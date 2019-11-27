Yıldızlararası uzaydan gelen cisim 2I/Borisov'un muhteşem fotoğrafı

Yale Üniversitesi'nde görev yapan bir grup astronom, yıldızlararası kuyruklu yıldız 2I/Borisov'un çok güzel bir fotoğrafını paylaştı. Yayınlanan yeni fotoğrafta Borisov'u tüm ihtişamıyla görme fırsatı yakalıyoruz.

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2I/Borisov ilk kez geçtiğimiz Ağustos ayında keşfedilmişti. Oumuamua'dan sonra gözlenen ikinci yıldızlararası cisim olan Borisov, Güneş'e bağlı olmayan hiperbolik bir yörüngeye sahip. Bilim insanları Borisov'un şu anda Dünya'ya yaklaştığını ve önümüzdeki ay yaklaşık 300 milyon kilometrelik bir uzaklıktan geçeceğini söylüyor. Güneş'in yörüngesinde yer almayan Borisov kısa bir süre sonra Güneş Sistemi'ni terk edecek ve yıldızlararası uzaydaki yolculuğuna devam edecek.

Astronomların şu ana kadar yaptığı çalışmalar 2I/Borisov'un, Güneş Sistemi'ndeki kuyruklu yıldızlardan genel anlamıyla çok da farklı olmadığına işaret ediyordu. Ancak araştırmacılar Borisov üzerindeki çalışmaların devam ettiğini ve bu ilginç gökcisminden öğrenecekleri daha çok şeyin olduğunu belirtiyor.

2I/Borisov'un çekirdek (nucleus) kısmının sadece 1,6 kilometre genişliğinde olduğu belirtilmiş. Kuyruklu yıldızın kuyruk kısmı ise 160 bin kilometreye kadar uzanıyor. Gaz ve toz bulutlarından oluşan bu uzun kuyruk, nükleusu saran püskülün güneş ışınlarıyla ısınması sonucu ortaya çıkıyor.

2I/Borisov ve Dünya'nın karşılaştırılması:

Araştırmacılar 2I/Borisov'un başka bir güneş sisteminde oluştuğunu ancak sonrasında yaşanan yakın bir gezegen çarpışması nedeniyle yıldızlararası uzaya itildiğini düşünüyor.

Konuyla ilgili Yale astronomu Gregory Laughlin,"2I/Borisov'un ziyaretinden en iyi şekilde faydalanmaya çalışıyoruz. Borisov üzerinde yapacağımız çalışmalar, diğer güneş sistemlerindeki gezegenleri oluşturan yapı taşları hakkında bizlere birçok ipucu verebilir." şeklinde konuştu.

https://edition.cnn.com/2019/11/26/world/interstellar-comet-borisov-image-scn/index.html