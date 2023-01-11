Mobil uygulama geliştirme aşamasında tasarımdan kodlama geçiş aşamasını hızlandıran Türk girişim Monday Hero, Amazon’dan 225 bin dolar hibe desteği kazandı. Monday Hero, Amazon Web Services’in Impact Accelerator programına katılmıştı. Programı başarıyla tamamlayan Monday Hero, 2 bini aşkın girişimci arasından ilk 25’e seçilme başarısı elde etti.

Bilişim Vadisi'ni geziyoruz - Girişimler içerir (Vlog) 2 hf. önce eklendi

Monday Hero ne işe yarıyor?

Low-Code SaaS alanında faaliyet gösteren Monday Hero, Figma, Adobe XD ve Sketch platformlarındaki tasarım dokümanlarını native (iOS) ve cross-platform (Flutter) mobil uygulama kodlarına dönüştürüyor. Tasarımdan kodlamaya geçiş sürecini yüzde 60 oranında hızlandırıyor. iOS ve Android uygulamalar için kullanılabiliyor. Platformdaki Preview özelliği sayesinde uygulamadan çıkmadan yapılan değişikliklerin koda nasıl yansıdığı anlık olarak görüntülenebiliyor.

Monday Hero, YTÜ Yıldız Teknopark Kuluçka bünyesinde faaliyet gösteriyor. Son aldığı yatırımların ardından operasyonlarını ABD’de genişletmek için faaliyetlerini hızlandırdı. Monday Hero, 225 bin dolar desteğin yanı sıra program süresince AWS’in Las Vegas’ta düzenlediği 55 bini aşkın katılımcıya ev sahipliği yapan AWS Invent etkinliğine katılmaya hak kazanan girişimlerinden bir tanesi oldu. Girişim, Şubat ayı itibariyle de yeni bir yatırım turuna hazırlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Girişim Haberleri

Yerli girişim Monday Hero’ya Amazon’dan yatırım desteği