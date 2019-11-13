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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yetenekleri ve yerlilik oranı artan Atak helikopterinden ilk uçuş

    Atak'ın lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik harp sistemleriyle donatılmış Faz-2 versiyonu ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yeni versiyonun ilk teslimatları 2020 ortalarından itibaren yapılacak.
    1 hf.
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    Savunma Sanayi
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yetenekleri ve yerlilik oranı artan Atak helikopterinden ilk uçuş
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    Güvenlik güçlerinin envanterindeki Atak helikopterlerinin sayısı yeni teslimatlarla artarken, Atak Faz-2 olarak adlandırılan ve daha yetenekli olacağı söylenen versiyonun geliştirme aşaması da devam ediyor. Bu kapsamda, Atak Faz-2 helikopterinin ilk uçuşunun başarıyla gerçekleştirildiği duyuruldu.

    Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Atak'ın lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik harp sistemleriyle donatılmış Faz-2 versiyonu ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yerlilik oranı daha da artan Atak Faz-2 helikopterlerini, yapılacak detay testlerden sonra 2020 ortasından itibaren teslim etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen T129 Atak Projesi kapsamında bugüne kadar TUSAŞ tarafından üretilen 53 Atak helikopterinin güvenlik güçlerine teslimatı yapıldı. Gelişim süreci devam eden Atak Faz-2 versiyonundan ise ilk aşamada 21 helikopter teslimatı yapılması planlanıyor. Teslimatlar 2020 ortasından itibaren yapılacak.



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/guclenen-atak-helikopterinden-ilk-ucus/1643828 Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    CoreXXX 1 hf. en beğenilen
    ilk proje başladığında istemüzkcüler ne gereği var bu kadar yatırıma 20 yılda üretilmez diyorlardı. peki şimdi nerdeler. yoklar. helikopter nerde . sahada. nokta
    ilk proje başladığında istemüzkcüler ne gereği var bu kadar yatırıma 20 yılda üretilmez diyorlardı. peki şimdi nerdeler. yoklar. helikopter nerde . sahada. nokt...
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    3 Yanıt Yanıtla +33
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    Musty3535123 1 hf.
    güzel gelişmede, yerli motor çalışması vardı, asıl onu bir yapında ihraç edebilelim.
    Yanıtla +21
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    Jacobıan 1 hf. CoreXXX
    siha-iha projeleri hariç bütün milli projeler 20-25 yıllık, türk akademisinin bilgi bankası ise cumhuriyetle yaşıttır, bu milletin hiç bir ferdinin beni korumayın diyeceğini zannetmiyorum, milli savunma bir parti propaganda aracı değildir, milli meseledir, türk mühendisinin, işçisinin alın teridir. cahilce yorumlardan kaçınalım, saygılar...
    siha-iha projeleri hariç bütün milli projeler 20-25 yıllık, türk akademisinin bilgi bankası ise cumhuriyetle yaşıttır, bu milletin hiç bir ferdinin beni korumay...
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    Yanıtla +16
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
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    sericik 1 hf.
    Ondan leş istiyorum
    Yanıtla +2
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    kuruwa 1 hf.
    Kötü kelimesini hiç kullanmadın eksik bilginizi tamamlamış oldum. Vee güncellemeler ve üretim hızlı olmalı yavaş diyede ekledim. Almamız yaradı onlara envarterden kalkan helikopter sonuçta onlar karlı ama biz hızlı davranıp dahada karlı olmalıyız..
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    logi666leboss 1 hf. kuruwa
    Çin bile ruslarin varyag ucak gemisini satin alip yeni ucak gemisi yapti sifirdan baslamadi. Ayrica italya da uyanik olasaydi vermeyeydi zorlan mi aldik.
    Yanıtla +3
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    CoreXXX 1 hf. en beğenilen
    ilk proje başladığında istemüzkcüler ne gereği var bu kadar yatırıma 20 yılda üretilmez diyorlardı. peki şimdi nerdeler. yoklar. helikopter nerde . sahada. nokta
    3 Yanıt Yanıtla +33
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    kuruwa 1 hf. CoreXXX
    Üretilmedi zaten İtalyadan alındı devam edildi italya bu helikopteri envarterden çıkardı bile. Buna rağmen çok yavaş ilerliyor daha hızlı olmalı ülkenin her askeriyesinde bulunmalıki korku salmalı.
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    emregnu 1 hf. CoreXXX
    Kim demiş istemeyiz diye... uydurmayın arkadaşlar! Kimse yerli üretim için istemeyiz demez. En fazla "hani bir kaç yıla tamamdı, on senedir olmadı" deriz ki bunda da sonuna kadar haklıyız. Yerli otomobil hikayesindeki gibi.
    Yanıtla +2
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    Jacobıan 1 hf. CoreXXX
    siha-iha projeleri hariç bütün milli projeler 20-25 yıllık, türk akademisinin bilgi bankası ise cumhuriyetle yaşıttır, bu milletin hiç bir ferdinin beni korumayın diyeceğini zannetmiyorum, milli savunma bir parti propaganda aracı değildir, milli meseledir, türk mühendisinin, işçisinin alın teridir. cahilce yorumlardan kaçınalım, saygılar...
    Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Musty3535123 1 hf.
    güzel gelişmede, yerli motor çalışması vardı, asıl onu bir yapında ihraç edebilelim.
    Yanıtla +21
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    t129 atak, yerli helikopter ve
    6 etiket daha atak faz-2 savunma sanayii Türkiye Gündemi Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
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