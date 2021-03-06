Keşfetme odaklı RPG Heroic Expedition mobil cihazlara geliyor

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini DHGames'in yaptığı rol yapma, roguelike ve strateji türündeki Heroic Expedition'ın mobil cihazlar için çıkış tarihi açıklandı.

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Heroic Expedition, 7 Nisan 2021'de Android ve iOS için çıkışını yapacak. Oyunun şu an için Google Play mağazası açılmış durumda ve oradan ön kayıt yapabilirsiniz. Ne yazık ki şu an için App Store hesabı açılmış değil.

Oyunun mağaza sayfasını, tanıtım yazısını ve videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

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Tanıtım Yazısı

Farklı oyun modlarına sahip, sürükleyici bir RPG oyunu. Kutsal Diyar'ı felâkete sürükleyen Felâket Lordu'na karşı savaş ve dünyayı kaostan kurtar! Maceraperestler burada yetişip gelişiyor! Kutsal Diyar'daki muhteşem yolculuğuna başla!

Oyun Özellikleri:

Fantastik bir Nors Hikâyesini Keşfet

Benzersiz bir çizim tarzı ve görsel temalar!

Kutsal Diyar'ı felâkete sürükleyen Felâket Lordu'na karşı savaş

Oynamadığın Sürede de Devam Eden Ödüller

Oyunda değilken dahi savaşmaya ve ödülleri kazanmaya devam et!

Oyuna tekrar girdiğinde yükseltmelere başla!

Otomatik savaş yap, otomatik topla ve tek tıkla ganimetleri al!

Destansı Kahramanları Aydınlandır ve Evrimleştir

5 farklı fraksiyona ait bambaşka 3D karakterleri topla!

Kahraman grubunu dilediğince seç. Kendi rüya takımını kur!

Savaş meydanında baş döndüren becerilerini kullan!

KENDİ Şehrini İnşa Et ve Oyunun Kilitli Kısımlarını Aç

Kendi şehrini inşa ederek kahramanlarını geliştir!

Yepyeni maceralar, ekipmanlar, savaşlar ve geliştirmelerle gerçek bir kahraman ol!

Sefer, labirent, boyut elebaşlarıyla farklı ve stratejik PVE modları!

Dünyanın Her Yanından Oyuncularla Rekabet Et

Solo eşleşmelerde ve sunucular arası turnuvalarda gücünü kanıtla. Arenanın hükümdarı ol ve muhteşem ödüller kazan! Bir kabileye katılarak arkadaşlarınla omuz omuza savaş. Kabileni geliştirerek daha fazla kaynak kazan!

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