil Uygulamalar
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a, sohbetleri "her zaman" sessize alma seçeneği eklendi. "Şimdiye kadar neredeydi?" dedirten bu özellik sayesinde, artık kişi ve grup sohbetlerinden gelen bildirimler süresiz sessize alınabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Dünden bugüne iPhone modelleri yan yana"

    1 yıllık sessize alma seçeneği yerine her zaman sessize alma

    WhatsApp'ın Android, iOS ve Web versiyonlarına eklenen süresiz sessize alma seçeneği, daha önceki 1 yıllık sessize alma opsiyonunun yerine gelmiş durumda. Diğer 8 saat ve 1 hafta sessize alma seçenekleri ise yerini koruyor.

    Her zaman sessiz özelliği, sürekli bildirim gelmesini istemediğiniz grup sohbetleri için oldukça faydalı olacağa benziyor. Bu özelliği aktif etmek için susturmak istediğiniz sohbete giderek, grup/kişi adına tıklamalı ve sohbet ayarlarını açmalısınız. Ardından ise karşınıza çıkan sayfadan sessiz seçeneğine dokunarak, her zaman veya diğer seçeneklerden birini seçmelisiniz.  



    https://twitter.com/WhatsApp/status/1319461499354509313 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    guneyk

    xd

    18 saat önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    1 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    1 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    1 gün önce
    hareketliperde

    v

    1 gün önce
    Steelo

    noluyo

    1 gün önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    2 gün önce
    danlabilic

    .

    2 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    1 ay önce
    Jeolog.

    test

    1 ay önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    V4LKyR 44 dk.
    Vay be, teknolojiye bak.
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    drjacob (... ) 1 sa.
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