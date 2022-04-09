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    Otsimo girişiminden büyük başarı

    Otizmli çocukların hayatını kolaylaştırmak için yola çıkan Otsimo girişimi ve Kanada’nın dev yazılım firması Sago Mini özel bir uygulama için bir araya geliyor. 
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    Otsimo
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    Otizmli kardeşinin hayatını değiştirmek için yola çıkan Zafer Elcik ve Sercan Değirmenci tarafından 2016 yılında kurulan Otsimo girişimi, aldığı önemli ödüllerin yanında dev iş birliklerine de imza atıyor. 

    Otsimo ve Sago Mini iş birliği

    Otsimo ile oyun alanında dünya çapında onlarca ödül kazanmasıyla bilinen Sago Mini, konuşma terapisi ihtiyacı olan veya konuşmaya yönelik destek arayan çocuklara özel olarak, çocuk psikologları ve konuşma uzmanlarıyla birlikte tasarladıkları Sago Mini First Words uygulamasını kullanıcılara sundu. Sago Mini First Words, 40 milyondan fazla çocuğa ulaşacak.

    Otsimo ve Sago Mini tarafından hayata geçirilen ilk uygulama olan Sago Mini First Words, nörotipik ve nöroçeşitliliği olan tüm çocukların rahatlıkla kullanabileceği, video ve akran modelleme yöntemleri kullanılarak geliştirildi. 

    Çocukların ilgisini çekecek, aynı zamanda iletişim becerilerini geliştirecek fırsatlar ve sürprizlerle dolu olan uygulama, konuşmayı öğretirken olumlu pekiştiricilerle de öğrenilen kelime ve seslerin kalıcı olmasını sağlıyor. App Store'dan indirilebilen ve İngilizce olan uygulamanın farklı dillerdeki versiyonları ise 2023 yılında yayınlanacak.
     

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 1 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 1 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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