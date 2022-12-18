Disney Plus'ta yılbaşı gecesinde neler izlenebilir?

Tam Boyutta Gör Disney Plus'ta bildiğiniz gibi yüzlerce içerik bulunuyor. Zaten herhangib bir gün bir şeyler izlemek istediğimizde karar vermekte zorlanıyoruz. Biz de yılbaşı yaklaşırken sizler için Disney Plus'ta bulunan ve yılbaşı gecesi izlenebilecek yapımları sıralayalım dedik. Disney Plus'a buradaki sayfaya giderek abone olabilirsiniz. Aylık abonelik şu anda 64,99 TL.

Gülse Birsel’le ‘Yılbaşı Gecesi’

Gülse Birsel kaleminin, Ozan Açıktan rejisi ve dev oyuncu kadrosuyla buluştuğu ‘Yılbaşı Gecesi’ 30 Aralık’ta sadece Disney+’ta! Film, pandeminin sonlarına yaklaştığını umarak uzun bir zaman sonra tüm sevdikleriyle bir arada Yılbaşı Gecesi’nde buluşmaya hazırlanan Didem’in yılbaşı sabahında aldığı tatsız haberle başlar. Birbirleriyle asla bir araya gelmemesi gereken insanların buluştuğu bir yılbaşı gecesinde yaşananları konu alan ve başarılı oyuncu kadrosuyla seyircinin heyecanla beklediği orijinal film ‘Yılbaşı Gecesi’ 30 Aralık’ta Disney+'ta izleyiciyle buluşacak!

Yeni yıl yaklaşırken öne çıkan yapımlar

Disney+ Orijinal Yapımlar

The Santa Clauses

The Guardians of the Galaxy Holiday Special

Donna Hay'le Yılbaşı Menüsü

Kara Hükmedenler

Hawkeye

Arendelle Şatosu Şömine Keyfi 2021

Max Evde Tek Başına

LEGO Star Wars Yılbaşı Özel

Bir Zamanlar Kardan Adam

Arendelle Şatosu Şömine Keyfi

Filmler ve Özel Bölümler

Hip Hop Fındıkkıran

Güzel ve Çirkin: Sihirli Yeni Yıl

Bulut Hareketi

Üşütük Popolar

Yeni Yıl Şarkısı

Disney'in Masalsı Düğünleri Tatil Büyüsü

Karlar Ülkesi

Karlar Ülkesi 2

İyi Şanslar Charlie Yılbaşı Yolculuğu

Evde Tek Başına

Evde Tek Başına 2

Evde Tek Başına 3

Evde Tek Başına 4

Evde Tek Başına Tatilde Soygun

Buz Devri

Buz Devri Yeni Yıl Macerası

Life Size 2

Mickey & Minnie Yeni Yıl Dileği

Mickey'nin Yeni Yıl Şarkısı

Mickey'den Yeni Yıl Hikayeleri

Yılbaşı Patileri

Yeni Yıl Köpekleri 2

Kar Patileri

Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap

Fındıkkıran ve Dört Diyar

Noel Baba

Noel Baba 2

Noel Baba 3

Yeni Yıl Köpeklerinin Peşinde

Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas

Togo

Sen Uyurken

Kısa filmler

Olaf’ın Karlar Ülkesi Macerası

Bir Zamanlar Kardan Adam

Wayne ve Lanny Yaramaz Çocuğa Karşı

Dilek Fabrikası

Ufaklık

The Simpsons Yılbaşı Özel Bölümleri

Bobby, Dışarısı Soğuk

Okul Dolandırıcısı

Gelecek Bayramlar Geçti

Yılbaşında Evde Olmayacağım

Gil'i Öldürmek, I & II. Kısım

Marge'ın Hüsranı

İnanç Değişimi

Simpsons Yılbaşı Hikayeleri

Simpsonların Yılbaşı Sefası

Skinner ve Karlar

Burns ve Arılar

Yılbaşı Öncesi Kavga

Krust Gecesi Kabusu

30. Yılbaşı

On Beşinci Yılbaşı

Beyaz Yılbaşı Hüznü

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