Yeni WhatsApp özelliği sayesinde istenmeyen mesaj bildirimlerine "süresiz" son

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a, sohbetleri "her zaman" sessize alma seçeneği eklendi. "Şimdiye kadar neredeydi?" dedirten bu özellik sayesinde, artık kişi ve grup sohbetlerinden gelen bildirimler süresiz sessize alınabiliyor.
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1 yıllık sessize alma seçeneği yerine her zaman sessize alma
WhatsApp'ın Android, iOS ve Web versiyonlarına eklenen süresiz sessize alma seçeneği, daha önceki 1 yıllık sessize alma opsiyonunun yerine gelmiş durumda. Diğer 8 saat ve 1 hafta sessize alma seçenekleri ise yerini koruyor.
Her zaman sessiz özelliği, sürekli bildirim gelmesini istemediğiniz grup sohbetleri için oldukça faydalı olacağa benziyor. Bu özelliği aktif etmek için susturmak istediğiniz sohbete giderek, grup/kişi adına tıklamalı ve sohbet ayarlarını açmalısınız. Ardından ise karşınıza çıkan sayfadan sessiz seçeneğine dokunarak, her zaman veya diğer seçeneklerden birini seçmelisiniz.
https://twitter.com/WhatsApp/status/1319461499354509313 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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xd
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
v
noluyo
bu ne la
.
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS