Yeşil renkli yeni Xbox kontrolcüsü tanıtıldı

Velocity Green Xbox kontrolcüsü
Xbox, daha önce yeşil renkli kontrolcü satışa sunmuş olsa da yeni tanıtılan Velocity Green Xbox kontrolcüsü, markanın ikonik koyu yeşili ile kaplanan ilk kontrolcü ve muhteşem görünüyor. Siyah D-Pad ve ABYX tuşları ile dikkat çekici bir kontrast da yakalayan kontrolcü, 65 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.
Velocity Green hayranı olmayanlar için ise Microsoft; Siyah, Beyaz, Electric Volt, Deep Pink, Shock Blue ve Pulse Red renk seçeneklerini satmaya devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez