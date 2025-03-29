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Tam Boyutta Gör YouTube, Premium aboneliği cazip hale getirmek için yeni bir adım attı. Şu an için belirli ülkelerde test edilen özellik kapsamında, Premium kullanıcılarının her ay 10 reklamsız videoyu arkadaşlarıyla paylaşmasına imkan sunuluyor. Bu sayede Premium olmayan kullanıcılar, sınırlı da olsa reklamsız izleme deneyimini yaşayabiliyor.

YouTube Premium kullanıcıları reklamsız video paylaşabilecek

YouTube, kullanıcılarını Premium aboneliğe yönlendirmek için farklı stratejiler denemeye devam ediyor. Son olarak devreye alınan yeni özellik, Premium kullanıcılarının reklamsız video bağlantıları paylaşmasına izin veriyor. Ancak bu özelliğin bazı kısıtlamalara sahip olduğunu söyleyelim.

Tam Boyutta Gör Örneğin, her Premium abonesi ayda yalnızca 10 reklamsız bağlantı oluşturabiliyor ve bu bağlantılar en fazla 10 kez görüntülenebiliyor. Ayrıca yalnızca belirli içerik türlerinde geçerli; müzik videoları, YouTube Originals, Shorts, canlı yayınlar ve Filmler & Diziler için kullanılamıyor.

Yeni özellik nasıl çalışıyor?

Yeni özellik, paylaşım ekranındaki "Reklamsız Paylaş" seçeneğine ekleniyor. Ancak alıcıların içeriği reklamsız izleyebilmesi için YouTube hesaplarına giriş yapmaları ve mobil uygulama kullanmaları gerekli. Paylaşılan bağlantılar, 30 gün boyunca aktif kalıyor ve 10 kez izlenme sınırına ulaşıldığında reklamlı moda geri dönüyor.

YouTube Shorts içerik üreticilerini sevindirecek gelişme 17 sa. önce eklendi

Ancak ilginç bir detay olarak, reklamsız bağlantının zaten bir Premium üyesiyle paylaşılması durumunda, aylık 10 bağlantı kotasından düşülmüyor. YouTube, bu özelliğin daha geniş bir kitleye sunulup sunulmayacağına dair kesin bir bilgi vermemiş olsa da, genişletilebileceği belirtiliyor.

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YouTube'da ücretsiz ve reklamsız video dönemi başlıyor