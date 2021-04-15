Yerli otomobilde Ethereum ve IOTA detayı

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Kripto paralarla yaygınlaşan blockchain teknolojisi popülerlik kazanmaya başladı. Blockchain teknolojisi, gelir formüllerinin yanı sıra ulaşım, sağlık, bilim, mühendislik gibi pek çok alanda kullanılabiliyor.

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Yerli otomobil TOGG’un blockchain teknolojisi üzerine inşa edileceği daha önceden açıklanmıştı. Şimdi de TOGG tarafından yayınlanan iş ilanıyla hangi blockchain teknolojileri ve ağ yapılarının kullanılacağı ortaya çıktı. İş ilanında “Blockchain Developer” pozisyonu için çalışan aranıyor ve Ethereum, IOTA, Hyperledger Fabric ya da Corda konusunda bilgili olması isteniyor.

Blockchain teknolojisi sayesinde TOGG araçların birbiri ile veri transferi, diğer marka araçlarla veri transferi ve şarj istasyonlarıyla veri transferi işlemleri daha güvenli ve açık bir şekilde yapılabilecek. Mercedes-Benz, Volkswagen, Volvo, Ford, Tesla ve daha pek çok otomobil devi blockchain teknolojisi kullanıyor.

https://www.kariyer.net/is-ilani/turkiye-nin-otomobili-girisim-grubu-sanayi-ve-tica-blockchain-developer-2705538

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