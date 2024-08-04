Yeni Star Wars dizisi Lando rafa kaldırıldı

Tam Boyutta Gör Kathleen Kennedy yönetimindeki Lucasfilm'in en çok eleştirildiği konulardan biri de duyurduğu projelerin çok azını nihayete erdirebiliyor olması oldu. Stüdyonun hayata geçirdiği projelerin sayısı, duyurup sonradan iptal ettiği projelerden daha az. Üstelik iptal edilen Star Wars bu hafta bir yenisi daha eklendi. 2018 yapımı Solo: A Star Wars Story'nin spin-off dizisi olarak hazırlanan Lando, Lucasfilm tarafından rafa kaldırıldı.

Han Solo'nun gençliğine odaklanan Solo: A Star Wars Story filminde karşımıza çıkan karakterlerden biri de Lando Calrissian'ın gençliğiydi. Orijinal üçlemede Billy Dee Williams'ın performansıyla akıllara kazınan bu karaktere, Solo filminde Donald Glover hayat verdi ve ortaya ilgi çekici bir karakter çıkardı. Bu da bir spin-off dizisinin önünü açtı. Lando dizisi o günden beri hazırlık aşamasında olsa da bir türlü somutlaşmıştı. Bu gecikmeler sonrası artık kaçınılmaz gibi görünen haber dün geldi. Dizinin yaratıcısı olan Justin Simien, Lando dizisinin rafa kaldırıldığını açıkladı.

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Justin Simien, aslında dizinin hazırlıklarında epey yol kat ettiklerini, hatta bazı senaryoların ve konsept tasarımlarının hazır olduğunu söyledi. Lucasfilm'in dört yıl sonra bu projeyi neden iptal ettiği bilinmiyor. Ancak bu noktada bu iptal haberleri artık şaşırtmıyor. Çünkü belirttiğimiz gibi stüdyonun sonunu getirmediği projelerin sayısı alışılmadık şekilde fazla.

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