Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    YouTube ana sayfa tasarımını yeniledi

    Dünyanın bir numaralı video platformu Youtube ana sayfa tasarımını yeniledi. Daha büyük resimler ve ek açıklamaların yer aldığı tasarımın detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
    1 hf.
    9,4b
    1
    13
    Web Siteleri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Youtube kullanıcı deneyimini bir adım daha ileri götürmek için sık sık masaüstü ve mobil tasarımında yenilikler yapıyor. Şirketin şimdi yaptığı güncellemeler ise platformun masaüstü kullanıcılarını ilgilendiriyor.

    Ayrıca Bkz. "Sony, IMX686 görüntü sensörününün tanıtım videosunu yayınladı"

    Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunuyor

    Youtube, yeni ana sayfa tasarımıyla birlikte kullanıcılara aradıkları videoyu bulma net bilgiler sunmayı amaçlamış. Bu bağlamda da ilk olarak yüksek çözünürlükte, büyük önizleme resimleri ve daha uzun başlıkların kullanıldığı göze çarpıyor. Ayrıca yanyana dizilen 5 videonun da 4'e indirilerek daha ferah bir tasarıma geçiş yapıldığını söyleyebiliriz.

    Ayrıca favori Youtuber'larınızı daha kolay farketmeniz için videoların altına kanal simgelerinin de eklendiği belirtilmiş. Masaüstü sürümde ayrıca videoları sıraya koyma özelliği de artık mevcut. Böylece izlemekte olduğunuz videoları kesintiye uğramadan arka arkaya izleyebileceksiniz. Ayrıca görmek istemediğiniz kanalları, videonun yanındaki üç noktaya tıklayıp "kanalı önerme" seçeneğiyle saf dışı bırakabilirsiniz. Tüm değişikliklerin kullanıcılara yansıması ise biraz zaman alacak.



    https://www.techspot.com/news/82681-youtube-rolls-out-new-homepage-design-richer-thumbnails.html Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Amd64x2 1 hf. en beğenilen
    Önce şu alt yazı olayını halletsinler, tek tuşla sistem diline geçiremediler bir türlü, Telugu Dili ile yada Zuluca okumak istersem o zaman Ayarlar - Altyazılar - Otomatik Çevir zart zurt uğraşayım ama önce tarayıcının yada OS un default dili ne ise tek tıklama ile hallet artık.
    Önce şu alt yazı olayını halletsinler, tek tuşla sistem diline geçiremediler bir türlü, Telugu Dili ile yada Zuluca okumak istersem o zaman Ayarlar - Altyazılar...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +33
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    porsche911gt2 1 hf.
    Eski tasarım daha iyiydi. Ön izleme resimleri çok yer kaplıyor bu halinde
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Sebnem Ferah 1 hf.
    Resimlerin buyumesi iyi degil bence kucuk olunca daha fazla sey gorebiliyorum ayni alanda.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    YOURMOVE 1 hf.
    YouTube çok ağır. YouTube girince sanki internet hızım 5 mbps falan sanıyorum. Sayfa geçişleri falan oldukça ağır. Sayfa düzeni ise bir türlü oturmadı.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Ulan Musk 1 hf. YOURMOVE
    Youtube tasarımında kullanılan Shadow DOM v0 API eski olduğundan ve Chrome harici tarayıcılarda desteklenmediğinden eğer Chrome kullanmıyorsanız yavaş olması doğal hocam.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Vega 1 hf.
    Resim görünmüyor.Güncelleyin.@ugur7seven

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Son Witcher Bükücü 1 hf.
    Güncelleme güzel olmuş fakat daha çok eksikleri var say say bitmez daha fazla geliştirmeleri lazım.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DoubleDragon 1 hf. koyunsavar
    Android'de web sitelerinin tam ekran görüntüsünü nasıl alıyorsun, bir uygulama kullanıyor musun?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    gurcom 1 hf.
    Resim paylaşmalıdıydın. Kosept dahi olabilirdik. Görsel hafızası olanları için yazıdan gerçek anlamıyla faydalanmak çok zor
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Amd64x2 1 hf. en beğenilen
    Önce şu alt yazı olayını halletsinler, tek tuşla sistem diline geçiremediler bir türlü, Telugu Dili ile yada Zuluca okumak istersem o zaman Ayarlar - Altyazılar - Otomatik Çevir zart zurt uğraşayım ama önce tarayıcının yada OS un default dili ne ise tek tıklama ile hallet artık.
    1 Yanıt Yanıtla +33
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    RealnReal 1 hf. Amd64x2
    bide şu aşağıya yapılan yabancı dildeki yorumları "çevir" seçeneği olsa daha da iyi olur. Yanlış hatırlamıyorsam bir ara vardı sanki yorumların üzerinde.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Moueson +410 bkadem +348 12 Angry Men +336 WuLKaS +231 commandx +225 Leipold +198 Yürüyen Hoparlör +162 McLaren64 +147 1ses1 +119 Virinom +108
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    1 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    9413 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    youtube, tasarım ve
    7 etiket daha masaüstü site Web Siteleri Internet Uğur Seven MPopüler Popüler
    Facebook Sayfası260,7b
    Twitter Profili77,3b
    YouTube Kanalı257b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Xiaomi'de 11 Kasım indirimleri | Telefon hediyeli video 1 hf. ADATA, 5G altyapılarına yönelik yeni SSD modelini duyurdu 1 hf. Dünyanın en küçük 8K çözünürlüğündeki 360 derece kamerası ile tanışın 1 hf. "Taahhüdünüz bitti" aldatmacısının önüne geçilecek 1 hf. SpaceX, Falcon roketine ait parçanın Dünya’ya düştüğü anın videosunu yayınladı 1 hf. Türk dizilerine yurt dışında yoğun ilgi 1 hf. 3D yazıcı ile vasküler deri üretildi 1 hf. Xiaomi'nin en fantastik telefonu elimizde | Mi Mix Alpha 1 hf. Death Stranding'in PC fiyatı 'maalesef' belli oldu 1 hf. Mercedes-Benz Türk StartUP 2019 kazananları Almanya ziyaretini tamamladı 1 hf. İklim değişikliği konusu, İtalyan devlet okullarında ders olarak okutulacak 1 hf. Apple Arcade kütüphanesinde 100 oyun sayısına ulaşıldı 1 hf. Ripple'ın CEO'sundan 2019 değerlendirmesi ve genel piyasa izlenimi 1 hf. Tip 2 diyabet hastalarında vitamin takviyesinin böbrek fonksiyonlarına etkisi 1 hf. AMD Navi 23 ile üst segmente oynayacak 1 hf. Huawei Y9s tanıtıldı! 1 hf. Samsung da 108 MP kameralı akıllı telefon geliştiriyor 1 hf. Instagram, beğenileri gizleme özelliğini ABD'de test etmeye başlıyor 1 hf. Netflix, eski model Samsung TV'lerdeki desteğini sonlandırıyor 1 hf. Samsung Galaxy A71, Exynos 980 işlemcili ilk telefon olacak 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN YouTube ana sayfa tasarımını yeniledi Sonraki Xiaomi gelecek yıl OLED ekranlı üst sınıf bir TV çıkaracak 1 hf. Oppo Reno 3'ün özellikleri ve görüntüleri sızdırıldı! 1 hf. WhatsApp son güncelleme ile şarj canavarına dönüştü 1 hf. MSI yanlışlıkla 64 çekirdekli Threadripper işlemcisini sızdırdı 1 hf. Microsoft ve Nokia, Endüstri 4.0'ı geliştirmek için anlaşma sağladılar 1 hf. Alienware Area-51m grafik yükseltme seti satışta 1 hf. Nvidia en küçük süper bilgisayarlardan birisini duyurdu 1 hf. 2si1 | Köprüye, yola esnek fiyat 1 hf. Epic Games mağazası iki oyunu daha ücretsiz yaptı 1 hf. Merkez bankası kripto para çıkarıyor 1 hf. Apple Music platformunda stüdyo günleri başlıyor 2 hf. Steam'de Warner Bros indirimleri başladı: Hitman 2, Mortal Kombat 11, Batman... 2 hf. Elmas şeklinde kamera tasarımına sahip Vivo S5 ortaya çıktı 2 hf. Microsoft’tan OneNote uygulamalarının geleceğiyle ilgili açıklama: To Do entegrasyonu ve fazlası 2 hf. Almanya, elektrikli araç alımlarında sunduğu teşviki yüzde 50 artıracak 2 hf. Çinli yetkililerden Bitcoin ve kripto madenciliği yasaklarına son 2 hf. OnePlus 8 Pro 120Hz ekranla gelebilir 2 hf. General Mobile, Amazon anlaşmasıyla İngiltere pazarına girdi 2 hf. Elon Musk’a göre Mars’ta kurulacak bir şehir için 20 yıla ve 1.000 adet Starship’e ihtiyaç var 2 hf. Samsung Galaxy Fold Çin’de 5 dakikada tükendi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Half-Life: Alyx Mart 2020'de Çıkacak, Tanıtım Fragmanı Yayınlandı
    DH Forum
    AKP'LİLERİN ÇOCUKLARININ LÜKS YAŞAMINI KARE KARE İFŞA ETTİLER
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim