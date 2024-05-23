Marvel, X-Men filminin senaristini belirledi

Uzunca bir süredir beklenen yeni X-Men filmi için çalışmalarına hız veren Marvel Studios, filmin senaryosunu kaleme alacak ismi belirledi. Son aylarda farklı senaristlerle görüşen stüdyonun seçtiği isim Michael Lesslie oldu.
Yeni X-Men Filmini Michael Lesslie Yazacak
Son olarak The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes'e imza atan Michael Lesslie'nin filmografisinde Macbeth, Assassin's Creed ve The Little Drummer Girl gibi yapımlar bulunuyor. Kendisi her işi beğeni kazanan bir senarist değil kesinlikle ama Marvel'ın son dönemde çalıştığı senaristleri düşünce, bu standardın üstünde bir kariyeri olduğu söylenebilir.
Öte yandan filmin yönetmeni ve vizyon tarihi gibi detaylar hâlâ netlik kazanmış değil. 2019 yılında Disney-Fox anlaşmasıyla X-Men serisinin haklarını geri alan Marvel Studios, aradan beş yıl gemiş olmasına rağmen yeni X-Men filmini beyaz perdeye getirmekten hâlâ epey uzak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.