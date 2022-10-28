Bayraktar TB3'ün yerli PD170 motorları teslim edildi

İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen SAHA Expo Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda açıklamalarda bulunan TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:
“Bizim geliştirdiğimiz motorlar irtifa yakımında dünyada sınıfındaki en iyi motorlar, bu sınıfta 30000 ft’yi geçen başka İHA motoru yok. AKSUNGUR bizim motorlarımızla 30000 ft’yi geçti ve bunlar gerçekten de az yakan motorlar, motorumuz AKSUNGUR’la 49 saat havada kaldı. Son olarak da TB3 için yine bu PD170 serisinden motorlarımızı teslim ettik, Baykar Savunma da bunların entegrasyonuyla meşgul.”
İlk uçuşunu 2022'de yapacak
Bayraktar TB3, 1450 kg kalkış ağırlığına sahip olacak. 24 saat kesintisiz uçuş yapabilecek. Kanatları katlanabilir yapıda olacak ve bu sayede gemide daha az yer kaplayacak. Bayraktar TB2’ye kıyasla kısa pistten kalkış kabiliyeti ve daha yüksek faydalı yük kapasitesi ile öne çıkacak. Bayraktar TB3 ilk uçuşunu bu yıl içerisinde yapacak.
TEI-PD170 özellikleri
- Silindir Hacmi: 2,1 Litre
- Hava Besleme: İki Kademe Seri Turboşarj
- Yakıt Besleme: Ortak Yakıt Hattı (Common Rail)
- Kalkış Gücü: 172 HP
- Sürekli Güç (2300 propeller RPM): 172 HP
- İrtifa Gücü (20.000 ft.): 170 HP
- İrtifa Gücü (30.000 ft.): 130 HP
- Yakıt: JP-8 veya Jet-A1
- Kuru Ağırlık: 162 kg
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