Tarihi başarı: Yerli jet uçağı Hürjet ilk uçuşunu gerçekleştirdi

- Hürjet ilk uçuşu gerçekleştirdi
- Hürjet ne amaçla kullanılacak?
- Hürjet teknik özellikleri neler?
- Hürjet'in diğer yetenekleri
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Hürjet ilk uçuşu gerçekleştirdi
TUSAŞ, Hürjet’i “Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı” olarak nitelendiriyor. Dolayısıyla Hürjet’in mevcut modern savaş uçaklarıyla rekabet etme gibi bir hedefi bulunmuyor. Bununla birlikte yapılan test uçuşunda Hürjet’e F-16 savaş uçağının da eşlik ettiği görülüyor. Bunun bir test görevi olduğunun altını da çizmek gerekiyor zira bu nedenden dolayı uçağın iniş takımları açık tutuluyor. Hürjet’in ilerleyen süreçlerde daha birçok kez havalanacağını ve testlerinin de devam edeceğini belirtelim.
Hürjet ne amaçla kullanılacak?
Hürjet teknik özellikleri neler?
- Uzunluk: 13,6 m / 44,6 ft
- Kanat açıklığı: 9,5 m / 31 ft
- Yükseklik: 5,1 m / 16,7 ft
- Kanat Alanı: 35 m2 / 270 ft2
- İtki: 17.600 lb
- Servis Tavanı: 13.716 m / 45.000 ft
- Kesintisiz Dönüş: 5,5 g @ 15.000 ft < 0.9 Mach
- Tırmanma Oranı: 39.000 fpm
- Menzil: 2222 km / 1200 nm
- Yük Kapasitesi: 2721 kg / 6000 lbs
- Azami Hız: 1,4 Mach
- G Limitleri: +8g / -3g
Hürjet'in diğer yetenekleri
- Yüksek AoA kontrolü
- Baş Üstü (Head-up) Göstergesi (HUD)
- Kaska Monteli Gösterge (Koşullu)
- Tam Otorite, Dijital Kontrollü Uçuş Sistemi
- Gelişmiş İnsan Makine Arayüzü, F-35 ve MMU için Asgari Alışma Zamanı
- Intra & Inter Veri Linki
- Gece Görüşüne Uyumlu (AJT, LIFT)
- Havada Yakıt İkmali (AJT için Kuru, LCA için Sıvı)
- Rahat İdare
- Gömülü Taktik Eğitimi ve Canlı Sanal Yapıcı Eğitim Sistemleri
- Otonom Operasyonlar için APU
- Hava-Hava, Hava-Yer Atış Kabiliyeti
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