YÖK sordu, öğrenciler online eğitimi tercih etti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) önümüzdeki bahar döneminde derslerin nasıl yapılacağı hakkında öğrencilerine ve öğretim elemanlarına danıştı. 207 üniversiteden 1 milyon 255 bin öğrenci ve 27 bin 820 öğretim elemanının katıldığı anketin sonuçları açıklandı.
Yüzde 29’u kalıcı olarak uzaktan eğitim istiyor
Öğrencilerin yüzde 47'si bahar dönemindeki derslerin tamamen online olmasını tercih ederken, yüzde 27'si "yüz yüze" olmasını istiyor. Yüzde 26'sı ise karma bir şekilde yapılmasını tercih etti. Ankete katılan öğrencilerin yüzde 46'sı Kovid-19 dönemi sonrasında eğitim sürecinin sınıf içinde yüz yüze olmasını, yüzde 29'u tamamen çevrim içi olmasını ve yüzde 25'i ise karma olmasını istedi.
Derlesin online yapılıyor olmasının öğrenmeye etkisi hakkındaki soruya öğrencilerin yüzde 52’si “Genel olarak öğrenmelerimi olumsuz etkiledi” yanıtını verdi. Yüzde 25’i olumlu etkilediğini söylerken yüzde 23’ü fark eden bir şey olmadığını belirtti.İlginizi Çekebilir Türkiye’nin ilk ‘Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği’ bölümü İTÜ’de açılıyor
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Öğrencilerin yüzde 7’sinin interneti yok
Öğrenciler, internet erişiminin yeterli olup olmadığı hakkındaki soruya yüzde 57 oranında “İnternet erişimim var, yeterli oluyor” yanıtını verdi. Yüzde 36’sı “İnternet erişimim var ancak sürekli sorunlar (bağlantı, ekonomik vs.) yaşadığımdan etkin kullanamıyorum dedi. Öğrencilerin yüzde 7’sinin ise internet bağlantısı yok.
Öğrencilerin yüzde 5’i elektronik cihazı olmadığı için online eğitimlere katılamadığını ifade etti.
Öğretim elemanlarının yüzde 69'u derslere hazırlık çalışmalarına daha fazla zaman harcadığını belirtirken, yüzde 43'ü öğrencilerin hem derse katılımlarının hem de başarı durumlarının azaldığını ifade etti.
Öğretim elemanlarının yüzde 61'i çevrim içi eğitim sürecinin ders verme dışındaki akademik faaliyetlere etkisinde bir değişiklik olmadığını veya olumlu yönde etkilediğini ve yüzde 64'ü eğitimleri verimli yürütebilmek için ciddi bir güçlük yaşamadığını belirtti.
https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2021/yok-un-yaptigi-anket-sonuclari-aciklandi.aspx Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika
fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU
Seri uretim degil
1- Ortaokul ve liselerde sınav yok, olana da girmek zorunlu değil...
2- Online eğitime katılmak zorunlu değil (TR'nin internet altyapısı ve vatandaşın ekonomisi zayıf) derse katılanların da çoğu kamera açmıyor vs. Zoom açık ama öğrenci derste mi değil mi belli değil...
3- Birçok belirsizlik ve isteğe bağlılık nedeniyle öğrencilere düşük not vermeyin diye öğretmenler uyarıldı ve okulda olsa 45 alamayacak öğrenciler olağanüstü başarı ile dönem atladı...
4- Öğretmenlerin bir kısmı da ooh ev rahatlığında para kazanıyor diye gıkı çıkmıyor; ki derste neyi ne kadar anlattıkları şüpheli...
Bunlar uzatılabilir ama özetle online eğitimden büyük çoğunluk memnun; devam eder tabi... Ama zaten ağır aksak olan insan yetiştirme meselesi iyice boş beleş mezun üretimine döndü...