NASA, iletişimi kesilen Voyager 2’nin 'kalp atışlarını’ tespit etti

Voyager 2'nin kalp atışları duyuldu
Geçtiğimiz ay NASA tarafından Voyager 2’ye gönderilen bir komut güncellemesinin ardından 1977'den beri evreni araştıran uzay aracının anteni Dünya'dan iki derece uzağa bakacak şekilde konumlandı. Sonuç olarak sonda, komut almayı veya veri göndermeyi durdurdu. Ancak NASA, kısa bir süre önce Voyager 2'den bir sinyal alındığını söyledi. NASA, bu haberin Voyager 2'nin hala yayın yaptığını ve "sağlıklı" olduğunu doğruladığını söyledi.
Henüz tam bir iletişim kurulamamış olsa da Voyager 2’nin anteni her yıl birçok kez sıfırlanarak Dünya’ya dönmesini sağlayacak şekilde programlanmış durumda. Bir sonraki sıfırlama 15 Ekim'de yapılacak. O tarihe kadar mühendisler Voyager 2'ye Dünya'ya dönmesi için bir komut göndermeye çalışacaklar.
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