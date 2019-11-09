YouTube ana sayfa tasarımını yeniledi

Youtube kullanıcı deneyimini bir adım daha ileri götürmek için sık sık masaüstü ve mobil tasarımında yenilikler yapıyor. Şirketin şimdi yaptığı güncellemeler ise platformun masaüstü kullanıcılarını ilgilendiriyor.

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Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunuyor

Youtube, yeni ana sayfa tasarımıyla birlikte kullanıcılara aradıkları videoyu bulma net bilgiler sunmayı amaçlamış. Bu bağlamda da ilk olarak yüksek çözünürlükte, büyük önizleme resimleri ve daha uzun başlıkların kullanıldığı göze çarpıyor. Ayrıca yanyana dizilen 5 videonun da 4'e indirilerek daha ferah bir tasarıma geçiş yapıldığını söyleyebiliriz.

Ayrıca favori Youtuber'larınızı daha kolay farketmeniz için videoların altına kanal simgelerinin de eklendiği belirtilmiş. Masaüstü sürümde ayrıca videoları sıraya koyma özelliği de artık mevcut. Böylece izlemekte olduğunuz videoları kesintiye uğramadan arka arkaya izleyebileceksiniz. Ayrıca görmek istemediğiniz kanalları, videonun yanındaki üç noktaya tıklayıp "kanalı önerme" seçeneğiyle saf dışı bırakabilirsiniz. Tüm değişikliklerin kullanıcılara yansıması ise biraz zaman alacak.

https://www.techspot.com/news/82681-youtube-rolls-out-new-homepage-design-richer-thumbnails.html