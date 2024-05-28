YouTube'da reklam engelleyici kullananlar artık videoları hiç izleyemeyecek!

Tam Boyutta Gör YouTube, son birkaç aydır reklam engelleyici kullanan kullanıcılara yönelik alınan sıkı önlemleri uyguluyor. Başlangıçta kullanıcılara reklam engelleyiciyi devre dışı bırakmalarını söyleyen mesajlar göstermeye başladı. Bu mesaj göz ardı edilebiliyor, alternatif yöntemlerle videolar izlenebiliyordu. Ancak artık bu pek mümkün olmayacak gibi görünüyor. YouTube, reklam engelleyici kullananları artık doğrudan videonun sonuna atıyor.

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YouTube, videoların sonuna atlatıyor!

YouTube, reklam engelleyici kullananlara artık videoları hiç izlettirmiyor. Kullanıcılar videoyu başlattıklarında veya videonun bir bölümüne geçmeye çalıştıklarında YouTube’un videoyu doğrudan kapattığını söylüyor. Reklam engelleyici kapatıldığında videolar herhangi bir kesinti olmadan normal şekilde oynatılıyor.

Birçok kişi YouTube'un bunu reklam engelleyici kullanımını caydırmak için yaptığı kasıtlı bir hareket olduğuna inanıyor. Bu mümkün ancak reklam engelleyiciyle ilgili bir sorun olması da mümkün. Geçmişte AdBlock’taki bir hata videoların yavaş yüklenmesine neden olmuştu. Bu son sorunu yaşayanların AdBlock kullandığı, diğer reklam engelleyicileri kullananların ise aynı durumla karşılaşmadığı söyleniyor. Bununla birlikte, bunun bir reklam engelleyici olmadan da gerçekleştiğine dair raporlar da var.

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