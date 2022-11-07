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Roketsan’ın geliştirdiği Türkiye’nin ilk yerli seyir füzesi Çakır’a güç verecek yerli motorun testi gerçekleştirildi. Kale Arge tarafından geliştirilen KTJ-1750 turbojet motorunun tüm alt sistemleriyle birlikte ilk testi başarıyla tamamlandı.

Motorun alternatörü, elektronik kontrol ünitesii, teknik ateşleyicileri, yakıt pompası başta olmak üzere tüm alt sistemler motora tümleşik şekilde ilk kez test edildi. Başarıyla ateşleme yapıldı. Kale Arge Genel Müdürü Cüneyt Kenger, test görüntülerini paylaştı.

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KTJ-1750 turbojet motoru ile birlikte Çakır, 150 kilometrenin üzerinde menzile sahip olacak. 0,75-0,85 Mach seyir hızlarına ulaşacak. KTJ-1750 motoru küçük boyutları, düşük ağırlığı, düşük yakıt tüketimi ve yüksek irtifada uçuş özellikleriyle dikkat çekiyor. Arge ayrıca Gezgin ve Arat projelerine de turbojet motoru tedarik edecek.

Çoklu platform özelliğine sahip Roketsan Çakır; kara, hava ve deniz platformlarında kullanılabilecek. SİHA ve SİDA’lara entegre edilebilecek. Su üstü hedefler, kara hedefleri ve alan hedeflerini imha etmek için kullanılabilecek. Deniz üzerinde su sathına yakın uçuş özelliğiyle öne çıkacak. Harp başlıklı versiyonu olacak. IIR arayıcı, RF arayıcı ve Hibrit arayıcı başlık seçeneklerine de sahip olacak. Sürü halinde görev yapabilecek.

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Yerli seyir füzesi Çakır'a güç verecek KTJ-1750'nin testi yapıldı