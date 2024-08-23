Yerli AAA oyun Black State için oynanış videosu yayınlandı: Şimdiden harika görünüyor

Black State için oynanış videosu
Nvidia kısa bir süre önce Black State’in Nvidia RTX teknolojileriyle harmanlanmış bir şekilde geleceğini duyurmuştu. Firmanın yaptığı açıklamaya göre oyunda DLSS 3, Reflex ve Ray Tracing gibi teknolojiler aktif olarak yer alacak. Şimdi ise Nvidia, bu teknolojileri daha iyi göstermek için Black State’in “Alpha” sürümünden 8 dakikalık bir oynanış videosu yayınladı.
Oynanış videosu Motion Blur’un yapmak istediği şey üzerinde emin adımlarla ilerlediğini açıkça gösteriyor. Elbette videoyu Black State’in halihazırda Alpha sürümde, yani aktif geliştirme aşamasında olduğunu bilerek izlemek gerekiyor. Zira bazı animasyonlarda ve hareketler bu noktada biraz çiğlik hissedilebiliyor. Bunlar muhtemelen son sürüme kadar elden geçirilecektir. Öte yandan sahne ve bölüm tasarımı güçlü görünüyor, vuruş hissi ve uzuv hasarı yerinde.
Black State’i ilk defa duyanlar için oyun hakkında kısa bir özet geçelim. Oyundaki karakterimiz eski bir asker ve gizemli bir grup olan Architects'ler tarafından yine oldukça gizemli bir göreve çağrılıyor; amacı esir düşen bilim insanını kurtarmak. Oyunun en dikkat çektiği yön ise gerçek zamanlı kapı mekaniği. Bu, herhangi bir yükleme ekranı olmadan bölümler arası geçiş yapılmasını sağlayan yepyeni bir özellik. Bu kapılar beklenmedik ve çeşitli konumlara açılarak dinamik ve tekrarsız bir oyun deneyimi sağlayacak. Oyunda yakın dövüş ve animasyonlar da ön planda. Bölüm sonlarında ise boss savaşları da yer almakta. Şimdilik Black State için bir çıkış tarihi yok ancak oyun PC platformuna Steam ve Epic Games Store üzerinden çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.