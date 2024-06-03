AMD, işlemci isimlendirmesini değiştirdi: Nasıl hayatta kalınır?

Ryzen AI 300 serisi ve AMD’nin yeni isimlendirmesini anlamak
AMD, Strix Point kod adlı Ryzen AI 300 serisini piyasaya sürerken köklü bir marka değişikliği de yapıyor. (Bununla birlikte, masaüstü Ryzen'lar devam eden adlandırma şemasına bağlı kalıyor). Ryzen AI 300 serisinde bulunan “300” bölümündeki “3”, AMD'nin yapay zekalı yongalarının üçüncü nesli anlamına geliyor. Ryzen AI 300, ilk iki nesilde Ryzen AI ile harmanlanan Ryzen 7000 ve 8000 ailelerinin devamı konumunda.
“AMD Ryzen AI” kelimelerinin ardından gelen numara, işlemcinin seviyesini gösterecek. Burada giriş seviyesinden üst seviyeye doğru “3/5/7/9” rakamları kullanılacak. Bu rakamın ardından işlemci sınıfını belirten “HX” takısı olacak. Ancak burada diğer “U, HS, H” gibi diğer belirteçler olmayacak. Yani ya HX olacak ya da boş kalacak. (Bkz: Ryzen AI 9 HX 370 ve Ryzen AI 9 365)
AMD ve tüketiciler için bu yeni isimlendirme daha temiz ve mantıklı görünüyor. Ancak isimlendirmeleri sık sık değiştirmek tüketicilerin kafasını karıştıracaktır. AMD’nin önceki isimlendirmesinde mimariyi gösteren bir rakam da bulunuyordu. Bir rakamın azalmış olması tüketiciler için iyi.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.