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    Huawei, yılbaşına özel sınırlı sayıda üretilen Watch GT 5 ve GT5 Pro modellerini tanıttı

    Akıllı saat pazarının en önemli isimlerinden biri haline gelen Huawei, yılbaşına özel yeni bir Watch GT5 serisi üretti. Peki bu serinin standart modellerden farkları neler?

    Yılbaşı için özel üretilen Huawei GT 5 serisi tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Huawei, Avrupa’da Watch GT 5 ve Watch GT 5 Pro akıllı saatlerinin sınırlı sayıda üretilen özel yılbaşı sürümlerini tanıttı. Bu modeller, kırmızı ve yeşil renk temalarıyla dikkat çekiyor ve farklı zevklere hitap eden birden fazla kayış seçeneği sunuyor.

    41 mm boyutundaki Watch GT 5, kırmızı renkte tasarlanmış ve üç farklı kayış kombinasyonu ile geliyor: kırmızı ve mavi silikon kayış, kırmızı silikon ile beyaz deri kayış ve kırmızı silikon ile altın rengi Milanese kayış. 46 mm boyutundaki model ise yeşil renkte sunuluyor ve iki kayış seçeneği mevcut: yeşil ve siyah silikon kayış ile yeşil silikon ve kahverengi deri kayış. Daha dayanıklı bir yapıya sahip Watch GT 5 Pro da yeşil renkte tasarlanmış ve yeşil-siyah silikon kayışlarla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

    Yılbaşı için özel üretilen Huawei GT 5 serisi tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Bu özel modeller, fiziksel değişimlerin yanı sıra, yılbaşı ruhuna uygun özel bir saat kadranı da içeriyor. “Xmas Starlit Holiday” adı verilen bu kadran, 21 Aralık itibarıyla Huawei Health uygulaması üzerinden indirilebilecek. Saatlerin temel özelliklerinde ise herhangi bir değişiklik bulunmuyor. AMOLED ekran, sağlık ve spor takibi, GPS, Bluetooth ile arama yapma gibi akıllı özellikler, bu yeni sürümlerde de korunmuş.

    Watch GT 5, 41 mm ve 46 mm olmak üzere iki boyutta sunuluyor. 41 mm modelde 1,32 inç, 46 mm modelde ise 1,43 inç AMOLED ekran bulunuyor. Kalp atış hızı, kan oksijen seviyesi, uyku takibi ve kadın sağlığı izleme gibi özellikler barındıran saat, kablosuz şarj desteği ile 14 güne kadar pil ömrü sunuyor. Daha premium bir seçenek olan Watch GT 5 Pro, titanyum kasa, safir cam ve seramik malzemeleriyle öne çıkıyor. 42 mm boyutundaki bu model, EKG sensörü, topografik haritalar, çevrimdışı navigasyon ve golf modu gibi gelişmiş özellikler sunuyor. Ayrıca 40 metreye kadar su geçirmezlik ve IP69K sertifikası ile zorlu koşullara dayanıklılık sağlıyor.

    Bu sınırlı yılbaşı modelleri, Avrupa’da satışa sunulmuş durumda. Fiyatlar 41 mm Watch GT 5 modeli için 239,99 dolar, Watch GT 5 Pro modeli için ise 339,99 dolardan başlıyor. Şık tasarımları ve kapsamlı özellikleriyle bu özel sürümler, hem teknoloji hem de stil tutkunları için cazip bir seçenek oluşturuyor. Saatlerin ülkemizde de satışa sunulup sunulmayacağı ve satılması durumunda fiyatının ne olacağı henüz bilinmiyor.

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    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

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    nickyazmakşartmı 2 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

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    Evren7 2 gün önce

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