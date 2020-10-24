Yeni WhatsApp özelliği sayesinde istenmeyen mesaj bildirimlerine "süresiz" son

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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a, sohbetleri "her zaman" sessize alma seçeneği eklendi. "Şimdiye kadar neredeydi?" dedirten bu özellik sayesinde, artık kişi ve grup sohbetlerinden gelen bildirimler süresiz sessize alınabiliyor.

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1 yıllık sessize alma seçeneği yerine her zaman sessize alma

WhatsApp'ın Android, iOS ve Web versiyonlarına eklenen süresiz sessize alma seçeneği, daha önceki 1 yıllık sessize alma opsiyonunun yerine gelmiş durumda. Diğer 8 saat ve 1 hafta sessize alma seçenekleri ise yerini koruyor.

Her zaman sessiz özelliği, sürekli bildirim gelmesini istemediğiniz grup sohbetleri için oldukça faydalı olacağa benziyor. Bu özelliği aktif etmek için susturmak istediğiniz sohbete giderek, grup/kişi adına tıklamalı ve sohbet ayarlarını açmalısınız. Ardından ise karşınıza çıkan sayfadan sessiz seçeneğine dokunarak, her zaman veya diğer seçeneklerden birini seçmelisiniz.

https://twitter.com/WhatsApp/status/1319461499354509313

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