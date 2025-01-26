Marvel, Avengers'tan sonra X-Men'i de Russo Kardeşler'e emanet edebilir

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Captain America ve Avengers filmlerinin yönetmenleri olarak tanınan Russo Kardeşler bir süre Marvel'dan uzak kalmış olsalar da önümüzdeki dönemde stüdoyada çok daha aktif rol oynayacaklar. Üst üste çekilecek iki yeni Avengers filmini yönetmek için Marvel ile anlaşan Russolar, sadece bununla da kalmayabilir. Çünkü gelen son haberler, Marvel'ın Avengers'tan sonra X-Men'i de Russo Kardeşler'e emanet edebileceğini gösteriyor.

Hollywood içinden bilgi aktaran isimlerden biri olan Daniel Richtman, Russo Kardeşler'in yeni Avengers filmlerinden sonra da Marvel dünyasında kalmaya devam edeceklerini ve yeni projelere imza atmak için şimdiden Marvel Studios ile anlaştıklarını söylüyor. Richtman'ın paylaştığı bilgilere göre bu projeler arasında heyecanla beklenen yeni X-Men filmi de bulunuyor.

Russo Kardeşler, Marvel Sinematik Evreni'nde Yönetici Olarak Kalabilirler

Russo Kardeşler'in yeni X-Men filmini yönetip yönetmeyeceği henüz kesinleşmiş değil. İkili yapımcı olarak projenin başına geçip yönetmen koltuğunu başkasına da bırakabilir.

Kevin Feige'nin MCU'daki sorumluluklarını paylaşmak için bir süredir kendisine partner aradığı biliniyor. Hatta James Gunn DC tarafına geçmeden önce, Gunn'ın Marvel'da böyle bir rol üstlenebileceği konuşuluyordu. Gunn artık DC'nin başına geçtiği için, Marvel ve Kevin Feige şimdi bu görevi Russo Kardeşler'e verebilir.

Yeni X-Men için görüşülen ilk isim belli oldu 1 ay önce eklendi

Yeni X-Men filminin tam olarak ne zaman çıkacağı bilinmiyor ama 2027'den önce çıkması pek mümkün görünmüyor. Ama X-Men'i bundan önce başka Marvel filmlerinde görebiliriz. Zira şu ana kadar gelen açıklamalar X-Men'in Avengers: Secret Wars'un bir parçası olacağını gösteriyor. Nitekim yeni X-Men üyelerini belirlemek için casting süreci de şimdiden başlamış durumda.

Avengers: Secret Wars ile birlikte X-Men'i MCU'ya dâhil edecek yönetmenler Russo Kardeşler olacağı için, sonrasında bu karakterlerin kontrolünün yine onlarda kalması çok da sürpriz olmaz.

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