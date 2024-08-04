Yeni Star Wars dizisi Lando rafa kaldırıldı

Han Solo'nun gençliğine odaklanan Solo: A Star Wars Story filminde karşımıza çıkan karakterlerden biri de Lando Calrissian'ın gençliğiydi. Orijinal üçlemede Billy Dee Williams'ın performansıyla akıllara kazınan bu karaktere, Solo filminde Donald Glover hayat verdi ve ortaya ilgi çekici bir karakter çıkardı. Bu da bir spin-off dizisinin önünü açtı. Lando dizisi o günden beri hazırlık aşamasında olsa da bir türlü somutlaşmıştı. Bu gecikmeler sonrası artık kaçınılmaz gibi görünen haber dün geldi. Dizinin yaratıcısı olan Justin Simien, Lando dizisinin rafa kaldırıldığını açıkladı.
Lando Dizisinin Yol Haritası ve İlk Senaryoları Hazırdı
Justin Simien, aslında dizinin hazırlıklarında epey yol kat ettiklerini, hatta bazı senaryoların ve konsept tasarımlarının hazır olduğunu söyledi. Lucasfilm'in dört yıl sonra bu projeyi neden iptal ettiği bilinmiyor. Ancak bu noktada bu iptal haberleri artık şaşırtmıyor. Çünkü belirttiğimiz gibi stüdyonun sonunu getirmediği projelerin sayısı alışılmadık şekilde fazla.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.