Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
    Şu anda 34 kişi burada

    Yeni YouTube politikasıyla neredeyse reklamsız video kalmayacak

    YouTube'da daha fazla video görmeye hazır olun. Yeni hizmet şartları güncellemesi ile artık YouTube iş ortağı programına üye olmayan kanalların videolarında da reklam gösterilecek.
    2 sa.
    1,6b
    34
    44
    Mobil Uygulamalar
    Abone ol
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    3

    Yeni YouTube politikasıyla neredeyse reklamsız video kalmayacak
    Tam Boyutta Gör

    Popüler video içerik platformu YouTube, artık iş ortağı programına üye olmayan kanalların videolarında da reklam göstereceğini duyurdu. Böylece neredeyse tüm YouTube videolarında reklam gösterilecek.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Türkiye fiyatları Apple tarafından resmen açıklandı!"

    Reklamsız video kalmayacak

    Hizmet şartları güncellemesiyle artık iş ortağı programına üye olmayan kanalların videolarında da kademeli olarak reklam gösterileceğini duyuran YouTube, bu kanalların YouTube iş ortağı programına dahil olmadıkları için reklamlardan herhangi bir gelir elde edemeyeceğini belirtiyor.

    YouTube reklamlarından gelir elde etmek isteyen içerik üreticileri ise ancak 1000'den fazla aboneye sahip olur ve toplam 4000 saatlik izlenme süresine ulaşırsa YouTube iş ortağı programına katılmaya hak kazanabiliyor ve programa dahil olduklarında reklam geliri elde edebiliyor.



    https://support.google.com/youtube/thread/83733719?hl=en&msgid=83733719 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk insanlı akrobasi drone'u ile tanışın

    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    1 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    1 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim biz buna

    2 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Xtrud (Harun Yahya) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    iPhone kullananlar düşünsün youtube vanced var Android de
    1 Yanıt Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    X4eros 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vanced candır
    Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Sir Joseph (Yusuf Talha Çelebi) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Xtrud
    Düşünmeme gerek yok. Reklam engelleyici Safari için de var. Araştırıp konuşacak kadar aklı olsa herkesin keşke.
    2 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (33) Yorum Yaz Forumda Gör
    Hazreti Dentist 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    Jailbreakle 2010'dan beri hiç reklam görmüyorum,hala iPhone'da böyle şeylerin olmadığını zannedenlerini görünce gülüyorum.Siz hangi devirde yaşıyorsunuz ya? Jailbreak ne açın onu öğrenin önce,sonra iPhone ile sidik yarıştırın.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Xtrud (Harun Yahya) 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    Tarayıcıya reklam engelleyici ile birlikte tarayıcıdan youtube izlemek ile Vancedı kıyaslayanlar var yazık
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    bloodmoney30 (Adımı Bilmiyorum) 8 dk. ( Mesaj Silindi )
    Google'de bile reklam var artık, eskiden arama sonuçlarında 1 tane bile reklam görmezdim ancak şimdi her aramada 4 - 5 tane sponsorlu arama reklamı çıkıyor..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Çetooooo (Çetin Akpan) 32 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    iPhone Kullananlar Düşünsün Diyenlerle Dolu Etraf Hayatlarında IOS İle Vakit Geçirmedikleri Çok Açık Ben iPhone ve iPadde Hem YouTube Uygulamasında Hem de Diğer Oyun Program Vs'de Reklamı Unutalı Yıllar Oluyor
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    JourneyToTheWest 38 dk. (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Pc - ublock origin

    android - youtube vanced, firefox + ublcok origin, kiwi browser + ublock origin.

    Tüh 20.000 liralık über hava atma telefonu iphone 12 max ile youtube vanced çalışmıyor firefox'a eklentide kurulmuyor .Neyse arkasındaki ısırılmış elma yeter.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    esmerbuyucu (E. B.) 25 dk. ( Mesaj Silindi ) JourneyToTheWest
    Sizi sayıyla mı gönderiyorlar yoksa beyniniz mi ısırıldı? Safari'ye Purify adlı reklam engelleyiciyi kurdum, çatır çatır çalışıyor.



    iPhone kullananların derdine gerilmişler. İnsan bu kadar aciz olmamalı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zaten bir video izliyoruz içinde 10 tane yemek sepeti reklamı var
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    STMUS (HIP 27989) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    şartları karşılayamadığı için tüm geliri kendisine alacak yani, aç gözlülük olmuş bildiğin.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    marslan1999 (Mert ARSLAN) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tekelleşmenin sonucu. YouTube Premium sonrası çok artmıştı zaten.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Real Woods (Kemal ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Google daha fazla para kazanma işini kafaya koymuş.Google fotoğraflarda da düşük kalite sınırsız yedeklemeyi kaldırıyorumuş dün bildirim geldi :(
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Haberi iyi okumadınız galiba, reklam zaten hemen her videoda var, diyor ki bundan sonra iş ortağım olmayan video sahiplerinin videolarına da reklam koyacağım ve kendilerine reklamlardan dolayı para ver-me-ye-ce-ğim. Hali hazırda iş ortakları anlaşmasını imzalayanlar 1000 abone ve 4000 saat üzerinden para kazanıyordu, iş ortağım anlaşmasını imzalamayan videolara reklam koymuyor ve para vermiyordu. Şimdi onların videolarına da reklam koyacak ama para vermeyecek.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    12 Angry Men +208 Jeopol +199 kojiro +187 gokhanvai +164 ssbrutality +150 OSINOS +131 cocainbar +128 b0Ni +127 ygulbahar +122 gowlet +118
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 carter ilk kez +249 2 _ESvED_ ilk kez +244 3 MaximillianFoe ilk kez +212
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    34 Kişi Okuyor (13 Üye, 21 Misafir) 12 Masaüstü 22 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1627 kez okundu.
    32 kişi, toplam 33 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    youtube, youtube reklamları ve
    6 etiket daha google uygulama uygulama haber Mobil Teknolojiler Web Siteleri Internet
    Facebook Sayfası250,2b
    Twitter Profili93,3b
    YouTube Kanalı307b
    Instagram Profili46,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 22 dk. Monster'da Bu Hafta - Gears 5 27 dk. Rick and Morty'den eğlenceli PlayStation 5 reklamı 57 dk. Alglerden yararlanılarak insan karaciğer yapısı oluşturuldu 1 sa. Haftalık Dizi Önerisi 02: Good Omens 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Yeni YouTube politikasıyla neredeyse reklamsız video kalmayacak Sonraki Volkswagen Passat ABD'de yolun sonuna geliyor 4 sa. Yeni Resident Evil filminden ilk görüntüler paylaşıldı 5 sa. 1970'lerde geçen "Batman: Soul of the Dragon" animasyonundan ilk fragman paylaşıldı 6 sa. 2021'in ilk çeyreğinde gelecek 5 telefon, Snapdragon 875 ve 100W hızlı şarja sahip olacak 7 sa. Amazon'da günün öne çıkan indirimleri (21 Kasım) 7 sa. Huawei'de Muhteşem Cuma indirimleri başladı 7 sa. Poco M3'e ait render görüntü, farklı arka tasarımı ortaya koyuyor 8 sa. Güncellenmiş dosya gezgini Windows 10 yapı 21H2’ye kalabilir 8 sa. Google, Chrome’un Windows 7 desteğini uzattı 9 sa. Nvidia: Talebe yetişmemiz birkaç ayı bulabilir 10 sa. Referans tasarım RX 6800 serisi önümüzdeki yılın başlarına kadar üretilecek 10 sa. EVGA RTX 3090 KINGPIN Hybrid 2000 dolarlık etiketle satışa sunuldu 11 sa. The Walking Dead'in 10. sezonu ekstra 6 bölüm ile 28 Şubat'ta dönüyor 11 sa. iPhone 12 serisi için eskiyi getir yeniyi götür kampanyası başlıyor 12 sa. Ülkemizde faz-3 çalışmaları yapılan koronavirüs aşısına büyük talep: Gün bitmeden 20 bin başvuru 12 sa. X-tra ile kamera bataryaları kökten değişiyor 12 sa. Haftaya BİM marketlerde Nvidia ekran kartlı HP oyuncu dizüstü modeli ve ekipmanları var 13 sa. Disney, Black Widow'u internette yayınlamayı düşünmüyor 13 sa. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro ön sipariş tarihleri belli oldu 21 sa. Simülasyon oyunu Transport City: Truck Tycoon, iOS ve Android cihazlar için yayınlandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    KABLONET
    DH Forum
    Amazon.com.tr yurt dışı ürünlerin satışına başladı
    DonanımHaber
    PlayStation Store'da Black Friday İndirimleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Piyasaya Çıktı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Playstation Oyun ve Plus Fırsatları
    DH Forum
    Haftaya BİM marketlerde Nvidia ekran kartlı HP oyuncu dizüstü ...
    DonanımHaber
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız