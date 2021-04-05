Yılın beklenen oyunlarından Outriders'ta, yalnızca Nvidia ekran kartı sahipleri oyunu duraklatabiliyor

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Yayıncılığını Square Enix'in yaptığı, geliştiriciliğini ise People Can Fly'ın yaptığı aksiyon rol yapma oyunu Outriders, geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Ancak oyunda enteresan bir eksik bulunuyor.

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Çevrimiçi olmayan her oyunda aslında en önemli özelliklerden biri ilk başta aklımıza gelmese de oyunu duraklatabilme özelliği diyebiliriz. Oyunu duraklatma özelliği derken "Pause" özelliğinden bahsediyorum, daha karmaşık bir özellikten değil. Oyunu durdurabiliyor olmak fazlasıyla önemli bir konu ve bu özelliği kullanmayan yoktur. Ancak bu yılın merak edilen oyunlarından olan Outriders'ta böyle bir özellik bulunmuyor.

Oyunun tek kişilik modunu oynarken; kapınız çaldığında, lavaboya gitmeniz gerektiğinde veya herhangi bir şey olduğunda oyunu duraklatamıyorsunuz. Yalnızca Nvidia ekran kartına sahipseniz, farklı bir yolla oyunu duraklatabilirsiniz.

Bildiğiniz gibi Nvidia'nın GeForce Experience isimli bir uygulaması bulunuyor ve bu uygulamada oyunlar için çeşitli özellişleşitirilmiş ayarlar yapabiliyorsunuz. Ayrıca oyundan görseller ve videolar da kaydedebiliyorsunuz. GeForce Experience'da fotoğraf kaydetme modu olan Ansel modunu çalıştırarak hem oyun içerisinden istediğiniz bir görseli alabilir hem de bu sayede oyunu durdurup kısa bir mola verebilirsiniz. Ne yazık ki başka bir şekilde oyunu duraklatamıyorsunuz.

Böylesine basit bir özelliğin oyuna eklenmemiş olması da gerçekten şaşırtıcı. Outriders şu anda Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Stadia ve PC için yayınlanmış durumda. Ayrıca oyun konsol için Xbox Game Pass'te de bulunuyor.

https://www.pcgamer.com/you-actually-can-pause-outriders-in-singleplayer-if-youve-got-an-nvidia-gpu/

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