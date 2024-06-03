AMD, işlemci isimlendirmesini değiştirdi: Nasıl hayatta kalınır?

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Tam Boyutta Gör Son dönemlerde AMD ve uzunca bir süredir Intel’in işlemci isimlendirmeleri özellikle mobil (yani dizüstü) tarafta çığırından çıkmış durumda. AMD, bundan bir buçuk yıl önce zaten isimlendirmesini değiştirmiş ve “Ryzen 5 7640U” şeklindeki bir kalıbı benimsemişti. Bu isimlendirmenin 5 yıl boyunca kullanılacağı bile açıklanmıştı. Kısa süre önce tanıtılan yeni Ryzen AI 300 serisi mobil işlemcileri ile AMD, bir kez daha isimlendirme şemasını değiştiriyor. Yeni seri ile ilgili haberimizde bunun ayrıntılarına yer vermiştik ancak daha yalın olması açısından ikinci bir habere ihtiyaç duyulduğunu düşünüyoruz.

Ryzen AI 300 serisi ve AMD’nin yeni isimlendirmesini anlamak

AMD, Strix Point kod adlı Ryzen AI 300 serisini piyasaya sürerken köklü bir marka değişikliği de yapıyor. (Bununla birlikte, masaüstü Ryzen'lar devam eden adlandırma şemasına bağlı kalıyor). Ryzen AI 300 serisinde bulunan “300” bölümündeki “3”, AMD'nin yapay zekalı yongalarının üçüncü nesli anlamına geliyor. Ryzen AI 300, ilk iki nesilde Ryzen AI ile harmanlanan Ryzen 7000 ve 8000 ailelerinin devamı konumunda.

Tam Boyutta Gör Ancak AMD, önceki ailelerin adlandırma şemasında herhangi bir değişiklik yapmayacak. Bunlarla birlikte AMD, marka seviyesini ve bir işlemcinin göreceli sınıfını (U serisi veya HX serisi gibi) gösteren harf göstergesini koruyacak.

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“AMD Ryzen AI” kelimelerinin ardından gelen numara, işlemcinin seviyesini gösterecek. Burada giriş seviyesinden üst seviyeye doğru “3/5/7/9” rakamları kullanılacak. Bu rakamın ardından işlemci sınıfını belirten “HX” takısı olacak. Ancak burada diğer “U, HS, H” gibi diğer belirteçler olmayacak. Yani ya HX olacak ya da boş kalacak. (Bkz: Ryzen AI 9 HX 370 ve Ryzen AI 9 365)

Tam Boyutta Gör İşlemci adından bu kısmı ise üç basamaklı bir sayı (300) takip edecek. Üç basamaklı sayı, bu durumda, üçüncü nesli gösteren “3” ile başlayacak. Bu ilk sayı bir sonraki nesil Ryzen AI ailesinde “4” şeklini alacak ve o şekilde ilerleyecek. Diğer iki sayı ise aynı marka seviyesi numarasına ve işlemci sınıfına sahip serinin çipleri arasındaki farklılıkları gösteren ürün numaraları olacak. (Bkz: Ryzen AI 9 370 ve Ryzen AI 9 365)

AMD ve tüketiciler için bu yeni isimlendirme daha temiz ve mantıklı görünüyor. Ancak isimlendirmeleri sık sık değiştirmek tüketicilerin kafasını karıştıracaktır. AMD’nin önceki isimlendirmesinde mimariyi gösteren bir rakam da bulunuyordu. Bir rakamın azalmış olması tüketiciler için iyi.

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