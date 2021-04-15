Yerli otomobilde Ethereum ve IOTA detayı

Kripto paralarla yaygınlaşan blockchain teknolojisi popülerlik kazanmaya başladı. Blockchain teknolojisi, gelir formüllerinin yanı sıra ulaşım, sağlık, bilim, mühendislik gibi pek çok alanda kullanılabiliyor.
Ayrıca Bkz. "Nihat Hatipoğlu: “Kripto para haramdır diyemiyorum”"
Yerli otomobil TOGG’un blockchain teknolojisi üzerine inşa edileceği daha önceden açıklanmıştı. Şimdi de TOGG tarafından yayınlanan iş ilanıyla hangi blockchain teknolojileri ve ağ yapılarının kullanılacağı ortaya çıktı. İş ilanında “Blockchain Developer” pozisyonu için çalışan aranıyor ve Ethereum, IOTA, Hyperledger Fabric ya da Corda konusunda bilgili olması isteniyor.
Blockchain teknolojisi sayesinde TOGG araçların birbiri ile veri transferi, diğer marka araçlarla veri transferi ve şarj istasyonlarıyla veri transferi işlemleri daha güvenli ve açık bir şekilde yapılabilecek. Mercedes-Benz, Volkswagen, Volvo, Ford, Tesla ve daha pek çok otomobil devi blockchain teknolojisi kullanıyor.
https://www.kariyer.net/is-ilani/turkiye-nin-otomobili-girisim-grubu-sanayi-ve-tica-blockchain-developer-2705538 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Madencilere de devletin ayrıca para vermesi lazım, adam kazıp, ülkeye dolar tl getiriyor, daha ne istiyorsunuz. Ne kazılıyor bu kadar yoğun işlemle ne yapılıyor, bu kısım da biraz net değil.
Al sat yapanlar içinde € $ gibi bir %0.1-%1 gibi çok düşük bir vergi yazılabilir. En azından her şey kayıt altında olur.
İşin ilginç yanı dijital ortamda olup biteni takip etmek çok zor, çünkü dijital bir verinin her zaman değiştirilebilme (hacklenme vs.) imkanı var.
O değil de geçen gün Royal Motors kripto parayla ödeme alacaklarını söylemişti onlar da arada güme gitti sanırım.