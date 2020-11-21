Yeni YouTube politikasıyla neredeyse reklamsız video kalmayacak

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Popüler video içerik platformu YouTube, artık iş ortağı programına üye olmayan kanalların videolarında da reklam göstereceğini duyurdu. Böylece neredeyse tüm YouTube videolarında reklam gösterilecek.

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Reklamsız video kalmayacak

Hizmet şartları güncellemesiyle artık iş ortağı programına üye olmayan kanalların videolarında da kademeli olarak reklam gösterileceğini duyuran YouTube, bu kanalların YouTube iş ortağı programına dahil olmadıkları için reklamlardan herhangi bir gelir elde edemeyeceğini belirtiyor.

YouTube reklamlarından gelir elde etmek isteyen içerik üreticileri ise ancak 1000'den fazla aboneye sahip olur ve toplam 4000 saatlik izlenme süresine ulaşırsa YouTube iş ortağı programına katılmaya hak kazanabiliyor ve programa dahil olduklarında reklam geliri elde edebiliyor.

https://support.google.com/youtube/thread/83733719?hl=en&msgid=83733719

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