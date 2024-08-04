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    Anlık Bildirim

    Yeni Star Wars dizisi Lando rafa kaldırıldı

    2020 yılından beri hazırlık aşamasında olan yeni Star Wars dizisi Lando, rafa kaldırıldı. Donald Glover'ın başrolünü üstlendiği dizi, Lando Calrissian'ın gençlik yıllarına odaklanacaktı.
    Yeni Star Wars dizisi rafa kaldırıldı Tam Boyutta Gör
    Kathleen Kennedy yönetimindeki Lucasfilm'in en çok eleştirildiği konulardan biri de duyurduğu projelerin çok azını nihayete erdirebiliyor olması oldu. Stüdyonun hayata geçirdiği projelerin sayısı, duyurup sonradan iptal ettiği projelerden daha az. Üstelik iptal edilen Star Wars bu hafta bir yenisi daha eklendi. 2018 yapımı Solo: A Star Wars Story'nin spin-off dizisi olarak hazırlanan Lando, Lucasfilm tarafından rafa kaldırıldı.

    Han Solo'nun gençliğine odaklanan Solo: A Star Wars Story filminde karşımıza çıkan karakterlerden biri de Lando Calrissian'ın gençliğiydi. Orijinal üçlemede Billy Dee Williams'ın performansıyla akıllara kazınan bu karaktere, Solo filminde Donald Glover hayat verdi ve ortaya ilgi çekici bir karakter çıkardı. Bu da bir spin-off dizisinin önünü açtı. Lando dizisi o günden beri hazırlık aşamasında olsa da bir türlü somutlaşmıştı. Bu gecikmeler sonrası artık kaçınılmaz gibi görünen haber dün geldi. Dizinin yaratıcısı olan Justin Simien, Lando dizisinin rafa kaldırıldığını açıkladı.

    Lando Dizisinin Yol Haritası ve İlk Senaryoları Hazırdı

    Justin Simien, aslında dizinin hazırlıklarında epey yol kat ettiklerini, hatta bazı senaryoların ve konsept tasarımlarının hazır olduğunu söyledi. Lucasfilm'in dört yıl sonra bu projeyi neden iptal ettiği bilinmiyor. Ancak bu noktada bu iptal haberleri artık şaşırtmıyor. Çünkü belirttiğimiz gibi stüdyonun sonunu getirmediği projelerin sayısı alışılmadık şekilde fazla.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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