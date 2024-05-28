YouTube'da reklam engelleyici kullananlar artık videoları hiç izleyemeyecek!

YouTube, videoların sonuna atlatıyor!
YouTube, reklam engelleyici kullananlara artık videoları hiç izlettirmiyor. Kullanıcılar videoyu başlattıklarında veya videonun bir bölümüne geçmeye çalıştıklarında YouTube’un videoyu doğrudan kapattığını söylüyor. Reklam engelleyici kapatıldığında videolar herhangi bir kesinti olmadan normal şekilde oynatılıyor.
Birçok kişi YouTube'un bunu reklam engelleyici kullanımını caydırmak için yaptığı kasıtlı bir hareket olduğuna inanıyor. Bu mümkün ancak reklam engelleyiciyle ilgili bir sorun olması da mümkün. Geçmişte AdBlock’taki bir hata videoların yavaş yüklenmesine neden olmuştu. Bu son sorunu yaşayanların AdBlock kullandığı, diğer reklam engelleyicileri kullananların ise aynı durumla karşılaşmadığı söyleniyor. Bununla birlikte, bunun bir reklam engelleyici olmadan da gerçekleştiğine dair raporlar da var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.