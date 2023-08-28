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    Anlık Bildirim

    ‘Mavi Ay’ olayı bu hafta yaşanacak: Yılın en büyük ve en parlak Ay’ı olacak.

    2023'ün tek Mavi Ay doğa olayı bu hafta gökyüzünde görsel bir şölen oluşturacak. Sadece birkaç gün sonra yaşanacak Mavi Ay, yılın en büyük ve en parlak Ay’ı olacak.
    Yılın en büyük ve en parlak Ay'ı geliyor: ‘Mavi Ay’ Tam Boyutta Gör
    Ağustos ayı sona ererken gökyüzünde nadir görülen bir süper Mavi Ay doğacak. Herhangi bir takvim yılında, genellikle her ay bir tane olmak üzere 12 dolunay meydana gelir. Ancak arada bir, dolunayın gerçekleştiği zamanın kesinliği nedeniyle, fazladan bir dolunay daha gerçekleşir. Dolayısıyla zaman zaman bir ayda iki olmak üzere toplam 13 dolunay gerçekleşebiliyor.

    Mavi Ay ne zaman olacak?

    Yılın en büyük ve en parlak Ay'ı geliyor: ‘Mavi Ay’ Tam Boyutta Gör
    Mavi Ay, 30 Ağustos tarihinde gerçekleşecek. Ağustos ayının ilk dolunayı 1 Ağustos'ta doğmuştu ancak 30 Ağustos'ta ortaya çıkacak olan ikinci tam süper Ay, bir “Mavi Ay” olacak. Bununla birlikte Mavi Ay aslında mavi renkte değildir; bu terim, bir ay içinde ikinci bir dolunayı ifade ediyor.

    Normalde süper Ay'lar ortalama bir dolunaydan yaklaşık yüzde 16 daha parlak ve yüzde 7 daha büyük görünürler. 30 Ağustos'taki süper Ay, ayın başındaki dolunaydan bile daha yakın görünecek. Bununla birlikte Mavi Ay'ı kaçıranlar bir sonraki dolunay için biraz beklemek zorunda kalacaklar. NASA'ya göre, dolunayların yaklaşık yüzde 25'i süper Ay iken, dolunayların sadece yüzde 3'ü Mavi Ay'dır. Bir sonraki mavi ay 30 Ağustos'tan sonra Ağustos 2024'da gerçekleşecek.

    Bu çarşamba günkü süper Mavi Ay, Türkiye saatiyle 04:36’da zirveye ulaşacak. NASA'ya göre gökyüzüne bakanlar Satürn'ü de görebilirler; Satürn TSİ 03:42 civarında Ay'ın yakınında görülebilecek ve gece ilerledikçe Ay'ın etrafında saat yönünde dönüyor gibi görünecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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