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    Yerli AAA oyun Black State için oynanış videosu yayınlandı: Şimdiden harika görünüyor

    Yerli oyun stüdyosu Motion Blur, AAA kalitede tek oyunculu TPS aksiyon nişancı oyunu Black State için yepyeni bir oynanış videosu yayınladı. Video, üst seviye görsel kaliteye işaret ediyor.
    Yerli AAA oyun Black State için oynanış videosu yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Kabus 22 adlı oyunu yapan Son Işık stüdyosu, isim değişikliğiyle Motion Blur ismini almıştı. Stüdyo birkaç yıldır sessizce büyük bütçeli bir oyun üzerinde çalışıyordu. Bu sessizlik geçtiğimiz ay bir fragmanla birlikte bozuldu. Firma, duyurduğu Black State adlı tek oyunculu TPS aksiyon nişancı oyunu ile Türkiye için benzersiz bir iş ortaya koyuyor. Şimdi ise Black State’in “Alpha” sürümünden bir oynanış videosu paylaşıldı.

    Black State için oynanış videosu

    Nvidia kısa bir süre önce Black State’in Nvidia RTX teknolojileriyle harmanlanmış bir şekilde geleceğini duyurmuştu. Firmanın yaptığı açıklamaya göre oyunda DLSS 3, Reflex ve Ray Tracing gibi teknolojiler aktif olarak yer alacak. Şimdi ise Nvidia, bu teknolojileri daha iyi göstermek için Black State’in “Alpha” sürümünden 8 dakikalık bir oynanış videosu yayınladı.

    Oynanış videosu Motion Blur’un yapmak istediği şey üzerinde emin adımlarla ilerlediğini açıkça gösteriyor. Elbette videoyu Black State’in halihazırda Alpha sürümde, yani aktif geliştirme aşamasında olduğunu bilerek izlemek gerekiyor. Zira bazı animasyonlarda ve hareketler bu noktada biraz çiğlik hissedilebiliyor. Bunlar muhtemelen son sürüme kadar elden geçirilecektir. Öte yandan sahne ve bölüm tasarımı güçlü görünüyor, vuruş hissi ve uzuv hasarı yerinde.

    Black State’i ilk defa duyanlar için oyun hakkında kısa bir özet geçelim. Oyundaki karakterimiz eski bir asker ve gizemli bir grup olan Architects'ler tarafından yine oldukça gizemli bir göreve çağrılıyor; amacı esir düşen bilim insanını kurtarmak. Oyunun en dikkat çektiği yön ise gerçek zamanlı kapı mekaniği. Bu, herhangi bir yükleme ekranı olmadan bölümler arası geçiş yapılmasını sağlayan yepyeni bir özellik. Bu kapılar beklenmedik ve çeşitli konumlara açılarak dinamik ve tekrarsız bir oyun deneyimi sağlayacak. Oyunda yakın dövüş ve animasyonlar da ön planda. Bölüm sonlarında ise boss savaşları da yer almakta. Şimdilik Black State için bir çıkış tarihi yok ancak oyun PC platformuna Steam ve Epic Games Store üzerinden çıkacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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