Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Keşfetme odaklı RPG Heroic Expedition mobil cihazlara geliyor

    Rol yapma, roguelike ve strateji türünün karşımı olan Heroic Expedition'ın iOS ve Android için 7 Nisan'da yayınlanacağı açıklandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    06 Mart 2021, 10:00 (2 gün)
    1,6b
    1
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Keşfetme odaklı RPG Heroic Expedition mobil cihazlara geliyor

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini DHGames'in yaptığı rol yapma, roguelike ve strateji türündeki Heroic Expedition'ın mobil cihazlar için çıkış tarihi açıklandı.

    Ayrıca Bkz. "Roguelike türündeki mobil oyun Dungeon of the Endless'tan oynanış videosu paylaşıldı"

    Heroic Expedition, 7 Nisan 2021'de Android ve iOS için çıkışını yapacak. Oyunun şu an için Google Play mağazası açılmış durumda ve oradan ön kayıt yapabilirsiniz. Ne yazık ki şu an için App Store hesabı açılmış değil.

    Oyunun mağaza sayfasını, tanıtım yazısını ve videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

    İlginizi Çekebilir Avatar Metroidvania RPG türündeki Bloodstained: Ritual of the Night, mobil cihazlar için çıktı

    Heroic Expedition Heroic Expedition Heroic Expedition Heroic Expedition DHGAMES Rol Oyunu Cihaza göre değişir

    Tanıtım Yazısı

    Farklı oyun modlarına sahip, sürükleyici bir RPG oyunu. Kutsal Diyar'ı felâkete sürükleyen Felâket Lordu'na karşı savaş ve dünyayı kaostan kurtar! Maceraperestler burada yetişip gelişiyor! Kutsal Diyar'daki muhteşem yolculuğuna başla!

    Oyun Özellikleri:

    • Fantastik bir Nors Hikâyesini Keşfet
    • Benzersiz bir çizim tarzı ve görsel temalar!
    • Kutsal Diyar'ı felâkete sürükleyen Felâket Lordu'na karşı savaş
    • Oynamadığın Sürede de Devam Eden Ödüller
    • Oyunda değilken dahi savaşmaya ve ödülleri kazanmaya devam et!
    • Oyuna tekrar girdiğinde yükseltmelere başla!
    • Otomatik savaş yap, otomatik topla ve tek tıkla ganimetleri al!
    • Destansı Kahramanları Aydınlandır ve Evrimleştir
    • 5 farklı fraksiyona ait bambaşka 3D karakterleri topla!
    • Kahraman grubunu dilediğince seç. Kendi rüya takımını kur!
    • Savaş meydanında baş döndüren becerilerini kullan!
    • KENDİ Şehrini İnşa Et ve Oyunun Kilitli Kısımlarını Aç
    • Kendi şehrini inşa ederek kahramanlarını geliştir!
    • Yepyeni maceralar, ekipmanlar, savaşlar ve geliştirmelerle gerçek bir kahraman ol!
    • Sefer, labirent, boyut elebaşlarıyla farklı ve stratejik PVE modları!

    Dünyanın Her Yanından Oyuncularla Rekabet Et

    Solo eşleşmelerde ve sunucular arası turnuvalarda gücünü kanıtla. Arenanın hükümdarı ol ve muhteşem ödüller kazan! Bir kabileye katılarak arkadaşlarınla omuz omuza savaş. Kabileni geliştirerek daha fazla kaynak kazan!



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün ASUS, mobil RTX 3050 Ti 4 GB’ı doğruladı 1 gün Apple Arcade'de Bu Ay - Mart 2021 1 gün Microsoft Exchange Server saldırılarından yüz binlerce kişi etkilendi 1 gün Qualcomm Snapdragon 775 yonga setinin detayları sızdı 1 gün Samsung ve Mastercard, parmak izi sensörlü biyometrik kart geliştirmek için ortaklık kurdular 1 gün Google Pixel 5a ve yeni Pixel Buds için geri sayım başladı 1 gün Qualcomm, kablosuz cihazlarda ses kalitesini artırmak için yeni girişimini açıkladı: Snapdragon Sound 1 gün Volkswagen, elektrikli araç üretimine geçişi hızlandırıyor 1 gün God of War, Uncharted ve Ghost of Tsushima PC'ye geliyor iddiası 1 gün Snapdragon 870'li Xiaomi Mi 10S bu ay piyasaya sürülebilir 1 gün Renk körlüğü tedavisinde kullanılabilecek kontakt lens geliştirildi 1 gün Rekabet Kurulu çevrim içi reklam sektörüne inceleme başlatıyor 2 gün Fitbit'in çocuklara yönelik akıllı bileklik modeli yolda: Ace 3 2 gün WhatsApp'ta Adidas virüsü yayılmaya başladı: Mesajla gelen linke tıklamayın! 2 gün Cips sesi duyduğunda YouTube altyazılarını otomatik olarak açan Chrome uzantısı çıktı 2 gün Renault Arkana'nın Avrupa macerası başlıyor: İşte fiyatı ve özellikleri 2 gün Hızlı ve Öfkeli 9 bir kez daha ertelendi 2 gün Erkek organizmalarda doğum kontrolü için kullanılabilecek ilaç geliştirildi 2 gün Zack Snyder's Justice League'in Türkiye'de nasıl yayınlanacağı belli oldu 2 gün Galaxy S21 satışları Güney Kore’de rekor kırdı 2 gün GÖRÜNTÜLENEN Keşfetme odaklı RPG Heroic Expedition mobil cihazlara geliyor Sonraki Futbol kulüplerinin kripto paralara olan ilgisi büyüyor 2 gün SpaceX, 20. Starlink görevini de başarıyla tamamladı (VİDEO) 2 gün Türkiye Uzay Ajansı'nın astronot yerine isim önerisi: Fezagir 2 gün TikTok’tan Clubhouse rakibi geliyor 2 gün Nubia Red Magic 6 Pro, şarj hızı rekoru kırdı: 12 dakikada %3'ten %100'e [Video] 2 gün Porsche premium elektrikli bisiklet modellerini tanıttı 2 gün Redmi Note 10, Note 10 Pro ve Note 10 Pro Max tanıtıldı - Fiyatı ve özellikleri! 2 gün Oppo yeni akıllı bilekliğini 8 Mart'ta tanıtacak 2 gün RTX 3080 Ti 12 GB madencilere karşı dirençli olabilir 2 gün AMD FidelityFX çapraz platform destekleyebilir 2 gün Oppo, Çin'in en büyük akıllı telefon markası konumuna yükseldi 2 gün Volkswagen, elektrikli spor sedan modeliyle ilgili ilk ipuçlarını paylaştı 2 gün Steam'de oyun kolu kullananların sayısı açıklandı 2 gün Plex yeni güncellemesi ile Apple TV desteğini ekledi 2 gün Razer Anzu akıllı gözlük tanıtıldı 2 gün Elektrikli Renault Megane testlere başladı: İşte kamuflajlı fotoğrafları 2 gün GeForce Now Türkiye fiyatı açıklandı 2 gün Twitter "geri al" özelliğini test ediyor 3 gün Google artık Chrome tarayıcısını daha sık güncelleyecek 3 gün Red Magic Watch akıllı saati duyuruldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız