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    Anlık Bildirim

    YouTube'da reklam engelleyici kullananlar artık videoları hiç izleyemeyecek!

    YouTube, reklam engelleyici kullananlar için yeni kısıtlamayı devreye aldı. Reklam engelleme yazılımı kullananlar otomatik olarak videonun sonuna yönlendiriliyor.
    youtube reklam engelleyici video sonuna atlama Tam Boyutta Gör
    YouTube, son birkaç aydır reklam engelleyici kullanan kullanıcılara yönelik alınan sıkı önlemleri uyguluyor. Başlangıçta kullanıcılara reklam engelleyiciyi devre dışı bırakmalarını söyleyen mesajlar göstermeye başladı. Bu mesaj göz ardı edilebiliyor, alternatif yöntemlerle videolar izlenebiliyordu. Ancak artık bu pek mümkün olmayacak gibi görünüyor. YouTube, reklam engelleyici kullananları artık doğrudan videonun sonuna atıyor.

    YouTube, videoların sonuna atlatıyor!

    YouTube, reklam engelleyici kullananlara artık videoları hiç izlettirmiyor. Kullanıcılar videoyu başlattıklarında veya videonun bir bölümüne geçmeye çalıştıklarında YouTube’un videoyu doğrudan kapattığını söylüyor. Reklam engelleyici kapatıldığında videolar herhangi bir kesinti olmadan normal şekilde oynatılıyor.

    Birçok kişi YouTube'un bunu reklam engelleyici kullanımını caydırmak için yaptığı kasıtlı bir hareket olduğuna inanıyor. Bu mümkün ancak reklam engelleyiciyle ilgili bir sorun olması da mümkün. Geçmişte AdBlock’taki bir hata videoların yavaş yüklenmesine neden olmuştu. Bu son sorunu yaşayanların AdBlock kullandığı, diğer reklam engelleyicileri kullananların ise aynı durumla karşılaşmadığı söyleniyor. Bununla birlikte, bunun bir reklam engelleyici olmadan da gerçekleştiğine dair raporlar da var.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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