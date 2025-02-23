Apple Intelligence Avrupa sınırlarına giriyor

Apple Intelligence Avrupa’ya geliyor
Dijital Pazar Yasası’na göre bir firmanın uygulamaları arasında veri iletişimi varsa, bunun kullanıcı gizliliğini ihlal etmemesi gerekiyor. Apple Intelligence, macOS Sequa iPhone yansıtma ve SharePlay ekran paylaşımı özelliği veri işleme konusunda kanun kapsamı dışına çıktığı için Avrupa’da kullanıma sunulmamıştı.
Aradan geçen zaman içerisinde Apple, uygulamalar arasındaki veri paylaşımına bir çeki düzen vererek Avrupa yasalarına uyumlu hale getirdi. Bu kapsamda Apple Intelligence paketi iOS 18.4 ve iPadOS 18.4 ile birlikte Avrupa Birliği’ne de sunulacak.
Apple ayrıca Apple Intelligence paketini Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca, Japonca, Güney Korede, Çince, Singapur ve Hindistan için yerelleştirilmiş İngilizce dillerinde de sunmaya başlayacak. Böylece Nisan ayı itibariyle Apple Intelligence paketi dünyanın hemen her noktasında bu dillerde kullanıma sunulmuş olacak.
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