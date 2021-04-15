Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli otomobilde Ethereum ve IOTA detayı

    Yerli otomobil TOGG'un kariyer.net sayfasında "Blockchain Developer" ilanı yayınlandı. Ethereum, IOTA, Hyperledger Fabric ya da Corda teknolojilerini bilen kişiler aranıyor.
    15 Nisan 2021, 22:45 (12 sa.)
    8,9b
    193
    5
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    3

    Yerli otomobilde Ethereum ve IOTA detayı
    Tam Boyutta Gör

    Kripto paralarla yaygınlaşan blockchain teknolojisi popülerlik kazanmaya başladı. Blockchain teknolojisi, gelir formüllerinin yanı sıra ulaşım, sağlık, bilim, mühendislik gibi pek çok alanda kullanılabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Nihat Hatipoğlu: “Kripto para haramdır diyemiyorum”"

    Yerli otomobil TOGG’un blockchain teknolojisi üzerine inşa edileceği daha önceden açıklanmıştı. Şimdi de TOGG tarafından yayınlanan iş ilanıyla hangi blockchain teknolojileri ve ağ yapılarının kullanılacağı ortaya çıktı. İş ilanında “Blockchain Developer” pozisyonu için çalışan aranıyor ve Ethereum, IOTA, Hyperledger Fabric ya da Corda konusunda bilgili olması isteniyor.

    Yerli otomobilde Ethereum ve IOTA detayı

    Blockchain teknolojisi sayesinde TOGG araçların birbiri ile veri transferi, diğer marka araçlarla veri transferi ve şarj istasyonlarıyla veri transferi işlemleri daha güvenli ve açık bir şekilde yapılabilecek. Mercedes-Benz, Volkswagen, Volvo, Ford, Tesla ve daha pek çok otomobil devi blockchain teknolojisi kullanıyor.



    https://www.kariyer.net/is-ilani/turkiye-nin-otomobili-girisim-grubu-sanayi-ve-tica-blockchain-developer-2705538
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    anilburak 13 saat önce

    test

    D
    Dellialli 17 saat önce

    merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.

    McAslan92 17 saat önce

    Buy Bitcoin

    B
    Burcu Ateş 1 gün önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    C CleanCoders (Fatih ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    biz bu çeşit iş ilanı görünce sıvışırız ama iş başkasının yaptıklarını eleştirmek ise kimse elimize su dökemez.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C celeroni (Cengiz Aytekin) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu personel ilanı yerli otomobil için kullanılacak olan verilerin güvenliği için de olabilir, otomobinin yazılımında kullanılacak olan teknolojiler için de. ama güncel teknolojileri içeren girişimleri desteklemek lazım. Artık bilişim teknolojilerini en iyi ve verimli şekilde kullanan bir toplum seviyesine çıkmak gerekiyor. Genç nüfusun Bilişim teknolojileri kullanma, üretme ve geliştirme alanlarında yetiştirilmesi şart. Böylelikle belki önümüzdeki 29 yılda ülke olarak birşeyler yaparız.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kripto para ile ödeme konusu bence de daha erken, resmi gazetedeki kararın doğru karar olduğunu düşünüyorum. Ödemek isteyen $ a TL ye çevirsin ödesin.
    Madencilere de devletin ayrıca para vermesi lazım, adam kazıp, ülkeye dolar tl getiriyor, daha ne istiyorsunuz. Ne kazılıyor bu kadar yoğun işlemle ne yapılıyor, bu kısım da biraz net değil.
    Al sat yapanlar içinde € $ gibi bir %0.1-%1 gibi çok düşük bir vergi yazılabilir. En azından her şey kayıt altında olur.
    İşin ilginç yanı dijital ortamda olup biteni takip etmek çok zor, çünkü dijital bir verinin her zaman değiştirilebilme (hacklenme vs.) imkanı var.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ahanda (Ahmet ) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Az önce yayınlanan yönetmelikle kripto paralarla ödeme yasaklandı. TOGG projesi için de blockchain developer aranıyor. Blockchain devrimine sırtını dönen bir ülke olacağız gibi hissediyorum.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) ahanda
    Bugün resmi gazetede yayınlanan şey saçmalık da blockchain kripto para demek değildir bunu unutmamak lazım. Sonuçta adamların amacı gaza bastıkça mining yapan araç üretmek değil. Yüksek ihtimal tedarik zinciri gibi alanlarda bu teknolojiden faydalanacaklar.
    O değil de geçen gün Royal Motors kripto parayla ödeme alacaklarını söylemişti onlar da arada güme gitti sanırım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 27 dk. Oppo A35 tanıtıldı: Helio P35 işlemci, 6.52 inç ekran ve 4320 mAh pil 52 dk. United Airlines, çöpten üretilen sürdürülebilir jet yakıtını finanse etmek için Eco-Skies Alliance'ı duyurdu 1 sa. Amazon Prime'ın güncel abone sayısı açıklandı 6 sa. Kripto para ile ödemelere yasak geldi 8 sa. Aksiyon rol yapma oyunu Darkfire Heroes, ücretsiz olarak mobil cihazlar için yayınlandı 9 sa. 1980 temalı arcade oyun Chaser Tracer, ücretsiz olarak mobil cihazlar için yayınlandı 10 sa. Bang & Olufsen'in yeni kablosuz hoparlörü bir kitap gibi görünüyor 10 sa. Microsoft, Windows 10'da Zaman Çizelgesi'ni kaldırıyor mu? 11 sa. Skyrim'in modu ayrı bir oyun oluyor: The Forgotten City bu yaz çıkacak 11 sa. Sony, bu yıl Avrupa'da geri dönüştürülmüş PS5 oyun kutularını test edecek 12 sa. Unity motoruna DLSS desteği ekleniyor 12 sa. GÖRÜNTÜLENEN Yerli otomobilde Ethereum ve IOTA detayı Sonraki NFT satışları ilk çeyrekte 1 milyar doları aştı 13 sa. Yeni Hyundai Santa Cruz pickup dünyasına katıldı 13 sa. Thermalright çift kule tasarımlı Peerless Assasin 120 Black’i detaylandırdı 13 sa. Yarış simülasyonu oyunu F1 2021 duyuruldu, Türkiye fiyatı belli oldu: 500 TL 13 sa. TSMC açıkladı: Çip sıkıntısı 2022 yılında da devam edecek 14 sa. Yapı ve Kredi Bankası’na büyük şok: Veriler satıldı 14 sa. 5000 liralık Hi-Fi seti ile 1 yıl, değer miydi? “Fiio K5 Pro ve Sennheiser HD6xx“ 14 sa. Hızlı ve Öfkeli 10'un yapımı 2022 yılına kadar başlamayacak 14 sa. Intel’in CEO’su Nvidia’nın işlemci hamlesini değerlendirdi 15 sa. Nvidia madenci kısıtlı yeni GPU’lar hazırlıyor 15 sa. 2021 Mercedes EQS tanıtıldı: Elektrikli araç dünyasının S-Class'ı 15 sa. Samsung Galaxy Tab S7 Lite 5G ilk yüksek kaliteli görüntüsüyle karşımızda 16 sa. Dün halka arz olan Coinbase’in değeri 100 milyar doları aştı 16 sa. GeForce Now'a 15 yeni oyun ekleniyor ve bazı oyunlara RTX desteği geliyor 16 sa. Nihat Hatipoğlu: “Kripto para haramdır diyemiyorum” 17 sa. Epic Games toplamda 236 TL değerindeki 3 farklı oyunu ücretsiz veriyor 17 sa. Instagram beğeni sayılarını gizlemenize izin verecek 17 sa. Assassin's Creed Valhalla'nın bizleri İrlanda'ya götüren ilk büyük genişlemesi ertelendi 18 sa. Meizu, iPhone satmaya başlıyor: Üstelik Apple'a övgüler dizerek 18 sa. Facebook yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanma hedefine ulaştığını duyurdu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız