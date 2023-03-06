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    Büyük iddia: Counter Strike 2 çok yakında tanıtılacak

    Half-Life, Portal, Counter Strike ve Dota gibi yapımları ile bilinen Valve, yakında çok önemli bir duyuruda bulunabilir. İddialara göre firmanın bu duyurusu Counter Strike hakkında olacak.
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    Counter Strike 2 çok yakında tanıtılabilir Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en popüler tek kişilik ve çok oyunculu oyunlarına imza atan Valve, Half-Life Alyx dışında uzun süredir yeni bir projeye imza atmadı ancak iddialara göre Dota 2 ve Counter Strike Global Offensive ile çok oyunculu yapımlarda önemli bir yere sahip firma, çok yakında önemli bir duyuruda bulunabilir.

    Yeni Counter-Strike mı geliyor?

    E-spor yapımlarına yakın kaynakları ile bilinen Richard Lewis, Twitter üzerinden Valve’un yeni bir Counter-Strike yapımı üzerinde çalıştığını doğruladı. Firmanın en yeni oyun motoru olan Source 2 ile geliştirilen yapımın Counter-Strike 2 ismiyle tanıtılacağı da gelen bilgiler arasında. Lewis’a göre Valve, yeni CS oyununda 128 tik sunucularına yer vererek daha keyifli bir oynanış sunacak. Ayrıca oyunun rekabetçi eşleştirme sisteminde de ciddi iyileştirmeler sunması bekleniyor. Lewis’ın iddiaları, yeni Nvidia sürücülerinde ortaya çıkan CS: GO2 iddialarını da doğrular nitelikte.

    Counter Strike 2 ne zaman çıkacak?

    Counter Strike 2 çok yakında tanıtılabilir Tam Boyutta Gör
    İddialara göre Valve, CS 2 veya CS: GO2 adları ile anılan proje üzerinde uzun zamandır çalışıyor, hatta firmanın aralık ayından beri büyük oynanış
    testleri gerçekleştirdiği da ifade ediliyor. Tüm bunlar, projenin büyük ölçüde hazır olduğunu gözler önüne seriyor. Lewis’a göre Valve, Counter Strike 2’nin ilk beta sürümünü mart sonunda veya nisan başında yayınlayacak. Projenin gerçek çıkış tarihi ve fiyatı hakkında ise henüz bilgi sahibi değiliz.
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    şairane 3 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 3 gün önce

    [resim]

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    ugah6aiw 3 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 3 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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    HABERİN ETİKETLERİ
    Valve, source 2 ve
    6 etiket daha counter strike:global offensive counter strike CS:GO e-spor Teknoloji Haberleri Yazılım
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