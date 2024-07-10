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    Black State için ilk fragman yayınlandı: AAA kalitede Türk oyunu geliyor

    Yerli oyun stüdyosu Motion Blur, AAA kalitede tek oyunculu TPS aksiyon nişancı oyunu Black State için ilk fragmanı sessiz sedasız yayınlandı. Black State, her yönüyle ilgi uyandırıyor.
    Büyük bütçeli Türk oyunu Black State için ilk fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Motion Blur ismi tanıdık olmasa da Türk oyun endüstrisine yakın isimler Son Işık adlı oyun stüdyosunu mutlaka duymuştur. 2006 yılında çıkan Kabus 22 adlı oyunu yapan Son Işık, 2013 yılında isim değiştirerek Motion Blur adını almıştı. Aradan geçen uzun yıllar içerisinde firmanın çok ses çıkarmadığı ancak birkaç yıldır yeni bir proje üzerinde çalıştıkları biliniyordu. Nitekim bu sessizlik kısa bir süre önce bozuldu, hem de ne bozuldu. IGN aracılığıyla Motion Blur'un yeni oyunu Black State için ilk fragman sessiz sedasız yayınlandı. Gelin detaylara geçelim:

    Black State, Türk oyun endüstrisini değiştirebilir

    Kadir Demirden liderliğindeki Motion Blur, Black State ile bir tabuyu yıkacak gibi görünüyor. Zira Black State, hikaye odaklı, tek oyunculu, TPS bakış açısından aksiyon nişancı türünde AAA kalitede bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Ve oyun daha önce pek görmediğimiz bir deneyimi vadediyor. Esasında Metal Gear Solid ve Portal'ın harmanlanmış bir versiyonu gibi. Gizlilik önemli ve açtığınız kapının nereye çıkacağı belli değil. Kadir Demirden'in dediği gibi, "Bu fragman buzdağının sadece görünen kısmı."

    Büyük bütçeli Türk oyunu Black State için ilk fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Öncelikle en üst tarafta bulunan fragmanı izlediğinizi varsayarak detaylara girmek istiyorum. Ama önce hikayeden bahsedelim. Oyundaki karakterimiz eski bir asker ve gizemli bir grup olan Architects'ler tarafından yine oldukça gizemli bir göreve çağrılıyor; amacı esir düşen bilim insanını kurtarmak. Bu süreçte kapıların neden olduğu gizemi de çözmek gerekecek.
    Büyük bütçeli Türk oyunu Black State için ilk fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Şimdi detaylar. Başlayacağımız yer ise gerçek zamanlı kapı mekaniği. Bu, herhangi bir yükleme ekranı olmadan bölümler arası geçiş yapılmasını sağlayan yepyeni bir özellik. Motion Blur, kapıların beklenmedik ve çeşitli konumlara açılarak dinamik ve tekrarsız bir oyun deneyimi sağlayacağını söylüyor. Yani açacağınız kapının nereye çıkacağı belirsiz. Ancak aynı kapıdan geriye dönmek ve keşfe devam etmek mümkün.

    Grafikler ve animasyonlar üst seviyede

    Büyük bütçeli Türk oyunu Black State için ilk fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Unreal Engine 5 üzerinde geliştirilen Black State, fotogerçekçi sahneler sunmayı vadediyor. Zaten fragman da doğrudan oyun içi motordan alınarak hazırlanmış. Fragmanda gizlilik odaklı veya paldır küldür ilerleyişe dair sinyaller veriliyor. Buna göre oyuncuya silahlar ve taktiksel aletler de sunuluyor.
    Büyük bütçeli Türk oyunu Black State için ilk fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Bunların yanında yakın dövüş ve animasyonlar da dikkat çekici. Uzuv hasarı, özel bitiriş animasyonları (100'den fazla) ve karakterleri genel animasyon kalitesi son derece iddialı görünüyor. Düşmanlar ise insanlar ve Robosapiens olarak belirtilen robotlardan oluşuyor. Savaş başladığında düşman birliklerin takviye çağıracağı, bir kere yakalandıktan sonra peşinizi bırakmayacakları belirtiliyor. Dolayısıyla gizlilik oldukça önemli.
    Büyük bütçeli Türk oyunu Black State için ilk fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Black State ayrıca boss'larıyla da oyuncuları zorlayacak. Oyunda henüz kaç adet boss olacağı belirsiz ancak "çok sayıda" olacağı belirtiliyor. Muhtemelen bu boss'lar zorlu olacak zira Motion Blur, boss'lar hakkında "saldırı düzenlerini ve zayıflıklarını" öğrenmenin önemli olacağını vurguluyor.

    Motion Blur, Black State'i PC platformu için Steam ve Epic Games Store üzerinden piyasaya sürecek. Henüz net bir çıkış tarihi yok.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    M
    molla gürhani 1 saat önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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