Gökyüzünde şölen var: Geminid (İkizler) meteor yağmuru nasıl izlenir?

- Geminid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi?
- 2024 Geminid meteor yağmuru ne zaman başlayacak?
- 2024 Geminid meteor yağmuru nasıl izlenir?
- Geminid meteor yağmuru 2024 neden oluyor?
- Yorumlar
Ağustos ayında gözlemlenen Perseid meteor yağmuru hemen herkesin bildiği bir olay. Ancak yılın en güvenilir meteor yağmuru olan Geminid meteor yağmuru Kasım ayının 19’undan Aralık 24’üne kadar gökyüzünü aydınlatacak ve 13-14 Aralık gecesi zirveye ulaşacak.
Geminid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi?
Geminid meteor yağmuru, her zaman olduğu gibi Türkiye'nin her köşesinden izlenebilecek. Görsel şeleni deneyimlebilmek için tek gereken açık bir gökyüzü. Geminid meteor yağmurunun zirve gecesinde saatte 150 "yıldız kayması" gözlemlenmesi mümkün. Bu da Geminid’leri yılın en güçlü meteor yağmuru yapıyor. Ancak, Aralık 15’teki dolunay, zirve dönemi sırasında gökyüzünü fazlasıyla aydınlatacak ve ışık kirliliğine neden olacak. Dolayısıyla görüşün düşmesi bekleniyor.
2024 Geminid meteor yağmuru ne zaman başlayacak?
Geminid’ler gökyüzünde sarı, beyaz ve nadiren de olsa yeşil renkte parlak izler bırakabilir. NASA'ya göre, Geminid meteorlarının hızları saatte 34 kilometre civarındadır.
2024 Geminid meteor yağmuru nasıl izlenir?
Gemini'yi gece gökyüzünde fark etmek oldukça kolay çünkü Orion takımyıldızının kuzeydoğusunda, Boğa ve Yengeç takımyıldızları arasında yer alıyor. Ancak meteor yağmurunu görmek için tek bir yere bakmanıza gerek yok, geniş bir alanı izlemeniz de yeterli olacaktır.
Öte yandan en sağlıklı gözlem için şehirlerin oluşturduğu ışık kirliliğinden uzaklaşmak gerekiyor. Bulabildiğiniz en karanlık yere gitmeniz sağlıklı olacaktır. Ayrıca gözlem esnasından en az 30 dakika önce telefonunuza bakmayı bırakmanızı tavsiye ederiz. Bu, gözünüzün karanlığa alışmasını sağlayacaktır. Benzer şekilde diğer ışık kaynaklarını da kullanmaktan kaçının.
Geminid meteor yağmuru 2024 neden oluyor?
Tüm meteor yağmurları, meteoritlerin Dünya atmosferine çarpması sonucu oluşur. Atmosfere girdiklerinde bu parçacıklar sürtünmenin de etkisiyle ısınarak yanmaya başlar ve arkalarında ışık bırakır.
Öte yandan Geminid’ler, benzersiz bir meteor yağmurudur çünkü meteoritlerin kaynağı bir kuyruklu yıldız değil, bir asteroittir. Bu meteoritler, Güneş etrafında 1.4 Dünya yılı süren bir yörüngede dönen 3200 Phaethon adlı asteroit tarafından bırakılıyor. Dünyamızın yörüngesi 3200 Phaethon’un yörüngesiyle kesişince, asteroidin arkasında bıraktığı irili ufaklı toz parçacıkları atmosferimize giriyor.Kaynakça https://en.wikipedia.org/wiki/Geminids https://www.forbes.com/sites/jamiecartereurope/2024/11/18/years-strongest-meteor-shower-has-begun-when-to-see-the-geminids-at-their-best/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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harbiden sıktı bu video
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..