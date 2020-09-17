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    Yerli proje Trexo Wheels; fonlama hedefini geçti

    Trexo Wheels masa üstü kamera taşıma aracı Kickstarter üzerinde kısa sürede istediği fonu topladı. Trexo İnovasyon girişimi Aralık ayında aracını sevkiyata çıkaracak.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Yerli girişim Trexo İnovasyon tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz haftalarda Kickstarter üzerinde destek aramaya başlayan masa üstü kamera taşıma aracı Trexo Wheels kısa sürede hedefini geçmeyi başardı.

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    Trexo Wheels nedir?

    Trexo İnovasyon yıllardır gimbal ve sinema ekipmanları üzerine beğenilen ürünler geliştiriyor. Merkezi İstanbul’da olan girişimin ABD’de bir ofisi mevcut. Ayrıca Avrupa’da da bir distribütör üzerinden faaliyet gösteriyor.

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    Trexo Wheels girişimin son kamera ekipmanı oldu. Trexo Wheels bir masa üstü kamera taşıma aracı ve fotoğraf üzerinden rota planlaması yapabiliyor. Uyumlu uygulama ise özel bir algoritma ile görüntü işleyebiliyor.

    Yerli proje Trexo Wheels; fonlama hedefini geçti

    Trexo Wheels zemin üzerinde düzlemsel, dairesel veya karmaşık rotalar çizebiliyor. Ayrıca ek plaka kiti de üzerinde sürekli dönüyor. Böylece 360 derece dahil olmak üzere farklı görüntüler alınabiliyor. Uygulamaya bağlı olmadığı zamanlar dahi üzerindeki tuşa basarak önceden belirlenmiş rotayı çizmesi sağlanıyor.

    Trexo Wheels saniyede 250mm hareket ediyor ve 2.7Kg ağırlığa kadar cihaz taşıyabiliyor. Batarya 2 saate kadar kullanım süresi ve 12 saate kadar bekleme süresi sunuyor. Trexo Wheels en az 399$ bağış karşılığında hediye ediliyor ve kısa sürede istediği fonu topladı. Dağıtım ise Aralık ayında yapılacak.



    https://www.kickstarter.com/projects/1592205788/trexo-wheels-worlds-first-image-processing-table-top-dolly Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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