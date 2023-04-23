Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Gökbey helikopteri yerli motorla uçtu

    TUSAŞ tarafından geliştirilen T625 Gökbey Genel Maksat Helikopteri, yerli TEI-TS1400 motoru ile ilk uçuşunu yaptı. TS1400 özellikleri haberimizde.                
    3
    Gökbey helikopteri yerli motorla uçtu Tam Boyutta Gör
    TUSAŞ tarafından geliştirilen Gökbey genel maksat helikopteri, TEI tarafından geliştirilen yerli TEI-TS1400 Turboşaft Motoru ile ilk uçuşunu yaptı. Gökbey iki pilotla birlikte kısa mesafe yükselerek piste geri indi.

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Gökbey’in yerli motorla uçuş görüntülerini paylaştı. Yerli TEI-PD170 motorla uçan Aksungur İHA’nın kamerası bu uçuşu havadan kaydetti.

    TEI-TS1400 Turboşaft Motoru, kalkış sırasında 1400 beygir güç üretiyor. Uygun şartlarda 1660 beygire kadar güç üretebiliyor. 20.000 feet servis yüksekliği ve 23.000 rpm çıkış şaft hızı ile dikkat çekiyor.

    Gökbey helikopteri yerli motorla uçtu Tam Boyutta Gör
    Gökbey Genel Maksat Helikopteri, sivil ve askeri amaçlı kullanımlara yönelik tasarlandı. Zorlu iklim koşullarında, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz faaliyet gösterebilecek. VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevleri icra edebilecek. Geniş görev yelpazesi, bakım kolaylığı ve geniş iç kabini ile öne çıkıyor. Gökbey’in bu sene içerisinde yerli TEI-TS1400 motoru ile ilk insanlı uçuş testini yapması planlanıyor. 6 ton toplam kalkış ağırlığına, 12 yolcu kapasitesine, 306 km/h azami sürate, 20 bin fit servis tavanına 3,8+ saat havada kalış süresine sahip Gökbey, harici yakıt tankıyla 5+ saat havada kalabiliyor ve azami 948 kilometre menzile ulaşabiliyor.

    TEI-TS1400 Teknik Özellikleri

    • Kalkış Gücü (Deniz Seviyesi Statik): 1.400 shp
    • 30 sn. Tek Motor Gücü (Deniz Seviyesi Statik): 1.660 shp
    • Kalkış Gücü/Ağırlık: 8,54 (shp)/(kg)
    • Servis Yüksekliği: 20.000 ft
    • Çıkış Şaft Hızı: 23.000 rpm

    Gökbey Helikopteri Teknik Özellikleri

    • Uzunluk (rotorlar dönerken): 15,87 m
    • MTOW: 6050 kg
    • Azami Seyir Sürati: 306 km/h
    • Servis Tavanı: 6069 m
    • Menzil: 740 km (Harici yakıtla 948 km)
    • Havada Kalış: 3,8+ Saat (Harici yakıtla 5+ saat)
    • Ana Rotor Çapı: 13.20 m
    • Standart Yakıt Tankı: 1020 kg
    • Harici Yakıt Tankı: 280 kg
    • Bagaj Hacmi: 1,1 m3
    • Mürettebat: 2
    • Yolcu: 12
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Taşınabilir mikrodalga fırın

    Z
    zDest_ 1 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

    Profil resmi
    haykoatmaca 1 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 3 gün önce

    son derece güzel

    Profil resmi
    emrahmt 3 gün önce

    [resim] mükemmel

    Profil resmi
    KiLLeR© 5 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    48 Kişi Okuyor (8 Üye, 40 Misafir) 21 Masaüstü 27 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    638 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    gökbey, tei ve
    5 etiket daha tusaş Türkiye Haberleri helikopter Teknoloji Haberleri Popüler Bilim
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,7b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı334b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nissan primera yorum vodafone şebeke güçlendirme kodu en sessiz kombi valorant fps yüksek ama akıcı değil kırık stop muayeneden geçer mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno5 Lite
    OPPO Reno5 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus TUF Gaming A15 FA507RM-HN096
    Asus TUF Gaming A15 FA507RM-HN096
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    DH-LION
    DH-LION
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız