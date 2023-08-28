‘Mavi Ay’ olayı bu hafta yaşanacak: Yılın en büyük ve en parlak Ay’ı olacak.

Mavi Ay ne zaman olacak?
Normalde süper Ay'lar ortalama bir dolunaydan yaklaşık yüzde 16 daha parlak ve yüzde 7 daha büyük görünürler. 30 Ağustos'taki süper Ay, ayın başındaki dolunaydan bile daha yakın görünecek. Bununla birlikte Mavi Ay'ı kaçıranlar bir sonraki dolunay için biraz beklemek zorunda kalacaklar. NASA'ya göre, dolunayların yaklaşık yüzde 25'i süper Ay iken, dolunayların sadece yüzde 3'ü Mavi Ay'dır. Bir sonraki mavi ay 30 Ağustos'tan sonra Ağustos 2024'da gerçekleşecek.
Bu çarşamba günkü süper Mavi Ay, Türkiye saatiyle 04:36’da zirveye ulaşacak. NASA'ya göre gökyüzüne bakanlar Satürn'ü de görebilirler; Satürn TSİ 03:42 civarında Ay'ın yakınında görülebilecek ve gece ilerledikçe Ay'ın etrafında saat yönünde dönüyor gibi görünecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.