Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    YÖK 2019-nCoV kılavuzu yayımlandı

    Kılavuzda akademisyenlerin, öğrencilerin ve yükseköğretim personellerinin alması gereken önlemler yer almakla birlikte üniversite yönetimlerinin çeşitli hijyen kurallarına uyması gerektiği bildirildi.
    1 hf.
    3,7b
    1
    3
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Yükseköğretim kurulu, coronavirüs salgını tehditi sebebiyle yükseköğretim kurumlarına yönelik kılavuz yayımladı.

    Yayımlanan kılavuzda akademisyenlerin, öğrencilerin ve yükseköğretim personellerinin alması gereken önlemlre yer almakla birlikte üniversite yönetimlerinin çeşitli hijyen kurallarına uyması gerektiği de bildirildi.

     

    İşte kılavuzda yer alan maddeler:

     

    1- Seyahat ve Yurtdışı Toplantılar

    Tüm öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin değişim programı, kongre, toplantı katılımı gibi nedenlerle özellikle yurtdışına yapacakları seyahat planlarını tekrar gözden geçirmeleri, zaruri değilse iptal etmeleri, seyahat zaruri ise;

    1) İlgili ülkeye ait herhangi bir seyahat uyarısı veya yasağı bulunup bulunmadığını kontrol etmeleri ( https://www.seyahatsagligi.gov.tr ),

    2) Seyahatleri süresince kişisel hijyen kurallarına dikkat etmeleri,

    3) 3) Seyahatleri esnasında veya sonrasında herhangi bir enfeksiyon belirtisi gelişmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları, bu esnada yurtdışında bulunuyorlarsa Büyükelçiliğimize bilgi vermeleri önerilir.

     

    2- Uluslararası Katılımlı Toplantılar

    İlginizi Çekebilir Avatar Sağlık Bakanlığı Coronavirüs afişleri yayımlandı

    Ülkemizde yapılacak olan yurtdışı katılımlı toplantılarla ilgili olarak salgının yoğun olduğu ülkelerden yüksek sayıda katılım bekleniyorsa planlanan toplantının ertelenmesi, on-line toplantı olanaklarının değerlendirmeye alınması,

    Devam edecek olan toplantılar için ise;

    1) El hijyeni için gerekli ortamın sağlanması, el dezenfektanlarının erişilebilir alanlara yerleştirilmesi,

    2) COVID-19 bulaşma yolları ve korunma yöntemlerine ilişkin toplantı öncesi ve sonrasında katılımcılara bilgilendirme ve hatırlatma yapılması önerilir.

     

    3- Ayrımcılığa Karşı Alınacak Tedbirler

    Çin, Güney Kore, İran, İtalya gibi COVID-19 bulunan ülkelerden olan ancak buralara yakın zamanda seyahati olmayan, COVID-19 vakası ile karşılaşmayan öğrenci ve akademisyenlerin Türk veya diğer uyruklu öğrencilerden daha fazla hastalığa yakalanma, hastalığı taşıma veya bulaştırma ihtimali bulunmamaktadır. Buna göre;

    Hastalık hakkındaki korku ve endişenin paniğe yol açmaması, belli topluluk veya milletten insanların hastalığın kaynağı ve taşıyıcısı olarak görülmemesi, Çin ve diğer Asya ülkelerinden olan öğrenci ve akademisyenler başta olmak üzere yabancı uyruklu öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ayrımcılık konusu haline gelmemeleri için azami dikkat gösterilmelidir.

    Akademimizin bu konuda hassasiyet göstererek, kişilerin mağdur edilmemesi için gerekli bilgilendirmeleri yapması ve tedbirleri alması elzemdir.

     

    Ayrıca;

    Üniversite yöneticilerimizin, yerleşkelerde temizliğe dikkat etmeleri yanı sıra özellikle amfi, amfi geçişleri, yemekhane gibi toplu bulunulan yerler başta olmak üzere yerleşkelerin görünür mekanlarına kişisel hijyen kurallarına yönelik afişlerin asılmasını ve bilgilendirme broşürlerinin üniversite bileşenleriyle paylaşılmasını sağlamaları önerilir.

    Hastalık hakkında güncel bilgileri ve Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesini takip ediniz.

    Ayrıca Bkz. "Coronavirüs nedir ?"



    https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/coronavirus-hastaligina-iliskin-universitelerde-alinacak-tedbirler.aspx Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Uzmanlar koronavirüs aşısı için acele edilmemesi gerektiğini iddia ediyor
    1 gün
    Vodafone şebeke adını ''Evde Kal TR'' olarak değiştirdi
    1 gün
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    MrKattchup 1 hf. en beğenilen
    Yani biz önlem alsak ne olacak, daha bugün birisi afedersiniz kı*ını sildi elini bile yıkamadan çıktı gitti, sonra elini cebine atıp bozuk paraları verecek kafeye kafe o pis paraları sana para üstü olarak verecek, o yüzden bu konuda hassasiyetiniz var ise mümkünse çok dışarılarda dolanmayın parayla haşır neşir olmayın.
    Yani biz önlem alsak ne olacak, daha bugün birisi afedersiniz kı*ını sildi elini bile yıkamadan çıktı gitti, sonra elini cebine atıp bozuk paraları verecek kafe...
    Devamını Gör
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 1 hf.
    Devlet büyüklerin ve bu tür kurumların başındakilerin yaptıkları uyarıları kendilerinin tutmadığı görülürken nasıl olacak bu iş. Mesela Cumhurbaşkanı. Diyor ki yaşlı insanlar evden çıkmasın kalabalık yerlerde bulunmasın yurt dışına çıkılmasın filan fistan. Kendisinin de öncelikli olarak ülkemiz için en değerli bir başkan olduğu düşünüldüğünde yaşı da göz önünde bulundurularak bu kadar kalabalık ortamlarda güvensiz bir şekilde dolaşması büyük bir risktir. El sıkışmamasına rağmen ülke ülke dolaşıyor hem de yakın planda binlerce insanla konuşuyor. Ayrıca hiç dinlenmiyor tatil yapmıyor. Sürekli kötü haberlerin alındığı dönemde stresli olduğunu da düşünüyorum ki bu bağışıklığı düşürür. Havaların da riskli olduğu bu dönemde sürekli dışarıda bu da virüs riskini arttırıyor, normal gribe yakalanması bile yüksek ihtimaller arasına giriyor. Sürekli grup konuşmaları yaparak binlerce insanın arasında aynı havayı soluyor. Bence sağlık riskini büyütmekle kalmıyor ülkenin yaşanacak bir sağlık sorununda yaşayacağı paniği ve çöküşü de öngöremiyor mu? Şahsen kendisine uzun ömür ve sağlık dilerim ama halkının sağlığını düşünüyor ise önce kendisini düşünmesi gerektiği de ortada.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    deoks 1 hf.
    İstediğiniz kadar önlem alın, o virüs herkese yayılacak sonunda. Domuz gribi döneminde de kıyamet koparılmıştı şimdi sıradan vaka haline geldi. Medyanın abartması işte.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    MrKattchup 1 hf. en beğenilen
    Yani biz önlem alsak ne olacak, daha bugün birisi afedersiniz kı*ını sildi elini bile yıkamadan çıktı gitti, sonra elini cebine atıp bozuk paraları verecek kafeye kafe o pis paraları sana para üstü olarak verecek, o yüzden bu konuda hassasiyetiniz var ise mümkünse çok dışarılarda dolanmayın parayla haşır neşir olmayın.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Logitech, Apple ürünleri için 3'ü 1 arada şarj istasyonu çıkardı 1 hf. YouTube, koronavirüs videolarının para kazanma özelliğini yeniden etkinleştirecek 1 hf. Redmi Note 9 Pro tanıtıldı, işte özellikleri ve fiyatı 1 hf. Huawei P40'ın lansman posteri üç ön kameraya işaret ediyor 1 hf. Türk Telekom'dan Koronavirüs açıklaması: Ek yükleri kaldıracak donanıma sahibiz 1 hf. Netflix’in 'Mobil' paketi Filipinler ve Tayland’da kullanıma sunuldu 1 hf. Twitter tüm çalışanlarına evden çalışma talimatı verdi 1 hf. Yahoo artık bir sanal operatör 1 hf. Kingston UHS-2 standardına uyumlu yeni Canvas Plus hafıza kartlarını duyurdu 1 hf. DJI Mavic Air 2 görselleri sızdırıldı 1 hf. Redmi Note 9 Pro Max tanıtıldı: 6.67 inç ekran, 5.020 mAh pil 1 hf. Coronavirüs salgını pandemi kategorisine alındı 1 hf. Apple Mart 2020 etkinliği, Coronavirüs sebebiyle iptal edilmezse nelere sahne olacak? 1 hf. Ünlü aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson’da koronavirüs tespit edildi 1 hf. Google Pixel 4a'nın tasarımı ve başlangıç fiyatı netleşti 1 hf. Nokia'lar için yeni Android 10 güncelleme takvimi açıklandı 1 hf. Apple, 2019 yılında giyilebilir cihaz pazarının lideri oldu 1 hf. WPFest 2020, Wordpress meraklılarını bir araya getirdi 1 hf. ABD ordusu, artan enerji ihtiyaçları için taşınabilir nükleer mikro reaktör arayışına girdi 1 hf. Redmi K30 Pro'nun Mart sonunda tanıtılacağı açıklandı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN YÖK 2019-nCoV kılavuzu yayımlandı Sonraki OnePlus 8 serisinin 5G desteği ile geleceği kesinleşti 1 hf. Taşınabilir kaset çalarlar geri mi dönüyor? 1 hf. 9 milyon bilgisayarı etkileyen Necurs botnet ağı çökertildi 1 hf. Sağlık Bakanlığı Coronavirüs afişleri yayımlandı 1 hf. Ölümle sonuçlanan kazanın ardından Uber otonom araç testlerine yeniden başlıyor 1 hf. Dünyanın ilk 240Hz oyuncu projeksiyon cihazı tanıtıldı 1 hf. E3 2020 fuarı da iptal edilmek üzere (Resmi) 1 hf. Huawei P40 lansmanı iptal edildi, sadece internet yayını olacak 1 hf. Google ve Adidas akıllı ayakkabı tabanını duyurdu 1 hf. Bu monitör iddialı | 4K, 144Hz ve GSync ile geliyor 1 hf. Amazon, kasiyersiz market teknolojisini süpermarketlere satmak istiyor 1 hf. Redmi Note 9 Pro'nun kutu içeriği de belli oldu 1 hf. Çinli şirket, Koronavirüs maskesi takan insanların yüzünü tanıyan teknoloji geliştirdi 1 hf. Netflix yeni Türk dizi ve filmlerini duyurdu: İlk orijinal film geliyor! 1 hf. Gmail artık birden fazla imzayı destekliyor 1 hf. Koronavirüsle ilgili dikkat edilmesi gerekenler 1 hf. ‘Command & Conquer Remastered Collection’ 5 Haziran’da geliyor 1 hf. Galaxy Note 20'nin tasarımını açık eden yeni görüntüler 1 hf. Bill ve Melinda Gates Vakfı, KOVİD-19 için yürütülen aşı çalışmalarına 125 milyon dolar bağışladı 1 hf. Xiaomi Mi A2 Lite için yayınlanan Android 10 güncellemesi birçok soruna neden oluyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Aracımı satmalı mıyım ?
    DH Forum
    21 bin TL sistem topladım bir bakar mısınız ?
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim