HÜRJET, İspanya yolcusu: Türkiye ve İspanya’dan tarihi “Jet Eğitim Uçağı” anlaşması

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Tam Boyutta Gör Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye ve İspanya arasında Jet Eğitim Uçağı Projesi’ne yönelik mutabakat zaptının imzalandığını duyururken "NATO’daki kadim müttefikimiz İspanya ile Jet Eğitim Uçağı Projesi’ne yönelik iş birliğimizin temelini oluşturacak Mutabakat Zaptı, Savunma Sanayii Başkanlığımız ile İspanya Savunma Bakanlığı arasında imzalandı" dedi.

HÜRJET, İspanya yolcusu

Görgün, mutabakat zaptına dair ayrıntılara girmedi ancak TUSAŞ tarafından geliştirilen jet eğitim uçağı HÜRJET’in bu anlaşmanın ana odak noktası olduğu açık. Bununla birlikte Görgün, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu önemli anlaşma, Türkiye’nin bağımsız teknolojiler geliştirme hedefinin bir göstergesi olduğu kadar, dost ve müttefik ülkelerle güçlü iş birliğinin de bir nişanesidir. Başarılarla dolu bu sürece emek veren tüm SSB birimlerimizi, TUSAŞ’ımızın değerli ekibini, törene Başkanlığımız adına katılan T.C. Madrid Büyükelçimizi ve TSK Ataşemizi yürekten kutluyorum. Türkiye, vizyoner liderliğin rehberliğinde savunma sanayiindeki gücünü dünya çapında pekiştirmeye devam edecek. Bu anlaşmanın hayırlı olmasını dilerim.”

Yarışı HÜRJET kazandı

Tam Boyutta Gör Daha önceki bilgiler ışığında İspanya, 2030 yılına kadar eskiyen F-5 eğitim uçaklarının yerini alması için 24 adet jet eğitim uçağı temin etmeyi planlıyordu. Türkiye ve İspanya arasında bu temelde görüşmeler geçtiğimiz aylarda da gerçekleştirilmişti. Hatta HÜRJET, Temmuz 2024’te İspanya’ya uçmuştu. İspanya, eğitim uçağı projesinde HÜRJET ile beraber Boeing- Saab T-7, KAI T-50 ve Alenia Aermacchi M-346’yı değerlendiriyordu. Nitekim bu yarışın kazananını HÜRJET oldu.

HÜRJET ne zaman envantere girecek?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, yaptığı açıklamada HÜRJET'in 2026'da Hava Kuvvetleri’ne teslim edileceğini aktamrıştı. Demiroğlu, HÜRJET için seri üretimin başladığını, sadece Türkiye için değil Avrupa, Asya, Afrika’dan HÜRJET için taleplerin olduğunu söylemişti.

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HÜRJET'in teknik özellikleri

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Uzunluk: 13,6 m / 44,6 ft

Kanat açıklığı: 9,5 m / 31 ft

Yükseklik: 5,1 m / 16,7 ft

Kanat Alanı: 35 m2 / 270 ft2

İtki: F404-GE-102 ile 17.600 lb

Servis Tavanı: 13.716 m / 45.000 ft

Kesintisiz Dönüş: 5,5 g @ 15.000 ft < 0.9 Mach

Tırmanma Oranı: 39.000 fpm

Menzil: 2222 km / 1200 nm

Yük Kapasitesi: 2721 kg / 6000 lbs

Azami Hız: 1,4 Mach

G Limitleri: +8g / -3g

HÜRJET'in öne çıkan yetenekleri

Yüksek AoA kontrolü

Baş Üstü (Head-up) Göstergesi (HUD)

Kaska Monteli Gösterge (Koşullu)

Tam Otorite, Dijital Kontrollü Uçuş Sistemi

Gelişmiş İnsan Makine Arayüzü, F-35 ve MMU için Asgari Alışma Zamanı

Intra & Inter Veri Linki

Gece Görüşüne Uyumlu (AJT, LIFT)

Havada Yakıt İkmali (AJT için Kuru, LCA için Sıvı)

Rahat İdare

Gömülü Taktik Eğitimi ve Canlı Sanal Yapıcı Eğitim Sistemleri

Otonom Operasyonlar için APU

Hava-Hava, Hava-Yer Atış Kabiliyeti

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