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    Savunma sanayisi için 23 yeni Ar-Ge projesi başlatıldı

    Savunma Sanayi Başkanlığı, 23 yeni Ar-Ge projesi için imza töreni gerçekleştirdi. Projelerden 3'üne TUSAŞ saldırılarında şehit olan mühendislerin adı verildi.     
    Savunma sanayisi için 23 yeni Ar-Ge projesi başlatıldı Tam Boyutta Gör
    Savunma Sanayii Başkanlığı, Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda yeni teknolojiler geliştirilmesi için kollar sıvadı. Tam 23 adet yeni Ar-Ge projeleri başlatıldı.

    2024’te projelendirme faaliyetleri tamamlanan 23 Ar-Ge projesi için imza töreni düzenlendi. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, bu 23 projeden 3’üne TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 3 şehidin adı (ZAHİDE, ATAKAN ve CANBAZ) verildiğini duyurdu.

    İmzalanan yeni Ar-Ge Projeleri ile, TSK ve emniyet güçlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında yurt dışı bağımlılığın azaltılması, özgün, yerli, ileri teknoloji ve milli çözümlerin hayata geçirilmesi ve Türkiye'nin AR-GE ve teknoloji yetkinliğinin artırılmasına önemli katkılar sunulması hedefleniyor.

    Yapay zekalı sistemler geliyor

    Geliştirilecek projeler arasında yapay zeka teknolojisinden yararlanan projeler yer alıyor. Yapay zeka kullanılarak radardaki tespit yeteneği geliştirilecek. Yapay zeka, istihbarat konusunda asistanlık yapacak. Afet ve acil durumlar içiny apay zeka destekli farkındalık sistemi kurulacak.

    • Yapay Zekâ Tabanlı Bilişsel Radar Tespit Algoritmaları Geliştirilmesi (BİLRAD) Projesi
    • Yapay Zekâ ile RF Almaçlarda Bozucu Etkileri Giderme ve Radar Yayınları Ayrıştırma (BERAY) Projesi
    • Yüksek Yoğunluklu Çoklu Hedef Takip Ortamları için Öğrenme Tabanlı Çok Boyutlu Atama (ATAKAN) Projesi
    • Akıllı İstihbarat Asistan Sistemi (KURMAY ZEKÂ) Projesi
    • Afet ve Acil Durumlar İçin Yapay Zekâ Destekli Durumsal Farkındalık Sistemi (HIZIR-NET) Projesi

    Savunma sanayisi için yeni Ar-Ge Projeleri neler? 

    1. Biyolojik Harp Maddeleri İçin Tespit ve Teşhis Teknolojilerinin Geliştirilmesi (BADE) Projesi
    2. Yüzey Artırımlı Raman Spektroskopisi Teknolojisi Geliştirilmesi (İZ) Projesi
    3. Yüksek Basınçlı Kütle Spektroskopisi Temelli Tespit Teknolojisi Geliştirilmesi (TORR) Projesi
    4. Kapalı Alanda Sürü ile Tasarsız Haberleşme (KAPTAN) Projesi
    5. Lazer Geri Yansıması ile Karıştırma Kodu Geliştirme (YANKI) Projesi
    6. Yapay Zekâ Tabanlı Bilişsel Radar Tespit Algoritmaları Geliştirilmesi (BİLRAD) Projesi
    7. Yapay Zekâ ile RF Almaçlarda Bozucu Etkileri Giderme ve Radar Yayınları Ayrıştırma (BERAY) Projesi
    8. Müşterek Sürü Yeteneğinin Kazanılması (TORAMAN) Projesi
    9. Derin Pekiştirmeli Öğrenme Tabanlı Hibrit Füze Güdüm Sistemlerinin Geliştirilmesi (CANBAZ) Projesi
    10. Yüksek Yoğunluklu Çoklu Hedef Takip Ortamları için Öğrenme Tabanlı Çok Boyutlu Atama (ATAKAN) Projesi
    11. Akıllı İstihbarat Asistan Sistemi (KURMAY ZEKÂ) Projesi
    12. Koaksiyel İHA ile Yerden Gözetleme, Tespit ve Havadan Takip Kabiliyeti Geliştirilmesi (BAYKUŞ) Projesi
    13. Afet ve Acil Durumlar İçin Yapay Zekâ Destekli Durumsal Farkındalık Sistemi (HIZIR-NET) Projesi
    14. Termal Koruma Malzemesi (KALKAN) Projesi
    15. Grafen Esaslı Esnek Elektrot Malzemelerin Geliştirilmesi (EGE) Projesi
    16. Kendini Kopyalayabilen/Onarabilen Nano/Mikro Malzeme Teknolojilerinin Geliştirilmesi (ZAHİDE) Projesi
    17. Soğuk Atom Tabanlı Ataletsel Sensör Geliştirilmesi (SOĞUK ATOM) Projesi
    18. Rubidyum (Rb) Atomik Saat Geliştirilmesi (GÜNEŞ) Projesi
    19. Modüler Ortaklanabilir Navigasyon Sistemi (MORS) Projesi
    20. Doppler Hız Logu Geliştirilmesi (DHL) Projesi
    21. Sismik Akustik Canlı Tespit Cihazı Geliştirilmesi (SATES) Projesi
    22. Deprem Erken Tespiti İçin Arama Bobini Manyetometresi ve Fluxgate Manyetometre Geliştirilmesi ve Uygulaması (DETAM) Projesi
    23. Enkaz Görüntüleme Sistemi (EGS) Projesi
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    Tesla otomobiller artık doğuştan otonom

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    Mantarın Başı 5 saat önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

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