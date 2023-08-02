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    NASA, iletişimi kesilen Voyager 2’nin 'kalp atışlarını’ tespit etti

    NASA, geçtiğimiz günlerde Voyager 2 uzay sondasıyla iletişiminin kesildiğini duyurmuştu. Uzay ajansından gelen yeni açıklamada ise Voyager 2’den sönük sinyaller aldıkları belirtildi.
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    İletişimi kesilen Voyager 2’nin 'kalp atışları’ tespit edildi Tam Boyutta Gör
    Uzay ajansı NASA, Dünya'dan milyarlarca kilometre ötedeki Voyager 2 sondasıyla teması kaybetmesinin ardından sondadan bir "kalp atışı" sinyali aldığını açıkladı. NASA rutin bir komut dizisinin Voyager 2'nin anten yöneliminde 2 derecelik bir değişikliği tetiklediğini ve bu nedenle Dünya ile iletişimin kesildiğini açıklamıştı.

    Voyager 2'nin kalp atışları duyuldu

    Geçtiğimiz ay NASA tarafından Voyager 2’ye gönderilen bir komut güncellemesinin ardından 1977'den beri evreni araştıran uzay aracının anteni Dünya'dan iki derece uzağa bakacak şekilde konumlandı. Sonuç olarak sonda, komut almayı veya veri göndermeyi durdurdu. Ancak NASA, kısa bir süre önce Voyager 2'den bir sinyal alındığını söyledi. NASA, bu haberin Voyager 2'nin hala yayın yaptığını ve "sağlıklı" olduğunu doğruladığını söyledi.

    Henüz tam bir iletişim kurulamamış olsa da Voyager 2’nin anteni her yıl birçok kez sıfırlanarak Dünya’ya dönmesini sağlayacak şekilde programlanmış durumda. Bir sonraki sıfırlama 15 Ekim'de yapılacak. O tarihe kadar mühendisler Voyager 2'ye Dünya'ya dönmesi için bir komut göndermeye çalışacaklar.

    Voyager 2 şu anda nerede?

    İletişimi kesilen Voyager 2’nin 'kalp atışları’ tespit edildi Tam Boyutta Gör
    Voyager 2, Dünya'dan yaklaşık olarak 19,9 milyar km uzakta, yıldızlar arası uzayda tahmini 55.346 km/saat hızla ilerliyor ve keşfedilmemiş derin uzayı keşfediyor. Uzay aracının neredeyse 20 milyar kilometre uzakta olduğu göz önüne alındığında, tespit edilen 'kalp atışlarının” bize ulaşması yaklaşık 18 saat sürdü.
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