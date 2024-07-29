AMD Amuse 2.0 çıktı: Yerel olarak çalışan yeni yapay zeka deneyimi

AMD Amuse 2.0 çıktı
AMD, en iyi deneyim için aşağıdaki sistem özelliklerini öneriyor:
- 24 GB veya daha yüksek RAM'e sahip AMD Ryzen AI 300 serisi işlemciler
- AMD Ryzen 8040 serisi işlemciler (AMD XDNA Super Resolution için en son OEM MCDM ve NPU sürücü güncellemesi gerekiyor) ve 32 GB RAM
- Radeon RX 7000 serisi ekran kartları
Diğer çoğu yapay zeka görüntü oluşturma araçlarında da görüldüğü gibi Amuse, görüntülerini oluşturmak için Stability AI'ın Stable Diffusion modellerini kullanıyor. Yeni Zelanda merkezli TensorStack ile ortaklık kurularak inşa edilen Amuse, arayüz ve kullanım olarak da oldukça kolay. Kullanıcılar çizimde görüntüye araçlar gibi farklı görüntü oluşturma araçlarına sahip olurken aynı zamanda kendi yapay zeka filtrelerini de oluşturabiliyor. Bu sayede üretimlerinde bir standart yakalayabiliyorlar. Amuse 2.0'a buradan ulaşabilirsiniz.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/99602/amd-amuse-is-new-ai-image-generation-tool-that-runs-locally-on-ryzen-and-radeon-pcs/index.html https://www.amuse-ai.com/ https://community.amd.com/t5/ai/introducing-amuse-2-0-beta-with-amd-xdna-super-resolution-a/ba-p/697374 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.