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    AMD, işlemci isimlendirmesini değiştirdi: Nasıl hayatta kalınır?

    AMD, Computex 2024’te önemli duyurular gerçekleştirdi. Bu duyurulardan birisi de yeni bir marka isimlendirmesi değişikliğiydi. İşte Ryzen AI 300 isimlendirmesinde hayatta kalmanın ayrıntıları.
    AMD, işlemci isimlendirmesini değiştirdi: Nasıl hayatta kalınır? Tam Boyutta Gör
    Son dönemlerde AMD ve uzunca bir süredir Intel’in işlemci isimlendirmeleri özellikle mobil (yani dizüstü) tarafta çığırından çıkmış durumda. AMD, bundan bir buçuk yıl önce zaten isimlendirmesini değiştirmiş ve “Ryzen 5 7640U” şeklindeki bir kalıbı benimsemişti. Bu isimlendirmenin 5 yıl boyunca kullanılacağı bile açıklanmıştı. Kısa süre önce tanıtılan yeni Ryzen AI 300 serisi mobil işlemcileri ile AMD, bir kez daha isimlendirme şemasını değiştiriyor. Yeni seri ile ilgili haberimizde bunun ayrıntılarına yer vermiştik ancak daha yalın olması açısından ikinci bir habere ihtiyaç duyulduğunu düşünüyoruz.

    Ryzen AI 300 serisi ve AMD’nin yeni isimlendirmesini anlamak

    AMD, Strix Point kod adlı Ryzen AI 300 serisini piyasaya sürerken köklü bir marka değişikliği de yapıyor. (Bununla birlikte, masaüstü Ryzen'lar devam eden adlandırma şemasına bağlı kalıyor). Ryzen AI 300 serisinde bulunan “300” bölümündeki “3”, AMD'nin yapay zekalı yongalarının üçüncü nesli anlamına geliyor. Ryzen AI 300, ilk iki nesilde Ryzen AI ile harmanlanan Ryzen 7000 ve 8000 ailelerinin devamı konumunda.

    AMD, işlemci isimlendirmesini değiştirdi: Nasıl hayatta kalınır? Tam Boyutta Gör
    Ancak AMD, önceki ailelerin adlandırma şemasında herhangi bir değişiklik yapmayacak. Bunlarla birlikte AMD, marka seviyesini ve bir işlemcinin göreceli sınıfını (U serisi veya HX serisi gibi) gösteren harf göstergesini koruyacak.

    AMD Ryzen AI” kelimelerinin ardından gelen numara, işlemcinin seviyesini gösterecek. Burada giriş seviyesinden üst seviyeye doğru “3/5/7/9” rakamları kullanılacak. Bu rakamın ardından işlemci sınıfını belirten “HX” takısı olacak. Ancak burada diğer “U, HS, H” gibi diğer belirteçler olmayacak. Yani ya HX olacak ya da boş kalacak. (Bkz: Ryzen AI 9 HX 370 ve Ryzen AI 9 365)

    AMD, işlemci isimlendirmesini değiştirdi: Nasıl hayatta kalınır? Tam Boyutta Gör
    İşlemci adından bu kısmı ise üç basamaklı bir sayı (300) takip edecek. Üç basamaklı sayı, bu durumda, üçüncü nesli gösteren “3” ile başlayacak. Bu ilk sayı bir sonraki nesil Ryzen AI ailesinde “4” şeklini alacak ve o şekilde ilerleyecek. Diğer iki sayı ise aynı marka seviyesi numarasına ve işlemci sınıfına sahip serinin çipleri arasındaki farklılıkları gösteren ürün numaraları olacak. (Bkz: Ryzen AI 9 370 ve Ryzen AI 9 365)

    AMD ve tüketiciler için bu yeni isimlendirme daha temiz ve mantıklı görünüyor. Ancak isimlendirmeleri sık sık değiştirmek tüketicilerin kafasını karıştıracaktır. AMD’nin önceki isimlendirmesinde mimariyi gösteren bir rakam da bulunuyordu. Bir rakamın azalmış olması tüketiciler için iyi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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