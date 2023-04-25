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    Tarihi başarı: Yerli jet uçağı Hürjet ilk uçuşunu gerçekleştirdi

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı prototipi, 25 Nisan tarihinde ilk uçuşunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.
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    Yerli jet uçağı Hürjet ilk uçuşunu gerçekleştirdi (Video) Tam Boyutta Gör
    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Hürjet, bugün gerçekleştirilen test ile ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. TUSAŞ’ın bu tarihi başarısı aynı zaman Türk havacılık tarihi açısından da son derece önemli. Zira Hürjet, Türkiye’nin ilk jet motorlu askeri uçağı özelliğine sahip.

    Hürjet ilk uçuşu gerçekleştirdi

    TUSAŞ, Hürjet’i “Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı” olarak nitelendiriyor. Dolayısıyla Hürjet’in mevcut modern savaş uçaklarıyla rekabet etme gibi bir hedefi bulunmuyor. Bununla birlikte yapılan test uçuşunda Hürjet’e F-16 savaş uçağının da eşlik ettiği görülüyor. Bunun bir test görevi olduğunun altını da çizmek gerekiyor zira bu nedenden dolayı uçağın iniş takımları açık tutuluyor. Hürjet’in ilerleyen süreçlerde daha birçok kez havalanacağını ve testlerinin de devam edeceğini belirtelim.

    Hürjet ne amaçla kullanılacak?

    Yerli jet uçağı Hürjet ilk uçuşunu gerçekleştirdi (Video) Tam Boyutta Gör
    Hürjet projesiyle birlikte ana hedef mevcut T-38 uçakları ve F-5 uçaklarının yerinin doldurulması. Bilindiği üzere T-38 uçakları Jet Tekamül eğitimi kapsamında kullanılıyor. F-5 uçakları ise akrobasi gösterilerinde kullanılıyor. Hürjet’in 2025 yılının sonuna kadar sertifikasyon ve testlerinin tamamlanması ve jet eğitim uçağı varyantının kullanıma sunulması hedefleniyor. Hürjet, General Electric F404 motoruna ev sahipliği yapıyor. Bu motoru şimdiye kadar F-117 Nighthawk, F/A-18 Hornet, F-20 Tigershark ve T-50 Golden Eagle gibi uçaklarda da görmüştük.

    Hürjet teknik özellikleri neler?

    Yerli jet uçağı Hürjet ilk uçuşunu gerçekleştirdi (Video) Tam Boyutta Gör

    • Uzunluk: 13,6 m / 44,6 ft
    • Kanat açıklığı: 9,5 m / 31 ft
    • Yükseklik: 5,1 m / 16,7 ft
    • Kanat Alanı: 35 m2 / 270 ft2
    • İtki: 17.600 lb
    • Servis Tavanı: 13.716 m / 45.000 ft
    • Kesintisiz Dönüş: 5,5 g @ 15.000 ft < 0.9 Mach
    • Tırmanma Oranı: 39.000 fpm
    • Menzil: 2222 km / 1200 nm
    • Yük Kapasitesi: 2721 kg / 6000 lbs
    • Azami Hız: 1,4 Mach
    • G Limitleri: +8g / -3g

    Hürjet'in diğer yetenekleri

    • Yüksek AoA kontrolü
    • Baş Üstü (Head-up) Göstergesi (HUD)
    • Kaska Monteli Gösterge (Koşullu)
    • Tam Otorite, Dijital Kontrollü Uçuş Sistemi
    • Gelişmiş İnsan Makine Arayüzü, F-35 ve MMU için Asgari Alışma Zamanı
    • Intra & Inter Veri Linki
    • Gece Görüşüne Uyumlu (AJT, LIFT)
    • Havada Yakıt İkmali (AJT için Kuru, LCA için Sıvı)
    • Rahat İdare
    • Gömülü Taktik Eğitimi ve Canlı Sanal Yapıcı Eğitim Sistemleri
    • Otonom Operasyonlar için APU
    • Hava-Hava, Hava-Yer Atış Kabiliyeti
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    Z
    zDest_ 3 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

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    haykoatmaca 3 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

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    Faydalıİnsan 4 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 5 gün önce

    [resim] mükemmel

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    KiLLeR© 6 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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