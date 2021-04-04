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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cyberpunk 2077'nin 1.2 yamasının ardından oyunu oynamayı düşünüyor musunuz?

    Cybepunk 2077'nin en büyük yaması olan ve sorunları büyük ölçüde çözeceği açıklanan 1.2 yaması geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Peki bu yama sizi oyuna geri döndürecek mi?
    04 Nisan 2021, 12:00 (1 hf.)
    6,5b
    2
    51
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    14

    Cyberpunk 2077'nin 1.2 yamasının ardından oyunu oynamayı düşünüyor musunuz?
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt'in yaptığı Cyberpunk 2077, geçtiğimiz aylarda yayınlandı. Birkaç gün önce de oyun için büyük bir yama yayınlandı. Biz de sizlerin bu yama hakkındaki fikirlerini merak ettik.

    Ayrıca Bkz. "Yeni nesilde tercihiniz hangisi? PS5 vs Xbox Series vs PC"

    İlginizi Çekebilir Avatar Cyberpunk 2077'nin sorunlarını çözecek yamanın tüm detayları açıklandı: 500'den fazla yenilik var

    Bildiğiniz gibi oyun yayınlandığında büyük sorunlarla birlikte çıkış yaptı. Hatta o kadar büyük hatalar vardı ki oyun PlayStation Store'dan kaldırıldı ve şirket birkaç kez özür diledi. Özürlerinin ardından da oyun için Şubat 2021'e kadar birkaç yama yayınlayacaklarını ve bu yamalar ile birlikte oyunun sorunlarını büyük ölçüde gidereceklerini söylediler. 

    Bu yamaların sonuncusu ve en büyüğü de geçtiğimiz günlerde yayınlandı. 500'den fazla yenilik getiren bu yama aslında oyunun ne kadar büyük eksikleri olduğunu da tekrar gösterdi. Ancak bu yamanın gerçekten birçok sorunu çözdüğünü söylemek gerek. Ancak bu kadar büyük bir yama oyundaki bazı şeyleri de mutlaka bozmuştur ki zaten yayınlanan videolar da bazı yeni hataların çıktığını da görebiliyoruz. Yine de oyunun ilk versiyonuna göre çok daha stabil bir oyun.

    Her ne kadar bu yama sorunları büyük ölçüde çözse de oyun çıkmadan aylar önce verilen içerik sözleri de ne yazık ki oyunda bulunmuyor ve bulunacak gibi de durmuyor. Bu yüzden sizlerin oyun hakkındaki fikirlerini merak ediyoruz. Aşağıdaki ankette cevabınızı işaretlemeyi unutmayın.

    Cyberpunk 2077'nin 1.2 yamasının ardından oyunu oynamayı düşünüyor musunuz? Oy Ver 1567 kişi oy verdi. Sonuçları Göster



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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yahu ankette en alttaki seçeneği seçip yollaya bastım, onun 1 üstündekini seçti Siz önce kendi sitenizi alpha sürümden bir çıkarın, Cyberpunk'ı konuşuruz
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    1 Yanıt Yanıtla +92
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    V Virinom (Süleyman Kenar) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mobil uygulamadan girdim anket gözükmüyor.
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    monacomen 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yeni bir seçenek eklense güzel olurmuş:

    -Oyun güzel ama çok hataları varmış, önümüzdeki seneye doğru tüm yamalarla hataları düzeltilir hem de fiyatı dörtte bir oranında düşerse alıp oynamayı düşünüyorum.
    Yeni bir seçenek eklense güzel olurmuş: -Oyun güzel ama çok hataları varmış, önümüzdeki seneye doğru tüm yamalarla hataları düzeltilir hem de fiyatı ...
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    Yanıtla +18
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    Yorumlar (41) Yorum Yaz Forumda Gör
    BèRuTTì 1 gün ( Mesaj Silindi )
    6 ayı var o zaman biraz daha hatasız olur erken şuan hala
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    freqX 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oyunda oyanamaya değer bir tane zevkli görev yok. Oyun gereksiz düzeyde hack üzerine kurulmuş. Temassız ölüm. Kılıç alayım eğleneyim deseniz hiç bir dövüş kombinasyonu yok. Akıllı silah filan derken zaten düşmanlar çöpe dönüyor. Araba kullanma berbat.

    Yan görevlerin tamamını bitirdim ama yine de araba kapısı açacak gücüm yok. Bitirip bıraktım. Tekrar yapmaya değer bir eğlence varsa söyleyin.
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    N Night_Blade (ibrahim s) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mobil uygulama da anket falan yok
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    Rafadan Tayfa (Gokhan Yazgac) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Benim seçeneğim yok. Oyunu ilk haliyle bitirdim ve hala devam ediyorum.

    Not pc
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    A AskN0More (Nizam Samanlı) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    1.2 yaması cıktıktan sonra series x te kastım ve bitirdim. İlk haline gore cok daha iyi stabilite. İlk hali resmen beta oldugu için sanırım :) Daha 5-6 aya ihtiyacı oldugunu düşünüyorum hatasız bi oyun performansı ıcın. Ancak su anki haliyle oynanırmı? evet oynanabilir. Zaman zaman karsılastıgım grafiksel hatalar dısında gorevleri aksatacak teknik bi sıkıntı yasamadım. Grafiksel hataların boyutuda cok cok buyuk degildi. Tabi PS5 ve PC de durum nasıl onada bakmak gerek.

    Oyunu oynarken ozellikle şehirde gezdigimde hep içimden gecen düşünce suydu. ''Ah be... su oyunu Rockstar yapsaydı...'' Görünen o ki söz konusu şehir ve o şehirde yaşayan ınsanlar, yapay zeka oldugu zaman Rockstar almış yürümüş. 10 yıla dogru giden GTA 5 bile o konuda bence daha iyi.

    Kalabalık haricinde ozellikle kapalı mekanlarda ve gorevlerdeki karakter cizimleri muazzam. Yeni bir oyun oldugunu hissettiriyor.

    Su oyunu 1 sene daha erteleselerdı cok dayak yerlerdi ama en azından oyun hakkettigi cıkısı yapabilrdi diye düşünüyorum.

    Herkese keyifli oyunlar.
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    Rambo_FT (Furkan Güneş) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oyunu bitirmedim, gün madencilik günüdür, cyberpunk gibi oyunları oynamak yerine para kazanmak varken, oyun da neymiş
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    JaReD22 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Rambo_FT
    Hocam işleri büyütmüşsünüz symbian yazılım editlemeden madenciliğe :))
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    1.3 yaması ile daha sorunsuz olacağına inanıyorum çoğu gitti azı kaldı sorunların
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bozuk hali bile bana 430 saat oynattı bitek ben sevdim herhalde bu oyunu
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Pek bir değişiklik olmamış ki.. Şehir, yapay zeka GTA nın yanından geçemiyor
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oyunun çıkmasını bekledim ama hayal kırıklığı olduğu için almadım 1-2 sene sonra belki alırım bence hayal kırıklığı, bu düşünceye göre ankette bir şık bulunmuyor
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    6458 kez okundu.
    38 kişi, toplam 41 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    cyberpunk 2077, cd projekt ve
    4 etiket daha 1.2 yaması anket oyuna dönecek misiniz Yazılım
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