Apple Intelligence Avrupa sınırlarına giriyor

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Tam Boyutta Gör Geçen yıl dünyanın pek çok ülkesinde kullanıma sunulan Apple Intelligence yapay zekâ paketi, Dijital Pazar Yasası nedeniyle Avrupa Birliği’ni es geçmişti. Aylar süren optimizasyon çalışmaları sonrasında nihayet Avrupalı kullanıcılar Apple Intelligence deneyimini yaşayabilecek.

Apple Intelligence Avrupa’ya geliyor

Dijital Pazar Yasası’na göre bir firmanın uygulamaları arasında veri iletişimi varsa, bunun kullanıcı gizliliğini ihlal etmemesi gerekiyor. Apple Intelligence, macOS Sequa iPhone yansıtma ve SharePlay ekran paylaşımı özelliği veri işleme konusunda kanun kapsamı dışına çıktığı için Avrupa’da kullanıma sunulmamıştı.

Apple yapay zekâsı Avrupa’ya ulaşamadı 8 ay önce eklendi

Aradan geçen zaman içerisinde Apple, uygulamalar arasındaki veri paylaşımına bir çeki düzen vererek Avrupa yasalarına uyumlu hale getirdi. Bu kapsamda Apple Intelligence paketi iOS 18.4 ve iPadOS 18.4 ile birlikte Avrupa Birliği’ne de sunulacak.

Apple ayrıca Apple Intelligence paketini Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca, Japonca, Güney Korede, Çince, Singapur ve Hindistan için yerelleştirilmiş İngilizce dillerinde de sunmaya başlayacak. Böylece Nisan ayı itibariyle Apple Intelligence paketi dünyanın hemen her noktasında bu dillerde kullanıma sunulmuş olacak.



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Apple Intelligence nihayet Avrupa’da