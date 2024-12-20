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    HÜRJET, İspanya yolcusu: Türkiye ve İspanya’dan tarihi “Jet Eğitim Uçağı” anlaşması

    Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye ve İspanya arasında Jet Eğitim Uçağı Projesi’ne yönelik mutabakat zaptının imzalandığını açıkladı. Görgün, anlaşmayı tarihi olarak nitelendirdi.
    Türkiye ve İspanya arasındaki tarihi Jet Eğitim Uçağı anlaşması Tam Boyutta Gör
    Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye ve İspanya arasında Jet Eğitim Uçağı Projesi’ne yönelik mutabakat zaptının imzalandığını duyururken "NATO’daki kadim müttefikimiz İspanya ile Jet Eğitim Uçağı Projesi’ne yönelik iş birliğimizin temelini oluşturacak Mutabakat Zaptı, Savunma Sanayii Başkanlığımız ile İspanya Savunma Bakanlığı arasında imzalandı" dedi.

    HÜRJET, İspanya yolcusu

    Görgün, mutabakat zaptına dair ayrıntılara girmedi ancak TUSAŞ tarafından geliştirilen jet eğitim uçağı HÜRJET’in bu anlaşmanın ana odak noktası olduğu açık. Bununla birlikte Görgün, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    Bu önemli anlaşma, Türkiye’nin bağımsız teknolojiler geliştirme hedefinin bir göstergesi olduğu kadar, dost ve müttefik ülkelerle güçlü iş birliğinin de bir nişanesidir. Başarılarla dolu bu sürece emek veren tüm SSB birimlerimizi, TUSAŞ’ımızın değerli ekibini, törene Başkanlığımız adına katılan T.C. Madrid Büyükelçimizi ve TSK Ataşemizi yürekten kutluyorum. Türkiye, vizyoner liderliğin rehberliğinde savunma sanayiindeki gücünü dünya çapında pekiştirmeye devam edecek. Bu anlaşmanın hayırlı olmasını dilerim.

    Yarışı HÜRJET kazandı

    Türkiye ve İspanya arasındaki tarihi Jet Eğitim Uçağı anlaşması Tam Boyutta Gör
    Daha önceki bilgiler ışığında İspanya, 2030 yılına kadar eskiyen F-5 eğitim uçaklarının yerini alması için 24 adet jet eğitim uçağı temin etmeyi planlıyordu. Türkiye ve İspanya arasında bu temelde görüşmeler geçtiğimiz aylarda da gerçekleştirilmişti. Hatta HÜRJET, Temmuz 2024’te İspanya’ya uçmuştu. İspanya, eğitim uçağı projesinde HÜRJET ile beraber Boeing- Saab T-7, KAI T-50 ve Alenia Aermacchi M-346’yı değerlendiriyordu. Nitekim bu yarışın kazananını HÜRJET oldu.

    HÜRJET ne zaman envantere girecek?

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, yaptığı açıklamada HÜRJET'in 2026'da Hava Kuvvetleri’ne teslim edileceğini aktamrıştı. Demiroğlu, HÜRJET için seri üretimin başladığını, sadece Türkiye için değil Avrupa, Asya, Afrika’dan HÜRJET için taleplerin olduğunu söylemişti.

    HÜRJET'in teknik özellikleri

    Türkiye ve İspanya arasındaki tarihi Jet Eğitim Uçağı anlaşması Tam Boyutta Gör

    • Uzunluk: 13,6 m / 44,6 ft
    • Kanat açıklığı: 9,5 m / 31 ft
    • Yükseklik: 5,1 m / 16,7 ft
    • Kanat Alanı: 35 m2 / 270 ft2
    • İtki: F404-GE-102 ile 17.600 lb
    • Servis Tavanı: 13.716 m / 45.000 ft
    • Kesintisiz Dönüş: 5,5 g @ 15.000 ft < 0.9 Mach
    • Tırmanma Oranı: 39.000 fpm
    • Menzil: 2222 km / 1200 nm
    • Yük Kapasitesi: 2721 kg / 6000 lbs
    • Azami Hız: 1,4 Mach
    • G Limitleri: +8g / -3g

    HÜRJET'in öne çıkan yetenekleri

    • Yüksek AoA kontrolü
    • Baş Üstü (Head-up) Göstergesi (HUD)
    • Kaska Monteli Gösterge (Koşullu)
    • Tam Otorite, Dijital Kontrollü Uçuş Sistemi
    • Gelişmiş İnsan Makine Arayüzü, F-35 ve MMU için Asgari Alışma Zamanı
    • Intra & Inter Veri Linki
    • Gece Görüşüne Uyumlu (AJT, LIFT)
    • Havada Yakıt İkmali (AJT için Kuru, LCA için Sıvı)
    • Rahat İdare
    • Gömülü Taktik Eğitimi ve Canlı Sanal Yapıcı Eğitim Sistemleri
    • Otonom Operasyonlar için APU
    • Hava-Hava, Hava-Yer Atış Kabiliyeti
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    Kayrabey 2 gün önce

    Güzel olmuş...

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