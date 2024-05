Marvel, X-Men filminin senaristini belirledi

Tam Boyutta Gör Marvel Sinematik Evreni'nin son dönemdeki kötü gidişatı hazırlık aşamasındaki MCU filmlerine dair heyecanı da köreltmiş durumda. Ancak buna rağmen hâlâ heyecanla beklenen birkaç proje var. Bunların başında ise yeni X-Men filmi geliyor. Marvel hayranlarının yıllardır MCU içinde görmek istediği bu ekip, nihayet Marvel Sinematik Evreni'ne dâhil olacak.

Uzunca bir süredir beklenen yeni X-Men filmi için çalışmalarına hız veren Marvel Studios, filmin senaryosunu kaleme alacak ismi belirledi. Son aylarda farklı senaristlerle görüşen stüdyonun seçtiği isim Michael Lesslie oldu.

Yeni X-Men Filmini Michael Lesslie Yazacak

Son olarak The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes'e imza atan Michael Lesslie'nin filmografisinde Macbeth, Assassin's Creed ve The Little Drummer Girl gibi yapımlar bulunuyor. Kendisi her işi beğeni kazanan bir senarist değil kesinlikle ama Marvel'ın son dönemde çalıştığı senaristleri düşünce, bu standardın üstünde bir kariyeri olduğu söylenebilir.

Öte yandan filmin yönetmeni ve vizyon tarihi gibi detaylar hâlâ netlik kazanmış değil. 2019 yılında Disney-Fox anlaşmasıyla X-Men serisinin haklarını geri alan Marvel Studios, aradan beş yıl gemiş olmasına rağmen yeni X-Men filmini beyaz perdeye getirmekten hâlâ epey uzak.

