YÖK 2019-nCoV kılavuzu yayımlandı

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Yükseköğretim kurulu, coronavirüs salgını tehditi sebebiyle yükseköğretim kurumlarına yönelik kılavuz yayımladı.

Yayımlanan kılavuzda akademisyenlerin, öğrencilerin ve yükseköğretim personellerinin alması gereken önlemlre yer almakla birlikte üniversite yönetimlerinin çeşitli hijyen kurallarına uyması gerektiği de bildirildi.

İşte kılavuzda yer alan maddeler:

1- Seyahat ve Yurtdışı Toplantılar

Tüm öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin değişim programı, kongre, toplantı katılımı gibi nedenlerle özellikle yurtdışına yapacakları seyahat planlarını tekrar gözden geçirmeleri, zaruri değilse iptal etmeleri, seyahat zaruri ise;

1) İlgili ülkeye ait herhangi bir seyahat uyarısı veya yasağı bulunup bulunmadığını kontrol etmeleri ( https://www.seyahatsagligi.gov.tr ),

2) Seyahatleri süresince kişisel hijyen kurallarına dikkat etmeleri,

3) 3) Seyahatleri esnasında veya sonrasında herhangi bir enfeksiyon belirtisi gelişmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları, bu esnada yurtdışında bulunuyorlarsa Büyükelçiliğimize bilgi vermeleri önerilir.

2- Uluslararası Katılımlı Toplantılar

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Ülkemizde yapılacak olan yurtdışı katılımlı toplantılarla ilgili olarak salgının yoğun olduğu ülkelerden yüksek sayıda katılım bekleniyorsa planlanan toplantının ertelenmesi, on-line toplantı olanaklarının değerlendirmeye alınması,

Devam edecek olan toplantılar için ise;

1) El hijyeni için gerekli ortamın sağlanması, el dezenfektanlarının erişilebilir alanlara yerleştirilmesi,

2) COVID-19 bulaşma yolları ve korunma yöntemlerine ilişkin toplantı öncesi ve sonrasında katılımcılara bilgilendirme ve hatırlatma yapılması önerilir.

3- Ayrımcılığa Karşı Alınacak Tedbirler

Çin, Güney Kore, İran, İtalya gibi COVID-19 bulunan ülkelerden olan ancak buralara yakın zamanda seyahati olmayan, COVID-19 vakası ile karşılaşmayan öğrenci ve akademisyenlerin Türk veya diğer uyruklu öğrencilerden daha fazla hastalığa yakalanma, hastalığı taşıma veya bulaştırma ihtimali bulunmamaktadır. Buna göre;

Hastalık hakkındaki korku ve endişenin paniğe yol açmaması, belli topluluk veya milletten insanların hastalığın kaynağı ve taşıyıcısı olarak görülmemesi, Çin ve diğer Asya ülkelerinden olan öğrenci ve akademisyenler başta olmak üzere yabancı uyruklu öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ayrımcılık konusu haline gelmemeleri için azami dikkat gösterilmelidir.

Akademimizin bu konuda hassasiyet göstererek, kişilerin mağdur edilmemesi için gerekli bilgilendirmeleri yapması ve tedbirleri alması elzemdir.

Ayrıca;

Üniversite yöneticilerimizin, yerleşkelerde temizliğe dikkat etmeleri yanı sıra özellikle amfi, amfi geçişleri, yemekhane gibi toplu bulunulan yerler başta olmak üzere yerleşkelerin görünür mekanlarına kişisel hijyen kurallarına yönelik afişlerin asılmasını ve bilgilendirme broşürlerinin üniversite bileşenleriyle paylaşılmasını sağlamaları önerilir.

Hastalık hakkında güncel bilgileri ve Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesini takip ediniz.

Ayrıca Bkz. "Coronavirüs nedir ?"

https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/coronavirus-hastaligina-iliskin-universitelerde-alinacak-tedbirler.aspx

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