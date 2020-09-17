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    Yılın ilk 8 ayında Türkiye'nin en çok binek otomobil ihraç ettiği ülke Fransa oldu

    Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre 2020'nin ilk sekiz ayında 5 milyar 509 milyon 677 bin dolarlık binek otomobil ihraç edildi.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yılın ilk 8 ayında Türkiye'nin en çok binek otomobil ihraç ettiği ülke Fransa oldu

    Türk otomotiv sektörünün yılın ilk sekiz ayındaki ihracat karnesi belli oldu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre söz konusu dönemde 5 milyar 509 milyon 677 bin dolarlık binek otomobil ihraç edildi.

    Elde edilen verilere göre sektör temsilcileri Ocak-Ağustos döneminde 109 ülkeye binek otomobil sattı. Bu süreçte otomotiv sektörünün ana ihracat pazarlarında Avrupa ülkeleri yine başı çekti. En fazla binek otomobil ihracatı Fransa'ya yapılırken, bu ülkeye 884 milyon 781 bin dolarlık ürün gönderildi.

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    Fransa'nın ardından ikinci sırada yer alan Almanya'ya 543 milyon 766 bin dolarlık ihracat yapıldı. Listenin üçüncü sırasındaki İngiltere'ye 478 milyon 158 bin, dördüncü İtalya'ya 474 milyon 788 bin, beşinci İspanya'ya ise 407 milyon 522 bin dolarlık binek otomobil satıldı. Söz konusu 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam binek otomobil ihracatının yüzde 50,62'sini oluşturdu.

    Ayrıca Bkz. "LPG'li araçların AVM otoparklarına girişi hakkında yeni açıklama"

    Bahsi geçen ilk 5 ülkenin dışında Mısır'a ihracatta da büyük artış görüldü. Ocak-ağustos döneminde bu ülkeye ihracat, geçen yılın 8 ayına göre yüzde 74,76 artışla 111 milyon 197 bin dolardan 194 milyon 328 bin dolara yükseldi. İhracatın büyük oranda arttığı ülkelerden biri de Suudi Arabistan oldu. Bu ülkeye dış satım yüzde 195 artarak 15 milyon 874 bin dolardan 46 milyon 901 bin dolara çıktı.

    Ocak-ağustos döneminde İsrail'e 294 milyon 671 bin, Slovenya'ya 254 milyon 558 bin, Belçika'ya 249 milyon 12 bin, Polonya'ya 228 milyon 970 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. İsveç, ABD ve Hollanda'ya da 100'er milyon doların üzerinde ihracat yapıldı.



    https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/binek-otomobil-ihracatinin-yarisindan-fazlasi-5-avrupa-ulkesine/1976294 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    atkosturanadam (yusuf öztürk) 4 sa. en beğenilen
    Ülkemizde işçilik bu kadar ucuzken daha fazla fabrika açılması lazım.
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    Guest Account (misafir hesap) 3 sa.
    asgari ücret 250 eurolara geldi. türk vatandaşı fransız vatandaşının yanında köle gibi bir şey. romanyadan üretimi buraya kaydırabilir renault grubu. malum orada bile asgari ücret 450 euro civarında.
    asgari ücret 250 eurolara geldi. türk vatandaşı fransız vatandaşının yanında köle gibi bir şey. romanyadan üretimi buraya kaydırabilir renault grubu. malum orad...
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    FreeRun 1 sa.
    dolar yada euro bu seviyelerde olmasa yabancılar kapatır gider
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    paco_ct (cenk tez) 2 sa.
    bence bir arabanın kalitesini sıcak iklimde daha iyi anlıyorsun fransız arabası kadar berbat bir kalite görmedim kapıma süs diye bile koymam
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    muroooo19 (murat aksdjas) 1 sa. paco_ct
    İşiniz gücünüz abartı. Kulaktan dolma işler hep. Golf arabaya bindim. 2010 üstü arabaydı. İç döşemesi benim 2008 model 308 imin iç döşeme kalitesinin yanına yaklasamaz. Ayrıca arabam 1372 kilo. Kendi segmentinin Volvo vb. Birkaç araba hariç çoğundan daha ağır. Binen inen çok beğeniyor arabayı. Golf gibi fiyat performans olarak rezalet bir araba sırf Alman malı eyidir yeğen mantığı yüzünden alınıyor bu ülkede. Peugeot u Volvo ile kiyasliyorsan haklısın ama gidip diğer markalar ile kiyalyip yazıyorsan boş yorum.
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    sonofmana (yasar toprak) 3 sa.
    Bunlar hep ekonomi kötü olduğu için oluyor ... İyi olsa Passat olur.
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    Guest Account (misafir hesap) 3 sa.
    asgari ücret 250 eurolara geldi. türk vatandaşı fransız vatandaşının yanında köle gibi bir şey. romanyadan üretimi buraya kaydırabilir renault grubu. malum orada bile asgari ücret 450 euro civarında.
    Yanıtla +10
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 4 sa.
    Biz akıllanmayız şu sömürgeci fransayı zengin ediyoruz...
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    misterrium (Doruk Buğday) 4 sa.
    Boşuna EEEEEY MACRON demiyoruz....
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    atkosturanadam (yusuf öztürk) 4 sa. en beğenilen
    Ülkemizde işçilik bu kadar ucuzken daha fazla fabrika açılması lazım.
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    Hemican 4 sa. atkosturanadam
    Hocam bir fabrikaya karar verip acmak 2 sene. Ic pazar saglam olmadiktan sonra kimse o riske girmek istemez. Ayrica bir gece de artan vergiler vs. korkutur yatirimciyi cunku belirsizliktir. Yatirim yapmak isteyen stabilite ister.Turkiyeden isciligin daha ucuz oldugu bir suru ulke var. Hem de daha stabiller.Arabada ana gider iscilik degil zaten. Yapili bir arabayi bir ulkeden baska bir ulkeye nakletmenin maliyeti bir arabayi uretmek icin gerekn iscilikten daha fazla cogu zaman.
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