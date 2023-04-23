Gökbey helikopteri yerli motorla uçtu

Teknoloji Editörü
3
Oy Ver
Tam Boyutta Gör
TUSAŞ tarafından geliştirilen
Gökbey genel maksat helikopteri, TEI tarafından geliştirilen yerli TEI-TS1400 Turboşaft Motoru ile ilk uçuşunu yaptı. Gökbey iki pilotla birlikte kısa mesafe yükselerek piste geri indi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Gökbey’in yerli motorla uçuş görüntülerini paylaştı. Yerli TEI-PD170 motorla uçan Aksungur İHA’nın kamerası bu uçuşu havadan kaydetti.
TEI-TS1400 Turboşaft Motoru, kalkış sırasında 1400 beygir güç üretiyor. Uygun şartlarda 1660 beygire kadar güç üretebiliyor. 20.000 feet servis yüksekliği ve 23.000 rpm çıkış şaft hızı ile dikkat çekiyor.
Tam Boyutta Gör
Gökbey Genel Maksat Helikopteri, sivil ve askeri amaçlı kullanımlara yönelik tasarlandı. Zorlu iklim koşullarında, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz faaliyet gösterebilecek. VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevleri icra edebilecek. Geniş görev yelpazesi, bakım kolaylığı ve geniş iç kabini ile öne çıkıyor. Gökbey’in bu sene içerisinde yerli TEI-TS1400 motoru ile ilk insanlı uçuş testini yapması planlanıyor. 6 ton toplam kalkış ağırlığına, 12 yolcu kapasitesine, 306 km/h azami sürate, 20 bin fit servis tavanına 3,8+ saat havada kalış süresine sahip Gökbey, harici yakıt tankıyla 5+ saat havada kalabiliyor ve azami 948 kilometre menzile ulaşabiliyor.
TEI-TS1400 Teknik Özellikleri
Kalkış Gücü (Deniz Seviyesi Statik): 1.400 shp
30 sn. Tek Motor Gücü (Deniz Seviyesi Statik): 1.660 shp
Kalkış Gücü/Ağırlık: 8,54 (shp)/(kg)
Servis Yüksekliği: 20.000 ft
Çıkış Şaft Hızı: 23.000 rpm
Gökbey Helikopteri Teknik Özellikleri
Uzunluk (rotorlar dönerken): 15,87 m
MTOW: 6050 kg
Azami Seyir Sürati: 306 km/h
Servis Tavanı: 6069 m
Menzil: 740 km (Harici yakıtla 948 km)
Havada Kalış: 3,8+ Saat (Harici yakıtla 5+ saat)
Ana Rotor Çapı: 13.20 m
Standart Yakıt Tankı: 1020 kg
Harici Yakıt Tankı: 280 kg
Bagaj Hacmi: 1,1 m3
Mürettebat: 2
Yolcu: 12
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.
Bu haberi,
mobil uygulamamızı kullanarak indirip, istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
48 Kişi Okuyor (8 Üye, 40 Misafir) 21 Masaüstü 27 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
638 kez okundu.
12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
gökbey, tei ve