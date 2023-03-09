Yeşil renkli yeni Xbox kontrolcüsü tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Standart kontrolcüsü için hali hazırda birçok renk seçeneği sunan Xbox, belirli ülkelerde kullanıma sunduğu Design Lab ile kontrolcüleri için sınırsız özelleştirme imkânı da sunuyor. Microsoft’un yeni hazırladığı kontrolcü, Design Lab’a para harcamak istemeyenler için oldukça ilgi çekici bir seçenek olacağa benziyor.

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Velocity Green Xbox kontrolcüsü

Xbox, daha önce yeşil renkli kontrolcü satışa sunmuş olsa da yeni tanıtılan Velocity Green Xbox kontrolcüsü, markanın ikonik koyu yeşili ile kaplanan ilk kontrolcü ve muhteşem görünüyor. Siyah D-Pad ve ABYX tuşları ile dikkat çekici bir kontrast da yakalayan kontrolcü, 65 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.

Velocity Green hayranı olmayanlar için ise Microsoft; Siyah, Beyaz, Electric Volt, Deep Pink, Shock Blue ve Pulse Red renk seçeneklerini satmaya devam ediyor.

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