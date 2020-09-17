Yılın ilk 8 ayında Türkiye'nin en çok binek otomobil ihraç ettiği ülke Fransa oldu

Türk otomotiv sektörünün yılın ilk sekiz ayındaki ihracat karnesi belli oldu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre söz konusu dönemde 5 milyar 509 milyon 677 bin dolarlık binek otomobil ihraç edildi.

Elde edilen verilere göre sektör temsilcileri Ocak-Ağustos döneminde 109 ülkeye binek otomobil sattı. Bu süreçte otomotiv sektörünün ana ihracat pazarlarında Avrupa ülkeleri yine başı çekti. En fazla binek otomobil ihracatı Fransa'ya yapılırken, bu ülkeye 884 milyon 781 bin dolarlık ürün gönderildi.

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Fransa'nın ardından ikinci sırada yer alan Almanya'ya 543 milyon 766 bin dolarlık ihracat yapıldı. Listenin üçüncü sırasındaki İngiltere'ye 478 milyon 158 bin, dördüncü İtalya'ya 474 milyon 788 bin, beşinci İspanya'ya ise 407 milyon 522 bin dolarlık binek otomobil satıldı. Söz konusu 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam binek otomobil ihracatının yüzde 50,62'sini oluşturdu.

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Bahsi geçen ilk 5 ülkenin dışında Mısır'a ihracatta da büyük artış görüldü. Ocak-ağustos döneminde bu ülkeye ihracat, geçen yılın 8 ayına göre yüzde 74,76 artışla 111 milyon 197 bin dolardan 194 milyon 328 bin dolara yükseldi. İhracatın büyük oranda arttığı ülkelerden biri de Suudi Arabistan oldu. Bu ülkeye dış satım yüzde 195 artarak 15 milyon 874 bin dolardan 46 milyon 901 bin dolara çıktı.

Ocak-ağustos döneminde İsrail'e 294 milyon 671 bin, Slovenya'ya 254 milyon 558 bin, Belçika'ya 249 milyon 12 bin, Polonya'ya 228 milyon 970 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. İsveç, ABD ve Hollanda'ya da 100'er milyon doların üzerinde ihracat yapıldı.

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/binek-otomobil-ihracatinin-yarisindan-fazlasi-5-avrupa-ulkesine/1976294

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