Büyük iddia: Counter Strike 2 çok yakında tanıtılacak

Yeni Counter-Strike mı geliyor?
E-spor yapımlarına yakın kaynakları ile bilinen Richard Lewis, Twitter üzerinden Valve’un yeni bir Counter-Strike yapımı üzerinde çalıştığını doğruladı. Firmanın en yeni oyun motoru olan Source 2 ile geliştirilen yapımın Counter-Strike 2 ismiyle tanıtılacağı da gelen bilgiler arasında. Lewis’a göre Valve, yeni CS oyununda 128 tik sunucularına yer vererek daha keyifli bir oynanış sunacak. Ayrıca oyunun rekabetçi eşleştirme sisteminde de ciddi iyileştirmeler sunması bekleniyor. Lewis’ın iddiaları, yeni Nvidia sürücülerinde ortaya çıkan CS: GO2 iddialarını da doğrular nitelikte.
Counter Strike 2 ne zaman çıkacak?
testleri gerçekleştirdiği da ifade ediliyor. Tüm bunlar, projenin büyük ölçüde hazır olduğunu gözler önüne seriyor. Lewis’a göre Valve, Counter Strike 2’nin ilk beta sürümünü mart sonunda veya nisan başında yayınlayacak. Projenin gerçek çıkış tarihi ve fiyatı hakkında ise henüz bilgi sahibi değiliz.
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