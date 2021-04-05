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    Yılın beklenen oyunlarından Outriders'ta, yalnızca Nvidia ekran kartı sahipleri oyunu duraklatabiliyor

    Squaer Enix'in yayıncılığını yaptığı 2021'in merak edilen oyunlarından Outriders, tüm oyunların en önemli özelliklerinden biri olan oyun duraklatma özelliğine sahip değil.
    05 Nisan 2021, 10:30 (Güncellendi, 1 hf.)
    1,9b
    1
    12
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Yılın beklenen oyunlarından Outriders'ta, yalnızca Nvidia ekran kartı sahipleri oyunu duraklatabiliyor
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    Yayıncılığını Square Enix'in yaptığı, geliştiriciliğini ise People Can Fly'ın yaptığı aksiyon rol yapma oyunu Outriders, geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Ancak oyunda enteresan bir eksik bulunuyor.

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    Çevrimiçi olmayan her oyunda aslında en önemli özelliklerden biri ilk başta aklımıza gelmese de oyunu duraklatabilme özelliği diyebiliriz. Oyunu duraklatma özelliği derken "Pause" özelliğinden bahsediyorum, daha karmaşık bir özellikten değil. Oyunu durdurabiliyor olmak fazlasıyla önemli bir konu ve bu özelliği kullanmayan yoktur. Ancak bu yılın merak edilen oyunlarından olan Outriders'ta böyle bir özellik bulunmuyor.

    Oyunun tek kişilik modunu oynarken; kapınız çaldığında, lavaboya gitmeniz gerektiğinde veya herhangi bir şey olduğunda oyunu duraklatamıyorsunuz. Yalnızca Nvidia ekran kartına sahipseniz, farklı bir yolla oyunu duraklatabilirsiniz.

    Bildiğiniz gibi Nvidia'nın GeForce Experience isimli bir uygulaması bulunuyor ve bu uygulamada oyunlar için çeşitli özellişleşitirilmiş ayarlar yapabiliyorsunuz. Ayrıca oyundan görseller ve videolar da kaydedebiliyorsunuz. GeForce Experience'da fotoğraf kaydetme modu olan Ansel modunu çalıştırarak hem oyun içerisinden istediğiniz bir görseli alabilir hem de bu sayede oyunu durdurup kısa bir mola verebilirsiniz. Ne yazık ki başka bir şekilde oyunu duraklatamıyorsunuz.

    Böylesine basit bir özelliğin oyuna eklenmemiş olması da gerçekten şaşırtıcı. Outriders şu anda Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Stadia ve PC için yayınlanmış durumda. Ayrıca oyun konsol için Xbox Game Pass'te de bulunuyor.



    https://www.pcgamer.com/you-actually-can-pause-outriders-in-singleplayer-if-youve-got-an-nvidia-gpu/
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    MehmetNY (Mehmet ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Başlık Dh'ye yakışmayan bir şekilde clickbait içeriyor.

    Oyunda ekran kartınızın markasına özel bir muamelesi yok. Oyunda sadece pause menüsü yok.
    Nvidia kartlarda ansel sayesinde fotoğraf çekme moduna alınca duruyor sadece. Amd'ye bir gıcıklığı yok yapımcıların.
    Başlık Dh'ye yakışmayan bir şekilde clickbait içeriyor. Oyunda ekran kartınızın markasına özel bir muamelesi yok. Oyunda sadece pause menüsü yo...
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    Yanfo (Yavuz ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    hayat gibi işte, akıp gidiyor...
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    joven ( joven) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oyun yapımcıları iyiden iyi saçmaladılar bakalım daha neler okuyacağız.
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    MehmetNY (Mehmet ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Başlık Dh'ye yakışmayan bir şekilde clickbait içeriyor.

    Oyunda ekran kartınızın markasına özel bir muamelesi yok. Oyunda sadece pause menüsü yok.
    Nvidia kartlarda ansel sayesinde fotoğraf çekme moduna alınca duruyor sadece. Amd'ye bir gıcıklığı yok yapımcıların.
    Yanıtla +9
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    Mütercim Bey (F. Öz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şok Şok Şok! Son dönemin en revaçta oyunlarından biri olan Valheim'da duraklatma özelliği yok!
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    E evo_4 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oyun dünyası kalitesini yitirdikçe, haliyle haberler de kaliteden yoksun olmaya başladı. Oyunda pause yok diye haber yapıldığını da görmüş olduk.
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    interwap (Volkan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Güç tuşuna hazırda bekletmeyi ayarlayıp duraklak için denenebilir. Sisteme göre duraklatma ssd ile 3 saniye 15 saniye süreblir. HDD ise uzar.
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    Xit 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    pause etmeye ne gerek var bölgeyi temizle oyunu açık bırak git. Asıl haber şöyle olmalı mmo oyunlarında hareketsiz kalınca oyundan atar bu oyun atmıyor.
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    ostkreutz (gökhan demir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yanlış hatırlamıyorsam Bloodborne'da da pause yoktu. Bu oyunda Bloodborne kadar iyi olursa eksikliği hissedilmez.
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    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) ostkreutz
    Ben de yanlış hatırlamıyorsam genel olarak from software oyunlarında sanki duraklatma yoktu. Aslında yakın zamanda da oynadım ama şimdi emin olamadım
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    Dante 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Çöp ki ne çöp. Reklam PR yapmaktan oyunu yapmayı unutmuş adamlar. Ucube bir şey. Youtube'a bakıyorsun yok first things to do, yok new tips and tricks sanki zaar j-rpg oynatıyor hay reklamınıza. Odun gibi sık ilerle işte ne tipsi tricksi amerikalı ergen şımarık çocuklara yapmışlar oyunu. 2 saat dayanıp sildim.
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    Yigit315 (Yusuf Yiğit TURAL) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    çop
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    Yanfo (Yavuz ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    hayat gibi işte, akıp gidiyor...
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    1871 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    outriders, oyun ve
    3 etiket daha pause duraklatma Yazılım
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