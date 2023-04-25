Tarihi başarı: Yerli jet uçağı Hürjet ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Tam Boyutta Gör Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Hürjet, bugün gerçekleştirilen test ile ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. TUSAŞ’ın bu tarihi başarısı aynı zaman Türk havacılık tarihi açısından da son derece önemli. Zira Hürjet, Türkiye’nin ilk jet motorlu askeri uçağı özelliğine sahip.

Hürjet ilk uçuşu gerçekleştirdi

TUSAŞ, Hürjet’i “Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı” olarak nitelendiriyor. Dolayısıyla Hürjet’in mevcut modern savaş uçaklarıyla rekabet etme gibi bir hedefi bulunmuyor. Bununla birlikte yapılan test uçuşunda Hürjet’e F-16 savaş uçağının da eşlik ettiği görülüyor. Bunun bir test görevi olduğunun altını da çizmek gerekiyor zira bu nedenden dolayı uçağın iniş takımları açık tutuluyor. Hürjet’in ilerleyen süreçlerde daha birçok kez havalanacağını ve testlerinin de devam edeceğini belirtelim.

Hürjet ne amaçla kullanılacak?

Tam Boyutta Gör Hürjet projesiyle birlikte ana hedef mevcut T-38 uçakları ve F-5 uçaklarının yerinin doldurulması. Bilindiği üzere T-38 uçakları Jet Tekamül eğitimi kapsamında kullanılıyor. F-5 uçakları ise akrobasi gösterilerinde kullanılıyor. Hürjet’in 2025 yılının sonuna kadar sertifikasyon ve testlerinin tamamlanması ve jet eğitim uçağı varyantının kullanıma sunulması hedefleniyor. Hürjet, General Electric F404 motoruna ev sahipliği yapıyor. Bu motoru şimdiye kadar F-117 Nighthawk, F/A-18 Hornet, F-20 Tigershark ve T-50 Golden Eagle gibi uçaklarda da görmüştük.

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Hürjet teknik özellikleri neler?

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Uzunluk : 13,6 m / 44,6 ft

: 13,6 m / 44,6 ft Kanat açıklığı: 9,5 m / 31 ft

9,5 m / 31 ft Yükseklik : 5,1 m / 16,7 ft

: 5,1 m / 16,7 ft Kanat Alanı : 35 m2 / 270 ft2

: 35 m2 / 270 ft2 İtki : 17.600 lb

: 17.600 lb Servis Tavanı : 13.716 m / 45.000 ft

: 13.716 m / 45.000 ft Kesintisiz Dönüş : 5,5 g @ 15.000 ft < 0.9 Mach

: 5,5 g @ 15.000 ft < 0.9 Mach Tırmanma Oranı: 39.000 fpm

Oranı: 39.000 fpm Menzil : 2222 km / 1200 nm

: 2222 km / 1200 nm Yük Kapasitesi : 2721 kg / 6000 lbs

: 2721 kg / 6000 lbs Azami Hız : 1,4 Mach

: 1,4 Mach G Limitleri: +8g / -3g

Hürjet'in diğer yetenekleri

Yüksek AoA kontrolü

Baş Üstü (Head-up) Göstergesi (HUD)

Kaska Monteli Gösterge (Koşullu)

Tam Otorite, Dijital Kontrollü Uçuş Sistemi

Gelişmiş İnsan Makine Arayüzü, F-35 ve MMU için Asgari Alışma Zamanı

Intra & Inter Veri Linki

Gece Görüşüne Uyumlu (AJT, LIFT)

Havada Yakıt İkmali (AJT için Kuru, LCA için Sıvı)

Rahat İdare

Gömülü Taktik Eğitimi ve Canlı Sanal Yapıcı Eğitim Sistemleri

Otonom Operasyonlar için APU

Hava-Hava, Hava-Yer Atış Kabiliyeti

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