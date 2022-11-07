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    Yerli seyir füzesi Çakır'a güç verecek KTJ-1750'nin testi yapıldı

    Kale Arge tarafından geliştirilen ve Roketsan Çakır'da kullanılacak KTJ-1750 turbojet motorunun tüm alt sistemleriyle birlikte ilk testi başarıyla tamamlandı.  
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    Yerli seyir füzesi Çakır'a güç verecek KTJ-1750'nin testi yapıldı Tam Boyutta Gör

    Roketsan’ın geliştirdiği Türkiye’nin ilk yerli seyir füzesi Çakır’a güç verecek yerli motorun testi gerçekleştirildi. Kale Arge tarafından geliştirilen KTJ-1750 turbojet motorunun tüm alt sistemleriyle birlikte ilk testi başarıyla tamamlandı.

    Motorun alternatörü, elektronik kontrol ünitesii, teknik ateşleyicileri, yakıt pompası başta olmak üzere tüm alt sistemler motora tümleşik şekilde ilk kez test edildi. Başarıyla ateşleme yapıldı. Kale Arge Genel Müdürü Cüneyt Kenger, test görüntülerini paylaştı.

    KTJ-1750 turbojet motoru ile birlikte Çakır, 150 kilometrenin üzerinde menzile sahip olacak. 0,75-0,85 Mach seyir hızlarına ulaşacak. KTJ-1750 motoru küçük boyutları, düşük ağırlığı, düşük yakıt tüketimi ve yüksek irtifada uçuş özellikleriyle dikkat çekiyor. Arge ayrıca Gezgin ve Arat projelerine de turbojet motoru tedarik edecek.

    Çoklu platform özelliğine sahip Roketsan Çakır; kara, hava ve deniz platformlarında kullanılabilecek. SİHA ve SİDA’lara entegre edilebilecek. Su üstü hedefler, kara hedefleri ve alan hedeflerini imha etmek için kullanılabilecek. Deniz üzerinde su sathına yakın uçuş özelliğiyle öne çıkacak. Harp başlıklı versiyonu olacak. IIR arayıcı, RF arayıcı ve Hibrit arayıcı başlık seçeneklerine de sahip olacak. Sürü halinde görev yapabilecek.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

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    gerbera 13 saat önce

    DH iyice cıvıttı biri yatak almış onun reklamını yapar biri yurtdışından telefon almış vs vs konumuz bu mu konu uçan araba yapılan yorumlara ve onlara izin verenlere bakın.Artık saçma sapan haber yapan kanalların altındaki anonim yorumlar gibi oldu burası.Edit bu sorunu patrona bi ilet istersen,forumun az saygınlığı vardı o da kayboldu maalesef

    S
    sezenhancı 3 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 3 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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