AMD Amuse 2.0 çıktı: Yerel olarak çalışan yeni yapay zeka deneyimi

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Tam Boyutta Gör AMD, kısa bir süre önce XDNA Süper Çözünürlük (XDNA Super Resolution) teknolojisine sahip olan ve kullanıcılara deneyimleyebileceği birçok yapay zeka merkezli özellik sunan Amuse 2.0 adlı yeni yapay zeka paketini tanıttı. Intel’in yapay zeka uygulaması AI Playground’a bir rakip olan Amuse, tamamıyla yerel olarak sistem üzerinde çalışıyor ve herhangi bir bulut bağlantısı gerektirmiyor.

AMD Amuse 2.0 çıktı

Tam Boyutta Gör AMD Amuse 2.0 halihazırda Beta sürümünde bulunuyor. Amuse 2.0’ı kullanabilmek için AMD Ryzen AI 300 serisi bir işlemci ya da Radeon RX 7000 serisi bir ekran kartı gerekiyor. Yapay zeka tabanlı XDNA mimarisi sayesinde AMD'nin mobil Ryzen 8040 işlemcilerine sahip sistemlerde de çalışıyor. Amuse 2.0'ın sunduğu en ilginç özellik AMD'nin XDNA Super Resolution teknolojisini destekliyor olması. Bu destek sayesinde görüntü oluşturma aşamasının sonunda çıktı boyutunu 2 kat artırmak mümkün oluyor.

AMD, en iyi deneyim için aşağıdaki sistem özelliklerini öneriyor:

24 GB veya daha yüksek RAM'e sahip AMD Ryzen AI 300 serisi işlemciler

AMD Ryzen 8040 serisi işlemciler (AMD XDNA Super Resolution için en son OEM MCDM ve NPU sürücü güncellemesi gerekiyor) ve 32 GB RAM

Radeon RX 7000 serisi ekran kartları

Diğer çoğu yapay zeka görüntü oluşturma araçlarında da görüldüğü gibi Amuse, görüntülerini oluşturmak için Stability AI'ın Stable Diffusion modellerini kullanıyor. Yeni Zelanda merkezli TensorStack ile ortaklık kurularak inşa edilen Amuse, arayüz ve kullanım olarak da oldukça kolay. Kullanıcılar çizimde görüntüye araçlar gibi farklı görüntü oluşturma araçlarına sahip olurken aynı zamanda kendi yapay zeka filtrelerini de oluşturabiliyor. Bu sayede üretimlerinde bir standart yakalayabiliyorlar. Amuse 2.0'a buradan ulaşabilirsiniz.

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Yerel yapay zeka görsel oluşturucu AMD Amuse 2 çıktı