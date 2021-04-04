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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt'in yaptığı Cyberpunk 2077, geçtiğimiz aylarda yayınlandı. Birkaç gün önce de oyun için büyük bir yama yayınlandı. Biz de sizlerin bu yama hakkındaki fikirlerini merak ettik.

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Cyberpunk 2077'nin sorunlarını çözecek yamanın tüm detayları açıklandı: 500'den fazla yenilik var

Bildiğiniz gibi oyun yayınlandığında büyük sorunlarla birlikte çıkış yaptı. Hatta o kadar büyük hatalar vardı ki oyun PlayStation Store'dan kaldırıldı ve şirket birkaç kez özür diledi. Özürlerinin ardından da oyun için Şubat 2021'e kadar birkaç yama yayınlayacaklarını ve bu yamalar ile birlikte oyunun sorunlarını büyük ölçüde gidereceklerini söylediler.

Bu yamaların sonuncusu ve en büyüğü de geçtiğimiz günlerde yayınlandı. 500'den fazla yenilik getiren bu yama aslında oyunun ne kadar büyük eksikleri olduğunu da tekrar gösterdi. Ancak bu yamanın gerçekten birçok sorunu çözdüğünü söylemek gerek. Ancak bu kadar büyük bir yama oyundaki bazı şeyleri de mutlaka bozmuştur ki zaten yayınlanan videolar da bazı yeni hataların çıktığını da görebiliyoruz. Yine de oyunun ilk versiyonuna göre çok daha stabil bir oyun.

Her ne kadar bu yama sorunları büyük ölçüde çözse de oyun çıkmadan aylar önce verilen içerik sözleri de ne yazık ki oyunda bulunmuyor ve bulunacak gibi de durmuyor. Bu yüzden sizlerin oyun hakkındaki fikirlerini merak ediyoruz. Aşağıdaki ankette cevabınızı işaretlemeyi unutmayın.

Cyberpunk 2077'nin 1.2 yamasının ardından oyunu oynamayı düşünüyor musunuz? Oyunu çıkan hali ile bitirdim, bir de yeni yama ile deneyeceğim. Oyunu çıkan hali ile bitirdim, hikaye içeriği gelmediği sürece bakmam. Oyunu çıkan hali ile bitirdim bir daha herhangi bir şekilde oynayacağımı sanmıyorum. Oyuna çıkan hali ile başladım ama hatalardan dolayı yarıda bıraktım. Yama ile tekrar deneyeceğim. Oyuna çıkan hali ile başladım, sevmedim. Bir daha oynayacağımı sanmıyorum. Bu yamayı bekliyordum, oyunu şimdi satın alacağım. En başından bu yana oyun ilgimi çekmiyordu ama bu kadar hatalı oyun da ayıp olmuş. Oy Ver 1567 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Cyberpunk 2077'nin 1.2 yamasının ardından oyunu oynamayı düşünüyor musunuz? Oyunu çıkan hali ile bitirdim, bir de yeni yama ile deneyeceğim. Oyunu çıkan hali ile bitirdim, hikaye içeriği gelmediği sürece bakmam. Oyunu çıkan hali ile bitirdim bir daha herhangi bir şekilde oynayacağımı sanmıyorum. Oyuna çıkan hali ile başladım ama hatalardan dolayı yarıda bıraktım. Yama ile tekrar deneyeceğim. Oyuna çıkan hali ile başladım, sevmedim. Bir daha oynayacağımı sanmıyorum. Bu yamayı bekliyordum, oyunu şimdi satın alacağım. En başından bu yana oyun ilgimi çekmiyordu ama bu kadar hatalı oyun da ayıp olmuş. Anket Sonlandı 1567 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Cyberpunk 2077'nin 1.2 yamasının ardından oyunu oynamayı düşünüyor musunuz? 12% Oyunu çıkan hali ile bitirdim, bir de yeni yama ile deneyeceğim. 182 oy 17% Oyunu çıkan hali ile bitirdim, hikaye içeriği gelmediği sürece bakmam. 269 oy 4% Oyunu çıkan hali ile bitirdim bir daha herhangi bir şekilde oynayacağımı sanmıyorum. 69 oy 13% Oyuna çıkan hali ile başladım ama hatalardan dolayı yarıda bıraktım. Yama ile tekrar deneyeceğim. 205 oy 8% Oyuna çıkan hali ile başladım, sevmedim. Bir daha oynayacağımı sanmıyorum. 122 oy 16% Bu yamayı bekliyordum, oyunu şimdi satın alacağım. 245 oy 30% En başından bu yana oyun ilgimi çekmiyordu ama bu kadar hatalı oyun da ayıp olmuş. 475 oy 1567 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön

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