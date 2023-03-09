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    Anlık Bildirim

    Yeşil renkli yeni Xbox kontrolcüsü tanıtıldı

    Kontrolcüleri için birçok renk seçeneği ve özelleştirme imkânı sunan Microsoft, yeni bir Xbox kontrolcüsü daha tanıttı. Velocity Green olan kontrolcünün fiyatı ise 65 dolar olarak belirlenmiş.
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    Yeni Xbox kontrolcüsü tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Standart kontrolcüsü için hali hazırda birçok renk seçeneği sunan Xbox, belirli ülkelerde kullanıma sunduğu Design Lab ile kontrolcüleri için sınırsız özelleştirme imkânı da sunuyor. Microsoft’un yeni hazırladığı kontrolcü, Design Lab’a para harcamak istemeyenler için oldukça ilgi çekici bir seçenek olacağa benziyor.

    Velocity Green Xbox kontrolcüsü

    Xbox, daha önce yeşil renkli kontrolcü satışa sunmuş olsa da yeni tanıtılan Velocity Green Xbox kontrolcüsü, markanın ikonik koyu yeşili ile kaplanan ilk kontrolcü ve muhteşem görünüyor. Siyah D-Pad ve ABYX tuşları ile dikkat çekici bir kontrast da yakalayan kontrolcü, 65 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.

    Velocity Green hayranı olmayanlar için ise Microsoft; Siyah, Beyaz, Electric Volt, Deep Pink, Shock Blue ve Pulse Red renk seçeneklerini satmaya devam ediyor.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    4S14N_HUNT3R 3 saat önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 1 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 2 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 2 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 2 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 2 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 3 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 6 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 6 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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