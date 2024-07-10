Black State için ilk fragman yayınlandı: AAA kalitede Türk oyunu geliyor

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Tam Boyutta Gör Motion Blur ismi tanıdık olmasa da Türk oyun endüstrisine yakın isimler Son Işık adlı oyun stüdyosunu mutlaka duymuştur. 2006 yılında çıkan Kabus 22 adlı oyunu yapan Son Işık, 2013 yılında isim değiştirerek Motion Blur adını almıştı. Aradan geçen uzun yıllar içerisinde firmanın çok ses çıkarmadığı ancak birkaç yıldır yeni bir proje üzerinde çalıştıkları biliniyordu. Nitekim bu sessizlik kısa bir süre önce bozuldu, hem de ne bozuldu. IGN aracılığıyla Motion Blur'un yeni oyunu Black State için ilk fragman sessiz sedasız yayınlandı. Gelin detaylara geçelim:

Black State, Türk oyun endüstrisini değiştirebilir

Kadir Demirden liderliğindeki Motion Blur, Black State ile bir tabuyu yıkacak gibi görünüyor. Zira Black State, hikaye odaklı, tek oyunculu, TPS bakış açısından aksiyon nişancı türünde AAA kalitede bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Ve oyun daha önce pek görmediğimiz bir deneyimi vadediyor. Esasında Metal Gear Solid ve Portal'ın harmanlanmış bir versiyonu gibi. Gizlilik önemli ve açtığınız kapının nereye çıkacağı belli değil. Kadir Demirden'in dediği gibi, "Bu fragman buzdağının sadece görünen kısmı."

Tam Boyutta Gör Öncelikle en üst tarafta bulunan fragmanı izlediğinizi varsayarak detaylara girmek istiyorum. Ama önce hikayeden bahsedelim. Oyundaki karakterimiz eski bir asker ve gizemli bir grup olan Architects'ler tarafından yine oldukça gizemli bir göreve çağrılıyor; amacı esir düşen bilim insanını kurtarmak. Bu süreçte kapıların neden olduğu gizemi de çözmek gerekecek.

Tam Boyutta Gör Şimdi detaylar. Başlayacağımız yer ise gerçek zamanlı kapı mekaniği. Bu, herhangi bir yükleme ekranı olmadan bölümler arası geçiş yapılmasını sağlayan yepyeni bir özellik. Motion Blur, kapıların beklenmedik ve çeşitli konumlara açılarak dinamik ve tekrarsız bir oyun deneyimi sağlayacağını söylüyor. Yani açacağınız kapının nereye çıkacağı belirsiz. Ancak aynı kapıdan geriye dönmek ve keşfe devam etmek mümkün.

Grafikler ve animasyonlar üst seviyede

Tam Boyutta Gör Unreal Engine 5 üzerinde geliştirilen Black State, fotogerçekçi sahneler sunmayı vadediyor. Zaten fragman da doğrudan oyun içi motordan alınarak hazırlanmış. Fragmanda gizlilik odaklı veya paldır küldür ilerleyişe dair sinyaller veriliyor. Buna göre oyuncuya silahlar ve taktiksel aletler de sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Bunların yanında yakın dövüş ve animasyonlar da dikkat çekici. Uzuv hasarı, özel bitiriş animasyonları (100'den fazla) ve karakterleri genel animasyon kalitesi son derece iddialı görünüyor. Düşmanlar ise insanlar ve Robosapiens olarak belirtilen robotlardan oluşuyor. Savaş başladığında düşman birliklerin takviye çağıracağı, bir kere yakalandıktan sonra peşinizi bırakmayacakları belirtiliyor. Dolayısıyla gizlilik oldukça önemli.

Tam Boyutta Gör Black State ayrıca boss'larıyla da oyuncuları zorlayacak. Oyunda henüz kaç adet boss olacağı belirsiz ancak "çok sayıda" olacağı belirtiliyor. Muhtemelen bu boss'lar zorlu olacak zira Motion Blur, boss'lar hakkında "saldırı düzenlerini ve zayıflıklarını" öğrenmenin önemli olacağını vurguluyor.

Motion Blur, Black State'i PC platformu için Steam ve Epic Games Store üzerinden piyasaya sürecek. Henüz net bir çıkış tarihi yok.

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Büyük bütçeli Türk oyunu Black State için ilk fragman yayınlandı