Savunma sanayisi için 23 yeni Ar-Ge projesi başlatıldı

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Tam Boyutta Gör Savunma Sanayii Başkanlığı, Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda yeni teknolojiler geliştirilmesi için kollar sıvadı. Tam 23 adet yeni Ar-Ge projeleri başlatıldı.

2024’te projelendirme faaliyetleri tamamlanan 23 Ar-Ge projesi için imza töreni düzenlendi. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, bu 23 projeden 3’üne TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 3 şehidin adı (ZAHİDE, ATAKAN ve CANBAZ) verildiğini duyurdu.

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İmzalanan yeni Ar-Ge Projeleri ile, TSK ve emniyet güçlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında yurt dışı bağımlılığın azaltılması, özgün, yerli, ileri teknoloji ve milli çözümlerin hayata geçirilmesi ve Türkiye'nin AR-GE ve teknoloji yetkinliğinin artırılmasına önemli katkılar sunulması hedefleniyor.

Yapay zekalı sistemler geliyor

Geliştirilecek projeler arasında yapay zeka teknolojisinden yararlanan projeler yer alıyor. Yapay zeka kullanılarak radardaki tespit yeteneği geliştirilecek. Yapay zeka, istihbarat konusunda asistanlık yapacak. Afet ve acil durumlar içiny apay zeka destekli farkındalık sistemi kurulacak.

Yapay Zekâ Tabanlı Bilişsel Radar Tespit Algoritmaları Geliştirilmesi (BİLRAD) Projesi

Yapay Zekâ ile RF Almaçlarda Bozucu Etkileri Giderme ve Radar Yayınları Ayrıştırma (BERAY) Projesi

Yüksek Yoğunluklu Çoklu Hedef Takip Ortamları için Öğrenme Tabanlı Çok Boyutlu Atama (ATAKAN) Projesi

Akıllı İstihbarat Asistan Sistemi (KURMAY ZEKÂ) Projesi

Afet ve Acil Durumlar İçin Yapay Zekâ Destekli Durumsal Farkındalık Sistemi (HIZIR-NET) Projesi

Savunma sanayisi için yeni Ar-Ge Projeleri neler?

Biyolojik Harp Maddeleri İçin Tespit ve Teşhis Teknolojilerinin Geliştirilmesi (BADE) Projesi Yüzey Artırımlı Raman Spektroskopisi Teknolojisi Geliştirilmesi (İZ) Projesi Yüksek Basınçlı Kütle Spektroskopisi Temelli Tespit Teknolojisi Geliştirilmesi (TORR) Projesi Kapalı Alanda Sürü ile Tasarsız Haberleşme (KAPTAN) Projesi Lazer Geri Yansıması ile Karıştırma Kodu Geliştirme (YANKI) Projesi Yapay Zekâ Tabanlı Bilişsel Radar Tespit Algoritmaları Geliştirilmesi (BİLRAD) Projesi Yapay Zekâ ile RF Almaçlarda Bozucu Etkileri Giderme ve Radar Yayınları Ayrıştırma (BERAY) Projesi Müşterek Sürü Yeteneğinin Kazanılması (TORAMAN) Projesi Derin Pekiştirmeli Öğrenme Tabanlı Hibrit Füze Güdüm Sistemlerinin Geliştirilmesi (CANBAZ) Projesi Yüksek Yoğunluklu Çoklu Hedef Takip Ortamları için Öğrenme Tabanlı Çok Boyutlu Atama (ATAKAN) Projesi Akıllı İstihbarat Asistan Sistemi (KURMAY ZEKÂ) Projesi Koaksiyel İHA ile Yerden Gözetleme, Tespit ve Havadan Takip Kabiliyeti Geliştirilmesi (BAYKUŞ) Projesi Afet ve Acil Durumlar İçin Yapay Zekâ Destekli Durumsal Farkındalık Sistemi (HIZIR-NET) Projesi Termal Koruma Malzemesi (KALKAN) Projesi Grafen Esaslı Esnek Elektrot Malzemelerin Geliştirilmesi (EGE) Projesi Kendini Kopyalayabilen/Onarabilen Nano/Mikro Malzeme Teknolojilerinin Geliştirilmesi (ZAHİDE) Projesi Soğuk Atom Tabanlı Ataletsel Sensör Geliştirilmesi (SOĞUK ATOM) Projesi Rubidyum (Rb) Atomik Saat Geliştirilmesi (GÜNEŞ) Projesi Modüler Ortaklanabilir Navigasyon Sistemi (MORS) Projesi Doppler Hız Logu Geliştirilmesi (DHL) Projesi Sismik Akustik Canlı Tespit Cihazı Geliştirilmesi (SATES) Projesi Deprem Erken Tespiti İçin Arama Bobini Manyetometresi ve Fluxgate Manyetometre Geliştirilmesi ve Uygulaması (DETAM) Projesi Enkaz Görüntüleme Sistemi (EGS) Projesi

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