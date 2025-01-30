Savunma sanayisi için 23 yeni Ar-Ge projesi başlatıldı

2024’te projelendirme faaliyetleri tamamlanan 23 Ar-Ge projesi için imza töreni düzenlendi. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, bu 23 projeden 3’üne TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 3 şehidin adı (ZAHİDE, ATAKAN ve CANBAZ) verildiğini duyurdu.
İmzalanan yeni Ar-Ge Projeleri ile, TSK ve emniyet güçlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında yurt dışı bağımlılığın azaltılması, özgün, yerli, ileri teknoloji ve milli çözümlerin hayata geçirilmesi ve Türkiye'nin AR-GE ve teknoloji yetkinliğinin artırılmasına önemli katkılar sunulması hedefleniyor.
Yapay zekalı sistemler geliyor
Geliştirilecek projeler arasında yapay zeka teknolojisinden yararlanan projeler yer alıyor. Yapay zeka kullanılarak radardaki tespit yeteneği geliştirilecek. Yapay zeka, istihbarat konusunda asistanlık yapacak. Afet ve acil durumlar içiny apay zeka destekli farkındalık sistemi kurulacak.
- Yapay Zekâ Tabanlı Bilişsel Radar Tespit Algoritmaları Geliştirilmesi (BİLRAD) Projesi
- Yapay Zekâ ile RF Almaçlarda Bozucu Etkileri Giderme ve Radar Yayınları Ayrıştırma (BERAY) Projesi
- Yüksek Yoğunluklu Çoklu Hedef Takip Ortamları için Öğrenme Tabanlı Çok Boyutlu Atama (ATAKAN) Projesi
- Akıllı İstihbarat Asistan Sistemi (KURMAY ZEKÂ) Projesi
- Afet ve Acil Durumlar İçin Yapay Zekâ Destekli Durumsal Farkındalık Sistemi (HIZIR-NET) Projesi
Savunma sanayisi için yeni Ar-Ge Projeleri neler?
- Biyolojik Harp Maddeleri İçin Tespit ve Teşhis Teknolojilerinin Geliştirilmesi (BADE) Projesi
- Yüzey Artırımlı Raman Spektroskopisi Teknolojisi Geliştirilmesi (İZ) Projesi
- Yüksek Basınçlı Kütle Spektroskopisi Temelli Tespit Teknolojisi Geliştirilmesi (TORR) Projesi
- Kapalı Alanda Sürü ile Tasarsız Haberleşme (KAPTAN) Projesi
- Lazer Geri Yansıması ile Karıştırma Kodu Geliştirme (YANKI) Projesi
- Yapay Zekâ Tabanlı Bilişsel Radar Tespit Algoritmaları Geliştirilmesi (BİLRAD) Projesi
- Yapay Zekâ ile RF Almaçlarda Bozucu Etkileri Giderme ve Radar Yayınları Ayrıştırma (BERAY) Projesi
- Müşterek Sürü Yeteneğinin Kazanılması (TORAMAN) Projesi
- Derin Pekiştirmeli Öğrenme Tabanlı Hibrit Füze Güdüm Sistemlerinin Geliştirilmesi (CANBAZ) Projesi
- Yüksek Yoğunluklu Çoklu Hedef Takip Ortamları için Öğrenme Tabanlı Çok Boyutlu Atama (ATAKAN) Projesi
- Akıllı İstihbarat Asistan Sistemi (KURMAY ZEKÂ) Projesi
- Koaksiyel İHA ile Yerden Gözetleme, Tespit ve Havadan Takip Kabiliyeti Geliştirilmesi (BAYKUŞ) Projesi
- Afet ve Acil Durumlar İçin Yapay Zekâ Destekli Durumsal Farkındalık Sistemi (HIZIR-NET) Projesi
- Termal Koruma Malzemesi (KALKAN) Projesi
- Grafen Esaslı Esnek Elektrot Malzemelerin Geliştirilmesi (EGE) Projesi
- Kendini Kopyalayabilen/Onarabilen Nano/Mikro Malzeme Teknolojilerinin Geliştirilmesi (ZAHİDE) Projesi
- Soğuk Atom Tabanlı Ataletsel Sensör Geliştirilmesi (SOĞUK ATOM) Projesi
- Rubidyum (Rb) Atomik Saat Geliştirilmesi (GÜNEŞ) Projesi
- Modüler Ortaklanabilir Navigasyon Sistemi (MORS) Projesi
- Doppler Hız Logu Geliştirilmesi (DHL) Projesi
- Sismik Akustik Canlı Tespit Cihazı Geliştirilmesi (SATES) Projesi
- Deprem Erken Tespiti İçin Arama Bobini Manyetometresi ve Fluxgate Manyetometre Geliştirilmesi ve Uygulaması (DETAM) Projesi
- Enkaz Görüntüleme Sistemi (EGS) Projesi
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P