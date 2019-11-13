Yetenekleri ve yerlilik oranı artan Atak helikopterinden ilk uçuş

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Güvenlik güçlerinin envanterindeki Atak helikopterlerinin sayısı yeni teslimatlarla artarken, Atak Faz-2 olarak adlandırılan ve daha yetenekli olacağı söylenen versiyonun geliştirme aşaması da devam ediyor. Bu kapsamda, Atak Faz-2 helikopterinin ilk uçuşunun başarıyla gerçekleştirildiği duyuruldu.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Atak'ın lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik harp sistemleriyle donatılmış Faz-2 versiyonu ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yerlilik oranı daha da artan Atak Faz-2 helikopterlerini, yapılacak detay testlerden sonra 2020 ortasından itibaren teslim etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen T129 Atak Projesi kapsamında bugüne kadar TUSAŞ tarafından üretilen 53 Atak helikopterinin güvenlik güçlerine teslimatı yapıldı. Gelişim süreci devam eden Atak Faz-2 versiyonundan ise ilk aşamada 21 helikopter teslimatı yapılması planlanıyor. Teslimatlar 2020 ortasından itibaren yapılacak.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/guclenen-atak-helikopterinden-ilk-ucus/1643828