Yeni YouTube politikasıyla neredeyse reklamsız video kalmayacak

Popüler video içerik platformu YouTube, artık iş ortağı programına üye olmayan kanalların videolarında da reklam göstereceğini duyurdu. Böylece neredeyse tüm YouTube videolarında reklam gösterilecek.
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Reklamsız video kalmayacak
Hizmet şartları güncellemesiyle artık iş ortağı programına üye olmayan kanalların videolarında da kademeli olarak reklam gösterileceğini duyuran YouTube, bu kanalların YouTube iş ortağı programına dahil olmadıkları için reklamlardan herhangi bir gelir elde edemeyeceğini belirtiyor.
YouTube reklamlarından gelir elde etmek isteyen içerik üreticileri ise ancak 1000'den fazla aboneye sahip olur ve toplam 4000 saatlik izlenme süresine ulaşırsa YouTube iş ortağı programına katılmaya hak kazanabiliyor ve programa dahil olduklarında reklam geliri elde edebiliyor.
https://support.google.com/youtube/thread/83733719?hl=en&msgid=83733719 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Dünyanın ilk insanlı akrobasi drone'u ile tanışın
sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna
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"Uçan Tabut" diyelim biz buna
android - youtube vanced, firefox + ublcok origin, kiwi browser + ublock origin.
Tüh 20.000 liralık über hava atma telefonu iphone 12 max ile youtube vanced çalışmıyor firefox'a eklentide kurulmuyor .Neyse arkasındaki ısırılmış elma yeter.
iPhone kullananların derdine gerilmişler. İnsan bu kadar aciz olmamalı
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