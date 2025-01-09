Black State, Çoklu Kare Üretimi özellikli DLSS 4 ile çıkacak

Yerli oyun stüdyosu Motion Blur tarafından geçtiğimiz yıl duyurulan AAA seviyesindeki tek oyunculu TPS aksiyon nişancı oyunu Black State için geliştirme faaliyetleri devam ediyor. Oyun hakkında yaşanan son heyecan verici gelişme ise doğrudan Nvidia tarafından geldi. Nvidia, Black State’in Çoklu Kare Üretimi (Multi Frame Generation) özellikli DLSS 4 ile çıkacağını açıkladı.
Black State, DLSS 4 ile gelecek
Şimdilik Black State için bir çıkış tarihi yok ancak oyun PC platformuna Steam ve Epic Games Store üzerinden çıkacak.
Black State’in haricinde DOOM: The Dark Ages ve Dune: Awakening de piyasaya sürüldüklerinde Çoklu Kare Üretimi özellikli DLSS 4'ü içerecek. The Witcher 4 ise RTX destekli en son teknolojilere sahip olacak. Nvidia, The Witcher 4’ün geliştirilmeye başlanmasından bu yana CD Project Red ile çalıştığını söylüyor. Öte yandan GeForce RTX 50 serisi ekran kartlarının bu ay sonu çıkışıyla birlikte 75 oyun ve uygulama DLSS 4'ün yeni DLSS Multi Frame Generation teknolojisini destekleyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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