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    Disney Plus'ta yılbaşı gecesinde neler izlenebilir?

    Yılbaşı gününü film veya dizi izleuerek geçirmeyi seven birçok izleyici bulunuyor. Biz de bu listemizde yılbaşı günü Disney Plus'ta hangi içerikleri bulabileceğinizi derledik.
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    Disney Plus'ta yılbaşı gecesinde neler izlenebilir? Tam Boyutta Gör
    Disney Plus'ta bildiğiniz gibi yüzlerce içerik bulunuyor. Zaten herhangib bir gün bir şeyler izlemek istediğimizde karar vermekte zorlanıyoruz. Biz de yılbaşı yaklaşırken sizler için Disney Plus'ta bulunan ve yılbaşı gecesi izlenebilecek yapımları sıralayalım dedik. Disney Plus'a buradaki sayfaya giderek abone olabilirsiniz. Aylık abonelik şu anda 64,99 TL.

    Gülse Birsel’le ‘Yılbaşı Gecesi’

    Gülse Birsel kaleminin, Ozan Açıktan rejisi ve dev oyuncu kadrosuyla buluştuğu ‘Yılbaşı Gecesi’ 30 Aralık’ta sadece Disney+’ta! Film, pandeminin sonlarına yaklaştığını umarak uzun bir zaman sonra tüm sevdikleriyle bir arada Yılbaşı Gecesi’nde buluşmaya hazırlanan Didem’in yılbaşı sabahında aldığı tatsız haberle başlar. Birbirleriyle asla bir araya gelmemesi gereken insanların buluştuğu bir yılbaşı gecesinde yaşananları konu alan ve başarılı oyuncu kadrosuyla seyircinin heyecanla beklediği orijinal film ‘Yılbaşı Gecesi’ 30 Aralık’ta Disney+'ta izleyiciyle buluşacak!

    Yeni yıl yaklaşırken öne çıkan yapımlar

    Disney+ Orijinal Yapımlar

    • The Santa Clauses
    • The Guardians of the Galaxy Holiday Special
    • Donna Hay'le Yılbaşı Menüsü 
    • Kara Hükmedenler
    • Hawkeye
    • Arendelle Şatosu Şömine Keyfi 2021
    • Max Evde Tek Başına
    • LEGO Star Wars Yılbaşı Özel
    • Bir Zamanlar Kardan Adam
    • Arendelle Şatosu Şömine Keyfi

    Filmler ve Özel Bölümler

    • Hip Hop Fındıkkıran
    • Güzel ve Çirkin: Sihirli Yeni Yıl
    • Bulut Hareketi
    • Üşütük Popolar
    • Yeni Yıl Şarkısı
    • Disney'in Masalsı Düğünleri Tatil Büyüsü
    • Karlar Ülkesi
    • Karlar Ülkesi 2
    • İyi Şanslar Charlie Yılbaşı Yolculuğu
    • Evde Tek Başına
    • Evde Tek Başına 2
    • Evde Tek Başına 3
    • Evde Tek Başına 4
    • Evde Tek Başına Tatilde Soygun
    • Buz Devri
    • Buz Devri Yeni Yıl Macerası
    • Life Size 2
    • Mickey & Minnie Yeni Yıl Dileği
    • Mickey'nin Yeni Yıl Şarkısı
    • Mickey'den Yeni Yıl Hikayeleri
    • Yılbaşı Patileri
    • Yeni Yıl Köpekleri 2
    • Kar Patileri
    • Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap
    • Fındıkkıran ve Dört Diyar
    • Noel Baba
    • Noel Baba 2
    • Noel Baba 3
    • Yeni Yıl Köpeklerinin Peşinde
    • Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas
    • Togo
    • Sen Uyurken

    Kısa filmler

    • Olaf’ın Karlar Ülkesi Macerası
    • Bir Zamanlar Kardan Adam
    • Wayne ve Lanny Yaramaz Çocuğa Karşı
    • Dilek Fabrikası
    • Ufaklık

    The Simpsons Yılbaşı Özel Bölümleri

    • Bobby, Dışarısı Soğuk
    • Okul Dolandırıcısı
    • Gelecek Bayramlar Geçti
    • Yılbaşında Evde Olmayacağım
    • Gil'i Öldürmek, I & II. Kısım
    • Marge'ın Hüsranı
    • İnanç Değişimi
    • Simpsons Yılbaşı Hikayeleri
    • Simpsonların Yılbaşı Sefası
    • Skinner ve Karlar
    • Burns ve Arılar
    • Yılbaşı Öncesi Kavga
    • Krust Gecesi Kabusu
    • 30. Yılbaşı
    • On Beşinci Yılbaşı
    • Beyaz Yılbaşı Hüznü
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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 3 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 4 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 4 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 4 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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