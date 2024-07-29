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    Anlık Bildirim

    AMD Amuse 2.0 çıktı: Yerel olarak çalışan yeni yapay zeka deneyimi

    AMD, şu anda Beta aşamasında olan yeni yapay zeka paketi Amuse 2.0'ı tanıttı. AMD Amuse 2.0, tamamen yerel olarak çalışıyor ve buluta bağlanmaya gerek duymuyor.
    Yerel yapay zeka görsel oluşturucu AMD Amuse 2 çıktı Tam Boyutta Gör
    AMD, kısa bir süre önce XDNA Süper Çözünürlük (XDNA Super Resolution) teknolojisine sahip olan ve kullanıcılara deneyimleyebileceği birçok yapay zeka merkezli özellik sunan Amuse 2.0 adlı yeni yapay zeka paketini tanıttı. Intel’in yapay zeka uygulaması AI Playground’a bir rakip olan Amuse, tamamıyla yerel olarak sistem üzerinde çalışıyor ve herhangi bir bulut bağlantısı gerektirmiyor.

    AMD Amuse 2.0 çıktı

    Yerel yapay zeka görsel oluşturucu AMD Amuse 2 çıktı Tam Boyutta Gör
    AMD Amuse 2.0 halihazırda Beta sürümünde bulunuyor. Amuse 2.0’ı kullanabilmek için AMD Ryzen AI 300 serisi bir işlemci ya da Radeon RX 7000 serisi bir ekran kartı gerekiyor. Yapay zeka tabanlı XDNA mimarisi sayesinde AMD'nin mobil Ryzen 8040 işlemcilerine sahip sistemlerde de çalışıyor. Amuse 2.0'ın sunduğu en ilginç özellik AMD'nin XDNA Super Resolution teknolojisini destekliyor olması. Bu destek sayesinde görüntü oluşturma aşamasının sonunda çıktı boyutunu 2 kat artırmak mümkün oluyor.

    AMD, en iyi deneyim için aşağıdaki sistem özelliklerini öneriyor:

    • 24 GB veya daha yüksek RAM'e sahip AMD Ryzen AI 300 serisi işlemciler
    • AMD Ryzen 8040 serisi işlemciler (AMD XDNA Super Resolution için en son OEM MCDM ve NPU sürücü güncellemesi gerekiyor) ve 32 GB RAM
    • Radeon RX 7000 serisi ekran kartları

    Diğer çoğu yapay zeka görüntü oluşturma araçlarında da görüldüğü gibi Amuse, görüntülerini oluşturmak için Stability AI'ın Stable Diffusion modellerini kullanıyor. Yeni Zelanda merkezli TensorStack ile ortaklık kurularak inşa edilen Amuse, arayüz ve kullanım olarak da oldukça kolay. Kullanıcılar çizimde görüntüye araçlar gibi farklı görüntü oluşturma araçlarına sahip olurken aynı zamanda kendi yapay zeka filtrelerini de oluşturabiliyor. Bu sayede üretimlerinde bir standart yakalayabiliyorlar. Amuse 2.0'a buradan ulaşabilirsiniz.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/99602/amd-amuse-is-new-ai-image-generation-tool-that-runs-locally-on-ryzen-and-radeon-pcs/index.html https://www.amuse-ai.com/ https://community.amd.com/t5/ai/introducing-amuse-2-0-beta-with-amd-xdna-super-resolution-a/ba-p/697374
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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