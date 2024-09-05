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Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Huawei'nin bir süredir üzerinde çalıştığı Huawei Watch GT 5 serisi ve Watch D için geri sayım başladı. Hatırlayanlar olacaktır, yakın tarihli sertifikasyon sızıntıları sayesinde saatlerin bazı özelliklerini sizlerle paylaşmıştık. Geçtiğimiz saatlerde ise Huawei, Huawei Watch GT 5 serisi için yeni bir tanıtım görseli paylaştı.

Huawei Watch GT 5 serisi 19 Eylül'de geliyor

Bilmeyenler için Huawei, 19 Eylül'de İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek bir lansman etkinliği düzenleyecek. Aafiş üzerinde ise doğrudan bir GT 5 modeline ilişkin bir bilgi yok. Ancak görüntüde iki akıllı saat gösteriliyor ve bu da daha önceki Watch GT 5 sızıntılarını doğrular nitelikte.

Tam Boyutta Gör Huawei Watch GT 5 serisinde, yine dairesel ancak daha köşeli bir tasarımla karşılaşacağız. Sızıntılardan yola çıkacak olursak saatin yine iki ayrı versiyona sahip olacağını biliyoruz; 41 mm ve 46 mm. Ayrıca, GT5 Pro adında bir modelin de piyasaya sürülebileceği konuşuluyor, ancak bu bilginin henüz doğrulanmadığını da belirtelim.

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Huawei Watch GT 5 serisinde sağlık verileri özelinde güncellenmiş TrueSense teknolojisi bulunacak. Bunun dışında EKG analizi ile kan basıncı ölçümü, 100 adedin üzerinde spor takibi özelliği ve çok daha fazlasının sunulması bekleniyor. Ancak etkinliğe kadar daha ne gibi sürprizler olacak bekleyip görmemiz gerekecek.

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Huawei Watch GT 5 serisinin tanıtım tarihi açıklandı