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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    YÖK sordu, öğrenciler online eğitimi tercih etti

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) uzaktan eğitim hakkındaki anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankete 1 milyonu aşkın öğrenci katıldı.
    18 Şubat 2021, 18:45 (9 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    YÖK sordu, öğrenciler online eğitimi tercih etti
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    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) önümüzdeki bahar döneminde derslerin nasıl yapılacağı hakkında öğrencilerine ve öğretim elemanlarına danıştı. 207 üniversiteden 1 milyon 255 bin öğrenci ve 27 bin 820 öğretim elemanının katıldığı anketin sonuçları açıklandı.

    Yüzde 29’u kalıcı olarak uzaktan eğitim istiyor

    Öğrencilerin yüzde 47'si bahar dönemindeki derslerin tamamen online olmasını tercih ederken, yüzde 27'si "yüz yüze" olmasını istiyor. Yüzde 26'sı ise karma bir şekilde yapılmasını tercih etti. Ankete katılan öğrencilerin yüzde 46'sı Kovid-19 dönemi sonrasında eğitim sürecinin sınıf içinde yüz yüze olmasını, yüzde 29'u tamamen çevrim içi olmasını ve yüzde 25'i ise karma olmasını istedi.

    YÖK sordu, öğrenciler online eğitimi tercih etti
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    Derlesin online yapılıyor olmasının öğrenmeye etkisi hakkındaki soruya öğrencilerin yüzde 52’si “Genel olarak öğrenmelerimi olumsuz etkiledi” yanıtını verdi. Yüzde 25’i olumlu etkilediğini söylerken yüzde 23’ü fark eden bir şey olmadığını belirtti.

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    Ayrıca Bkz. "Yerli otomobil fabrikası ne durumda? TOGG'dan yeni bilgiler geldi"

    Öğrencilerin yüzde 7’sinin interneti yok

    Öğrenciler, internet erişiminin yeterli olup olmadığı hakkındaki soruya yüzde 57 oranında “İnternet erişimim var, yeterli oluyor” yanıtını verdi. Yüzde 36’sı “İnternet erişimim var ancak sürekli sorunlar (bağlantı, ekonomik vs.) yaşadığımdan etkin kullanamıyorum dedi. Öğrencilerin yüzde 7’sinin ise internet bağlantısı yok.

    YÖK sordu, öğrenciler online eğitimi tercih etti
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    Öğrencilerin yüzde 5’i elektronik cihazı olmadığı için online eğitimlere katılamadığını ifade etti.

    YÖK sordu, öğrenciler online eğitimi tercih etti
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    Öğretim elemanlarının yüzde 69'u derslere hazırlık çalışmalarına daha fazla zaman harcadığını belirtirken, yüzde 43'ü öğrencilerin hem derse katılımlarının hem de başarı durumlarının azaldığını ifade etti.

    Öğretim elemanlarının yüzde 61'i çevrim içi eğitim sürecinin ders verme dışındaki akademik faaliyetlere etkisinde bir değişiklik olmadığını veya olumlu yönde etkilediğini ve yüzde 64'ü eğitimleri verimli yürütebilmek için ciddi bir güçlük yaşamadığını belirtti.



    https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2021/yok-un-yaptigi-anket-sonuclari-aciklandi.aspx Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    c

    13 saat önce
    A
    aysensS

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    15 saat önce
    ExclusivePack

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    16 saat önce
    Rouvax

    Seri uretim degil

    20 saat önce
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    java (Kaya Kaya) 9 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Günümüzde üniversitelerde nasıl bilmem (çok farklı olduğunu sanmasam da kesin konuşamam) ama;

    1- Ortaokul ve liselerde sınav yok, olana da girmek zorunlu değil...

    2- Online eğitime katılmak zorunlu değil (TR'nin internet altyapısı ve vatandaşın ekonomisi zayıf) derse katılanların da çoğu kamera açmıyor vs. Zoom açık ama öğrenci derste mi değil mi belli değil...

    3- Birçok belirsizlik ve isteğe bağlılık nedeniyle öğrencilere düşük not vermeyin diye öğretmenler uyarıldı ve okulda olsa 45 alamayacak öğrenciler olağanüstü başarı ile dönem atladı...

    4- Öğretmenlerin bir kısmı da ooh ev rahatlığında para kazanıyor diye gıkı çıkmıyor; ki derste neyi ne kadar anlattıkları şüpheli...

    Bunlar uzatılabilir ama özetle online eğitimden büyük çoğunluk memnun; devam eder tabi... Ama zaten ağır aksak olan insan yetiştirme meselesi iyice boş beleş mezun üretimine döndü...
    Günümüzde üniversitelerde nasıl bilmem (çok farklı olduğunu sanmasam da kesin konuşamam) ama; 1- Ortaokul ve liselerde sınav yok, olana da girmek zorunlu...
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    Nevfel (T. I.) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Öğrenciler kopyanın gözü e vuruyorlar herhalde online isterler.
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    D DH Misafiri 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    İşveren olsam bu pandemi döneminde okuyanları işe almazdım ya da kılı kırk yarardım
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    CoreXXX (fatih tat) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tabi evde kalayım diye oy verecek. Ders sonrası hemen oyun
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    Lenneth- (Batuhan Öcal) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) CoreXXX
    Cok on yargilisin, guz donemi boyunca benim sinifimdan 7 kisi korona oldu. Okul acilsa oyle yada boyle bizde birbirimizden kapacagiz. Tek bir kisinin olmasi yeterli..



    Benim peder kalp hastasi, bana bulassa ona bulasmamasi imkansiz gibi birsey. Verimsiz oldugu, kopya cekildigi konusunda elestirilerini kabul ederim basimla beraber ama bunun bide realitesi var.



    Bir virus var ve insanlar oluyor. Gencim, okul acilirsa oyle yada boyle arkadaslarimla ic ice olacagim, bulastigi taktirde belki bana birsey olmayacak ama arkamda annem babam kardesim var.



    Babam oldukten sonra ben okula gitsem ne gitmesem ne? Bu sorun virus bitmeden cozulecek birsey degil. Acil diyende hakli ama acilma diyende hakli.



    Senin yasam tarzin oyle olabilir ama kimse sabah aksam oyun oynamiyor.
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    java (Kaya Kaya) 9 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Günümüzde üniversitelerde nasıl bilmem (çok farklı olduğunu sanmasam da kesin konuşamam) ama;

    1- Ortaokul ve liselerde sınav yok, olana da girmek zorunlu değil...

    2- Online eğitime katılmak zorunlu değil (TR'nin internet altyapısı ve vatandaşın ekonomisi zayıf) derse katılanların da çoğu kamera açmıyor vs. Zoom açık ama öğrenci derste mi değil mi belli değil...

    3- Birçok belirsizlik ve isteğe bağlılık nedeniyle öğrencilere düşük not vermeyin diye öğretmenler uyarıldı ve okulda olsa 45 alamayacak öğrenciler olağanüstü başarı ile dönem atladı...

    4- Öğretmenlerin bir kısmı da ooh ev rahatlığında para kazanıyor diye gıkı çıkmıyor; ki derste neyi ne kadar anlattıkları şüpheli...

    Bunlar uzatılabilir ama özetle online eğitimden büyük çoğunluk memnun; devam eder tabi... Ama zaten ağır aksak olan insan yetiştirme meselesi iyice boş beleş mezun üretimine döndü...
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