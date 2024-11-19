Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Gökyüzünde şölen var: Geminid (İkizler) meteor yağmuru nasıl izlenir?

    Kuzey yarımkürenin yılın en muhteşem meteor yağmuru olan Geminid (İkizler) meteor yağmuru başladı. Türkiye’den de görülebilecek Geminid meteor yağmuru nasıl izlenir?
    Geminid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta ve nasıl izlenir? Tam Boyutta Gör
    Bu gece meteor yağmuru var mı? Kuzey Yarımküre'nin yıl içindeki en muazzam gökyüzü şöleni Geminid (İkizler) meteor yağmuru 2024 yılı için başladı. İkizler meteor yağmurunun en yoğun olduğu zamanda saatte 60 ila 150 meteor görmek mümkün olacak. Üstelik bunu izlemek için herhangi bir ekipmana da ihtiyaç yok.

    Ağustos ayında gözlemlenen Perseid meteor yağmuru hemen herkesin bildiği bir olay. Ancak yılın en güvenilir meteor yağmuru olan Geminid meteor yağmuru Kasım ayının 19’undan Aralık 24’üne kadar gökyüzünü aydınlatacak ve 13-14 Aralık gecesi zirveye ulaşacak.

    Geminid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi?

    Geminid meteor yağmuru, her zaman olduğu gibi Türkiye'nin her köşesinden izlenebilecek. Görsel şeleni deneyimlebilmek için tek gereken açık bir gökyüzü. Geminid meteor yağmurunun zirve gecesinde saatte 150 "yıldız kayması" gözlemlenmesi mümkün. Bu da Geminid’leri yılın en güçlü meteor yağmuru yapıyor. Ancak, Aralık 15’teki dolunay, zirve dönemi sırasında gökyüzünü fazlasıyla aydınlatacak ve ışık kirliliğine neden olacak. Dolayısıyla görüşün düşmesi bekleniyor.

    2024 Geminid meteor yağmuru ne zaman başlayacak?

    Geminid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta ve nasıl izlenir? Tam Boyutta Gör
    Geminid’ler, adını bulundukları takımyıldız olan İkizler'den (Gemini) alır. Astronomlar, meteorların bu takımyıldızından kaynaklandığını belirtirler, bu noktaya "ışık kaynağı" (radiant point) denir. 2024 yılında Geminid meteor yağmuru altı hafta sürecek ve zirve, 13-14 Aralık gecesi gerçekleşecek. 19. yüzyılın ortalarından beri gözlemlenen Geminid’ler, yılın en verimli meteor yağmuru olarak biliniyor.

    Geminid’ler gökyüzünde sarı, beyaz ve nadiren de olsa yeşil renkte parlak izler bırakabilir. NASA'ya göre, Geminid meteorlarının hızları saatte 34 kilometre civarındadır.

    2024 Geminid meteor yağmuru nasıl izlenir?

    Geminid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta ve nasıl izlenir? Tam Boyutta Gör
    Geminid meteor yağmurunu izlemek için en iyi zaman, yağmurun parlaklığının gökyüzündeki en yüksek noktasında olduğu gece yarısından sonra saat 02:00 civarıdır.  Geminid meteor yağmurunu izlemek için ayrıca bulutsuz bir gökyüzüne ihtiyacınız olacak.

    Gemini'yi gece gökyüzünde fark etmek oldukça kolay çünkü Orion takımyıldızının kuzeydoğusunda, Boğa ve Yengeç takımyıldızları arasında yer alıyor. Ancak meteor yağmurunu görmek için tek bir yere bakmanıza gerek yok, geniş bir alanı izlemeniz de yeterli olacaktır.

    Öte yandan en sağlıklı gözlem için şehirlerin oluşturduğu ışık kirliliğinden uzaklaşmak gerekiyor. Bulabildiğiniz en karanlık yere gitmeniz sağlıklı olacaktır. Ayrıca gözlem esnasından en az 30 dakika önce telefonunuza bakmayı bırakmanızı tavsiye ederiz. Bu, gözünüzün karanlığa alışmasını sağlayacaktır. Benzer şekilde diğer ışık kaynaklarını da kullanmaktan kaçının.

    Geminid meteor yağmuru 2024 neden oluyor?

    Tüm meteor yağmurları, meteoritlerin Dünya atmosferine çarpması sonucu oluşur. Atmosfere girdiklerinde bu parçacıklar sürtünmenin de etkisiyle ısınarak yanmaya başlar ve arkalarında ışık bırakır.

    Öte yandan Geminid’ler, benzersiz bir meteor yağmurudur çünkü meteoritlerin kaynağı bir kuyruklu yıldız değil, bir asteroittir. Bu meteoritler, Güneş etrafında 1.4 Dünya yılı süren bir yörüngede dönen 3200 Phaethon adlı asteroit tarafından bırakılıyor. Dünyamızın yörüngesi 3200 Phaethon’un yörüngesiyle kesişince, asteroidin arkasında bıraktığı irili ufaklı toz parçacıkları atmosferimize giriyor.

    Kaynakça https://en.wikipedia.org/wiki/Geminids https://www.forbes.com/sites/jamiecartereurope/2024/11/18/years-strongest-meteor-shower-has-begun-when-to-see-the-geminids-at-their-best/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Y
    yakup548 4 saat önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 4 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    linea active plus özellikleri motor hava tahliye hortumundan yağ gelmesi günde kaç paragraf çözülmeli petrol ofisi yakıtı nasıl lg tv en iyi görüntü ayarları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 70 Ultra
    HUAWEI Pura 70 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP EliteBook 640 G10
    HP EliteBook 640 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız