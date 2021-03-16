Huawei'nin Harmony işletim sistemini hangi modellere getireceği sızdı

Huawei, yakında akıllı telefonlarını HarmonyOS ile güncellemeye başlayacak ancak güncellenmesi planlanan kesin modeller belirtilmedi. Şimdi ise yeni bir sızıntı, şirketin tescilli işletim sistemini HiSilicon Kirin 710 işlemci ve daha üstünü çalıştıran cihazlara getireceğini öne sürüyor.
Ayrıca Bkz. "Nokia'nın uygun fiyatlı 5G akıllı telefonlarının detayları belli oldu"
Kirin 710 ve üzeri işlemcili modeller güncellenecek
Sağlanan bilgilere göre, Kirin 710 ve daha yeni işlemcilere dayalı Huawei cihazlar HarmonyOS'a yükseltilebilecek. Dolayısıyla 2018'den sonra piyasaya çıkan akıllı telefon ve tabletlerden bahsediyoruz. Uyumlu yonga setlerinin tam listesi ise aşağıdaki gibi olacak:
- Kirin 710
- Kirin 810
- Kirin 820E
- Kirin 820 5G
- Kirin 980
- Kirin 980 5G
- Kirin 990
- Kirin 990E
- Kirin 990 5G
- Kirin 9000
- Kirin 9000E
HarmonyOS'un kararlı sürümünün dağıtımının bu yıl Nisan ayında başlayacağı biliniyor. Katlanabilir akıllı telefon Mate X2 , yeni işletim sistemini ilk alan cihazlardan biri olacak . Ayrıca P50 serisinin yeni amiral gemilerinin kutusundan çıkar çıkmaz HarmonyOS ile birlikte geleceği bilgisi de mevcut.
https://www.huaweicentral.com/harmonyos-upgrade-plan-for-huawei-phones-suggested-again-might-cover-devices-even-with-kirin-710-chipset-list/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi
Duyar puanım 2/10
"mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.
"pound" kadar başınıza taş düşsün!