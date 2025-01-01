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    Samsung, Galaxy Watch 8 için eski modellerinden birini canlandırmayı düşünüyor

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, akıllı saat pazarındaki payını genişletebilmek için Galaxy Watch 8 serisinden eski dostlarından yardım almayı planlıyor. Peki bu dost kim olabilir?

    Galaxy Watch 8 için ilk önemi bilgiler gelmeye başladı Tam Boyutta Gör

    Samsung, teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandıran yeni ürünleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Son bilgiler, şirketin klasik tasarımı modern teknolojiyle buluşturacak bir akıllı saat üzerinde çalıştığını gösteriyor. Galaxy Watch 8 Classic adıyla anılan model, GSMA IMEI veritabanında SM-L505U model numarasıyla görüldü. Bu yeni modelin, kullanıcıların özlediği fiziksel döner çerçeveye sahip olacağı tahmin ediliyor. Samsung'un bu hamlesi, geçmişte büyük ilgi gören klasik tasarım çizgilerini yeniden hayata döndürmeyi amaçlıyor.

    Galaxy Watch 7 serisi, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülmesine rağmen Classic veya Pro gibi varyantlara yer verilmemişti. Bunun yerine, iki farklı boyut seçeneğiyle gelen Galaxy Watch 7 ve premium segmentte konumlanan Galaxy Watch Ultra modelleri tanıtılmıştı. Ancak kullanıcıların fiziksel döner çerçeveye olan ilgisi, Samsung'u bu özelliği yeniden sunmaya teşvik etmiş gibi görünüyor. Galaxy Watch 8 Classic'in, yenilikçi özelliklerle donatılmış bir akıllı saat olarak piyasada yerini alması bekleniyor.

    Aynı zamanda Samsung’un Fan Edition serisine ekleyeceği yeni Galaxy Z Flip FE modeli de GSMA veritabanında SM-F761B model numarasıyla görüldü. Exynos 2500 serisi işlemciyle geleceği belirtilen bu cihazın, bütçe dostu bir katlanabilir telefon olarak kullanıcıların karşısına çıkacağı ifade ediliyor. Galaxy Z Flip FE'nin, Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 ile birlikte 2025 yılının ikinci yarısında tanıtılması planlanıyor.

    Samsung, yeni Galaxy Watch 8 Classic ile akıllı saat pazarında güçlü bir konum elde etmeyi hedeflerken, bütçe dostu katlanabilir telefonlarıyla da daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeye hazırlanıyor. Bu yeni cihazlar, şirketin teknoloji dünyasındaki yenilikçi yaklaşımını bir kez daha gözler önüne seriyor.

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