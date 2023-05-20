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    Citroen e-C4 ve e-C4 X'de yeni dönem: Daha fazla güç ve menzil

    Citroën’in C segmentindeki elektrikli modelleri e-C4 ve e-C4 X, 115 kW (156 HP) güç sunan yeni elektrik motoru ve geliştirilmiş enerji yoğunluğuna sahip 54 kWsa batarya kombinasyonuyla güçleniyor.
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    Citroen e-C4 ve e-C4 X'de yeni dönem: Daha fazla güç ve menzil
    Citroën, ë-C4 ve ë-C4 X ile C segmentinde birbirini tamamlayan iki elektrikli araç sunan marka olarak öne çıkmayı sürdürürken bu iddiasını araçları daha da geliştirerek ileriye taşıyor. Şirket, WLTP döngüsünde 420 km’ye kadar menzile ulaşabilen yeni yüksek performanslı ë-C4 ve ë-C4 X versiyonlarını müşterilerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

    İlk versiyona kıyasla menzilleri yaklaşık %17 artarak 360 km’den 420 km’ye çıkan otomobiller, yeni 54 kWsa batarya ve 115 kW (156 HP) güç üreten daha verimli motorlarıyla rekabetteki konumlarını daha da üst bir seviyeye taşıyorlar. Artan menzil sayesinde Citroën, müşterilerin mobilite ihtiyacını karşılamak konusunda iddiasını güçlendirirken optimum menzil ve maliyet odaklı yaklaşımını da sürdürüyor.

    Stratejik olarak belirlenmiş batarya boyutu ve 100 kW hızlı şarj işlevi çok yönlü kullanım sunarken aynı zamanda rekabetçi bir fiyat konumlandırmasını da destekliyor. Her iki elektrikli model, içten yanmalı motora sahip C4 ve C4 X modellerinin iç mekan genişliği ve kabin içi kullanım özelliklerini elektrikli güç-aktarma sisteminin avantajlarıyla birleştiriyor.

    Yeni elektrikli motor ile verimliliğe daha fazla odaklanılıyor

    Citroen e-C4 ve e-C4 X'de yeni dönem: Daha fazla güç ve menzil
    ë-C4 ve ë-C4 X, ortalama WLTP döngüsüne göre 400 km değerinin üzerine çıkan menzilini yeni bir elektrik motorun desteğiyle sağlıyor. Yeni elektrikli güç-aktarma sistemlerinin motoru ve bataryası, daha verimli olacak ve önemli teknolojik gelişmelerden yararlanacak şekilde tasarlandı. Sabit mıknatıslı senkron elektromotor yerini 115 kW veya 156 HP gücünde hibrit senkron elektromotora (HSM) bırakıyor. Bu nedenle 15 kW (20 HP) ek güç sağlanmış oluyor. Motor ayrıca ilk hareket anından itibaren 260 Nm tork üretiyor.

    Yeni 54 kWsa batarya, daha önceki batarya paketine göre 4 kWsa ek kapasiteye sahip. 102 hücre ve 17 modülden oluşan kompakt batarya, hızlı şarj için sıvı termal sisteme ve standart bir ısı pompasına sahip. Yüksek voltajlı lityum iyon batarya, %60 nikel, %20 manganez ve %20 kobalt yerine %80 nikel, %10 manganez ve %10 kobalt olmak üzere daha yüksek nikel oranına sahip. Bu da daha iyi enerji yoğunluğu ve daha uzun batarya ömrü sağlıyor.

    Tüm bu teknolojik gelişmeler mevcut versiyona kıyasla %17 artışla 420 km’ye (Ortalama WLTP döngüsü) varan bir menzil sunuyor. Ayrıca ortalama enerji tüketimini 12 kW/saate düşüren enerji verimliliği de söz konusu. Menzildeki artışa ek olarak, 0°C’ye yakın sıcaklıklarda bile şehir içi kullanımında +30 km’ye varan menzil artışı sağlıyor.

    Elektrik motorunun verimliliği, batarya ve enerjiyi geri-kazanım işlevi, menzile katkı sağlıyor. Ayrıca C4 ve C4 X’in tasarımı da verimliliği destekliyor. Kompakt batarya boyutu daha az ağırlık ve dolayısıyla daha düşük tüketim anlamına geliyor. 100 kW DC hızlı şarj özelliği sayesinde şarj süreleri optimize ediliyor.

    Citroen e-C4 ve e-C4 X'de yeni dönem: Daha fazla güç ve menzil
    Isıtma ve soğutmada yüksek enerji verimliliği için nem sensörlü ısı pompası gibi standart özellikler mevcut. 18 inç A+ enerji sınıfına sahip lastikler, yuvarlanma direncini azaltıyor ve sürtünmeden kaynaklanan enerji kaybını en aza indiriyor. Bagaj kapağına uzanan C4 X silueti, aerodinamiği optimize eden akıcı ve dinamik bir profil ortaya koyuyor.

    Batarya kapasitesi artmasına rağmen şarj süreleri artmıyor. Böylece kullanım rahatlığı ve pratiklik özellikleri aynen devam ediyor. ë-C4 ve ë-C4 X’in yeni elektromotoru tüm kullanım gereksinimlerine ve şarj çözümlerine uyumlu olarak standart tek fazlı 7,4 kW entegre şarj cihazıyla donatılıyor. Ayrıca ë-C4 ve ë-C4 X, 100 kW hızlı şarj (DC) ile 30 dakikada %20’den %80’e şarj olabiliyor.

    Ulaşılabilir, pratik ve kullanışlı elektrikli ulaşım

    Günlük kullanıma uygun ë-C4 ve ë-C4 X, farklı seyahat alışkanlıklarını karşılayan ve ulaşılabilir bir elektrikli ulaşım çözümü sunuyor. Hem ë-C4 hem de ë-C4 X modellerinde en üst donanım seviyesi olan Shine Bold ile sunulacak yeni ve daha güçlü 115 kW (156 HP) elektrik motoru ve yeni 54 kWsa batarya daha fazla sürüş keyfi, menzil ve çok yönlü kullanım sağlıyor.

    Her iki elektrikli çözüm de Citroën’in ë-konfor konsepti vaatlerini karşılıyor. Titreşim, gürültü ve egzoz dumanı olmayan motorun sağladığı akıcı ve konforlu sürüş hissini; yenilikçi süspansiyon ve koltuklar dahil olmak üzere Citroën’in imzası niteliğinde olan Advanced Comfort özellikleri destekliyor. Vites değişimi olmayan akıcı ve keyifli sürüş, anında kullanılabilen 260 Nm tork sayesinde hızlı tepki veren sürüş özellikleriyle destekleniyor. Trafik kısıtlamalarının olduğu alanlarda bedelsiz ve özgür erişim için sıfır CO2 emisyonlu ve yakıt kokusuz elektrikli sürüş sağlanıyor.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 5 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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