Gökyüzünde şölen var: Geminid (İkizler) meteor yağmuru nasıl izlenir?

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Tam Boyutta Gör Bu gece meteor yağmuru var mı? Kuzey Yarımküre'nin yıl içindeki en muazzam gökyüzü şöleni Geminid (İkizler) meteor yağmuru 2024 yılı için başladı. İkizler meteor yağmurunun en yoğun olduğu zamanda saatte 60 ila 150 meteor görmek mümkün olacak. Üstelik bunu izlemek için herhangi bir ekipmana da ihtiyaç yok.

Ağustos ayında gözlemlenen Perseid meteor yağmuru hemen herkesin bildiği bir olay. Ancak yılın en güvenilir meteor yağmuru olan Geminid meteor yağmuru Kasım ayının 19’undan Aralık 24’üne kadar gökyüzünü aydınlatacak ve 13-14 Aralık gecesi zirveye ulaşacak.

Geminid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi?

Geminid meteor yağmuru, her zaman olduğu gibi Türkiye'nin her köşesinden izlenebilecek. Görsel şeleni deneyimlebilmek için tek gereken açık bir gökyüzü. Geminid meteor yağmurunun zirve gecesinde saatte 150 "yıldız kayması" gözlemlenmesi mümkün. Bu da Geminid’leri yılın en güçlü meteor yağmuru yapıyor. Ancak, Aralık 15’teki dolunay, zirve dönemi sırasında gökyüzünü fazlasıyla aydınlatacak ve ışık kirliliğine neden olacak. Dolayısıyla görüşün düşmesi bekleniyor.

2024 Geminid meteor yağmuru ne zaman başlayacak?

Tam Boyutta Gör Geminid’ler, adını bulundukları takımyıldız olan İkizler'den (Gemini) alır. Astronomlar, meteorların bu takımyıldızından kaynaklandığını belirtirler, bu noktaya "ışık kaynağı" (radiant point) denir. 2024 yılında Geminid meteor yağmuru altı hafta sürecek ve zirve, 13-14 Aralık gecesi gerçekleşecek. 19. yüzyılın ortalarından beri gözlemlenen Geminid’ler, yılın en verimli meteor yağmuru olarak biliniyor.

Geminid’ler gökyüzünde sarı, beyaz ve nadiren de olsa yeşil renkte parlak izler bırakabilir. NASA'ya göre, Geminid meteorlarının hızları saatte 34 kilometre civarındadır.

2024 Geminid meteor yağmuru nasıl izlenir?

Tam Boyutta Gör Geminid meteor yağmurunu izlemek için en iyi zaman, yağmurun parlaklığının gökyüzündeki en yüksek noktasında olduğu gece yarısından sonra saat 02:00 civarıdır. Geminid meteor yağmurunu izlemek için ayrıca bulutsuz bir gökyüzüne ihtiyacınız olacak.

Gemini'yi gece gökyüzünde fark etmek oldukça kolay çünkü Orion takımyıldızının kuzeydoğusunda, Boğa ve Yengeç takımyıldızları arasında yer alıyor. Ancak meteor yağmurunu görmek için tek bir yere bakmanıza gerek yok, geniş bir alanı izlemeniz de yeterli olacaktır.

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Öte yandan en sağlıklı gözlem için şehirlerin oluşturduğu ışık kirliliğinden uzaklaşmak gerekiyor. Bulabildiğiniz en karanlık yere gitmeniz sağlıklı olacaktır. Ayrıca gözlem esnasından en az 30 dakika önce telefonunuza bakmayı bırakmanızı tavsiye ederiz. Bu, gözünüzün karanlığa alışmasını sağlayacaktır. Benzer şekilde diğer ışık kaynaklarını da kullanmaktan kaçının.

Geminid meteor yağmuru 2024 neden oluyor?

Tüm meteor yağmurları, meteoritlerin Dünya atmosferine çarpması sonucu oluşur. Atmosfere girdiklerinde bu parçacıklar sürtünmenin de etkisiyle ısınarak yanmaya başlar ve arkalarında ışık bırakır.

Öte yandan Geminid’ler, benzersiz bir meteor yağmurudur çünkü meteoritlerin kaynağı bir kuyruklu yıldız değil, bir asteroittir. Bu meteoritler, Güneş etrafında 1.4 Dünya yılı süren bir yörüngede dönen 3200 Phaethon adlı asteroit tarafından bırakılıyor. Dünyamızın yörüngesi 3200 Phaethon’un yörüngesiyle kesişince, asteroidin arkasında bıraktığı irili ufaklı toz parçacıkları atmosferimize giriyor.

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Geminid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta ve nasıl izlenir?