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    Black State, Çoklu Kare Üretimi özellikli DLSS 4 ile çıkacak

    Yerli oyun stüdyosu Motion Blur tarafından geliştirilen AAA seviyesindeki tek oyunculu TPS aksiyon nişancı oyunu Black State, Nvidia’nın Çoklu Kare Üretimi özellikli DLSS 4’ü ile çıkacak.

    Yerli oyun stüdyosu Motion Blur tarafından geçtiğimiz yıl duyurulan AAA seviyesindeki tek oyunculu TPS aksiyon nişancı oyunu Black State için geliştirme faaliyetleri devam ediyor. Oyun hakkında yaşanan son heyecan verici gelişme ise doğrudan Nvidia tarafından geldi. Nvidia, Black State’in Çoklu Kare Üretimi (Multi Frame Generation) özellikli DLSS 4 ile çıkacağını açıkladı.

    Black State, DLSS 4 ile gelecek

    Black State, Çoklu Kare Üretimi özellikli DLSS 4 ile çıkacak Tam Boyutta Gör
    Motion Blur CEO’su Kadir Demirden yaptığı açıklamada “NVIDIA GeForce RTX 50 Serisi ve DLSS 4 oyunun kurallarını değiştiriyor. Artık Black State ile interaktif hikaye anlatımının geleceğini gerçekleştirecek güce ve teknolojilere sahibiz.” ifadelerini kullanırken Nvidia ise RTX 5090 üzerinde çalışan Black State için DLSS 4 Çoklu Kare Üretimi ve geliştirilmiş ışın izleme içeren yeni bir video yayınladı.
    Black State, Çoklu Kare Üretimi özellikli DLSS 4 ile çıkacak Tam Boyutta Gör
    Black State, hikaye odaklı, tek oyunculu, TPS bakış açısından aksiyon nişancı türünde AAA kalitede bir oyun olarak karşımıza çıkacak. Oyundaki karakterimiz eski bir asker ve gizemli bir grup olan Architects'ler tarafından esir düşen bir bilim insanını kurtarmak için gizemli bir göreve çağrılıyor. Oyunun en dikkat çektiği yön ise gerçek zamanlı kapı mekaniği. Bu, herhangi bir yükleme ekranı olmadan bölümler arası geçiş yapılmasını sağlayan yepyeni bir özellik. Bu kapılar beklenmedik ve çeşitli konumlara açılarak dinamik ve tekrarsız bir oyun deneyimi sağlayacak.

    Şimdilik Black State için bir çıkış tarihi yok ancak oyun PC platformuna Steam ve Epic Games Store üzerinden çıkacak.

    Black State’in haricinde DOOM: The Dark Ages ve Dune: Awakening de piyasaya sürüldüklerinde Çoklu Kare Üretimi özellikli DLSS 4'ü içerecek. The Witcher 4 ise RTX destekli en son teknolojilere sahip olacak. Nvidia, The Witcher 4’ün geliştirilmeye başlanmasından bu yana CD Project Red ile çalıştığını söylüyor. Öte yandan GeForce RTX 50 serisi ekran kartlarının bu ay sonu çıkışıyla birlikte 75 oyun ve uygulama DLSS 4'ün yeni DLSS Multi Frame Generation teknolojisini destekleyecek.

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