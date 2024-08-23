Yerli AAA oyun Black State için oynanış videosu yayınlandı: Şimdiden harika görünüyor

Tam Boyutta Gör Kabus 22 adlı oyunu yapan Son Işık stüdyosu, isim değişikliğiyle Motion Blur ismini almıştı. Stüdyo birkaç yıldır sessizce büyük bütçeli bir oyun üzerinde çalışıyordu. Bu sessizlik geçtiğimiz ay bir fragmanla birlikte bozuldu. Firma, duyurduğu Black State adlı tek oyunculu TPS aksiyon nişancı oyunu ile Türkiye için benzersiz bir iş ortaya koyuyor. Şimdi ise Black State’in “Alpha” sürümünden bir oynanış videosu paylaşıldı.

Black State için oynanış videosu

Nvidia kısa bir süre önce Black State’in Nvidia RTX teknolojileriyle harmanlanmış bir şekilde geleceğini duyurmuştu. Firmanın yaptığı açıklamaya göre oyunda DLSS 3, Reflex ve Ray Tracing gibi teknolojiler aktif olarak yer alacak. Şimdi ise Nvidia, bu teknolojileri daha iyi göstermek için Black State’in “Alpha” sürümünden 8 dakikalık bir oynanış videosu yayınladı.

Oynanış videosu Motion Blur’un yapmak istediği şey üzerinde emin adımlarla ilerlediğini açıkça gösteriyor. Elbette videoyu Black State’in halihazırda Alpha sürümde, yani aktif geliştirme aşamasında olduğunu bilerek izlemek gerekiyor. Zira bazı animasyonlarda ve hareketler bu noktada biraz çiğlik hissedilebiliyor. Bunlar muhtemelen son sürüme kadar elden geçirilecektir. Öte yandan sahne ve bölüm tasarımı güçlü görünüyor, vuruş hissi ve uzuv hasarı yerinde.

AAA kaliteli Türk oyunu Black State’e RTX teknolojileri ekleniyor 1 gün önce eklendi

Black State’i ilk defa duyanlar için oyun hakkında kısa bir özet geçelim. Oyundaki karakterimiz eski bir asker ve gizemli bir grup olan Architects'ler tarafından yine oldukça gizemli bir göreve çağrılıyor; amacı esir düşen bilim insanını kurtarmak. Oyunun en dikkat çektiği yön ise gerçek zamanlı kapı mekaniği. Bu, herhangi bir yükleme ekranı olmadan bölümler arası geçiş yapılmasını sağlayan yepyeni bir özellik. Bu kapılar beklenmedik ve çeşitli konumlara açılarak dinamik ve tekrarsız bir oyun deneyimi sağlayacak. Oyunda yakın dövüş ve animasyonlar da ön planda. Bölüm sonlarında ise boss savaşları da yer almakta. Şimdilik Black State için bir çıkış tarihi yok ancak oyun PC platformuna Steam ve Epic Games Store üzerinden çıkacak.

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Yerli AAA oyun Black State için oynanış videosu yayınlandı