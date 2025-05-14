Yeni Xpeng E29'un tasarımına ilişkin ipuçları paylaşıldı

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Tam Boyutta Gör Xpeng Motors, “E29” olarak bilinen yeni elektrikli coupe modeline dair ilk teaser görselini paylaştı. Modelin 2025 yılının ikinci yarısında piyasaya çıkması bekleniyor. Yeni araç, markanın mevcut sedan serisine kıyasla daha performans odaklı bir tasarım anlayışını temsil ediyor.

E29’un tasarımı, Xpeng’in ilk P7 modelinde de imzası bulunan Rafik Ferrag tarafından yapıldı. 2018 yılında Xpeng’e katılan Ferrag, aracın siluetini Instagram üzerinden paylaştı. Resmi teknik detaylar henüz açıklanmasa da teaser görseli ve daha önceki casus fotoğraflara göre fastback tarzı bir tavan çizgisi, yeni aydınlatma imzasına sahip boydan boya uzanan stoplar, gizli kapı kolları, çerçevesiz yan aynalar ve açılır/kapanır arka spoyler gibi detaylar göreceğiz. Ön ve arka tasarım dili, 2024 yılında tanıtılan P7+ ile benzerlik gösterse de E29’da aerodinamik verimliliği artırmak adına farklı tasarım dokunuşları yer alıyor.

İç mekâna dair resmi bilgiler henüz paylaşılmadı. Ancak casus görüntüler, büyük bir orta dokunmatik ekran, dairesel kontrol düğmelerine sahip üç kollu bir direksiyon simidi ve muhtemelen mor deri döşeme seçeneği gibi unsurları gözler önüne seriyor. E29’un, Xpeng’in sesli komut desteği sunan Xmart OS 2.0 yazılımı ile donatılması ve artırılmış gerçeklik destekli bir head-up display (HUD) ile sunulması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Yeni modelin gelişmiş sürüş destek sistemlerinde (ADAS) lidar yerine yalnızca kamera tabanlı bir görüş sistemi kullanabileceği öngörülüyor. Bu sistem Xpeng’in yeni nesil Turing AI çipi tarafından desteklenecek.

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E29'un tamamen elektrikli olması ve Xpeng’in yeni “Kunpeng” platformunu ilk kez bu araçta kullanması bekleniyor. Uzmanlar, bu platformun ileride menzil artırıcı hibrit güç ünitelerini de destekleyebileceğini öne sürüyor ancak bu konuda resmi bir doğrulama yapılmış değil. Referans olarak, mevcut P7i modeli çift motorlu dört çeker versiyonlarında 348 kW’a kadar güç sunarken, CLTC normlarına göre 702 kilometreye varan menzil sağlıyor. E29’un bu değerleri aşma ihtimali yüksek.

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Yeni Xpeng E29'un tasarımına ilişkin ipuçları paylaşıldı