Huawei'nin Harmony işletim sistemini hangi modellere getireceği sızdı

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Huawei, yakında akıllı telefonlarını HarmonyOS ile güncellemeye başlayacak ancak güncellenmesi planlanan kesin modeller belirtilmedi. Şimdi ise yeni bir sızıntı, şirketin tescilli işletim sistemini HiSilicon Kirin 710 işlemci ve daha üstünü çalıştıran cihazlara getireceğini öne sürüyor.

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Kirin 710 ve üzeri işlemcili modeller güncellenecek

Sağlanan bilgilere göre, Kirin 710 ve daha yeni işlemcilere dayalı Huawei cihazlar HarmonyOS'a yükseltilebilecek. Dolayısıyla 2018'den sonra piyasaya çıkan akıllı telefon ve tabletlerden bahsediyoruz. Uyumlu yonga setlerinin tam listesi ise aşağıdaki gibi olacak:

Kirin 710

Kirin 810

Kirin 820E

Kirin 820 5G

Kirin 980

Kirin 980 5G

Kirin 990

Kirin 990E

Kirin 990 5G

Kirin 9000

Kirin 9000E

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HarmonyOS'un kararlı sürümünün dağıtımının bu yıl Nisan ayında başlayacağı biliniyor. Katlanabilir akıllı telefon Mate X2 , yeni işletim sistemini ilk alan cihazlardan biri olacak . Ayrıca P50 serisinin yeni amiral gemilerinin kutusundan çıkar çıkmaz HarmonyOS ile birlikte geleceği bilgisi de mevcut.

https://www.huaweicentral.com/harmonyos-upgrade-plan-for-huawei-phones-suggested-again-might-cover-devices-even-with-kirin-710-chipset-list/

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