YouTube'da ücretsiz ve reklamsız video dönemi başlıyor

YouTube Premium kullanıcıları reklamsız video paylaşabilecek
YouTube, kullanıcılarını Premium aboneliğe yönlendirmek için farklı stratejiler denemeye devam ediyor. Son olarak devreye alınan yeni özellik, Premium kullanıcılarının reklamsız video bağlantıları paylaşmasına izin veriyor. Ancak bu özelliğin bazı kısıtlamalara sahip olduğunu söyleyelim.
Yeni özellik nasıl çalışıyor?
Yeni özellik, paylaşım ekranındaki "Reklamsız Paylaş" seçeneğine ekleniyor. Ancak alıcıların içeriği reklamsız izleyebilmesi için YouTube hesaplarına giriş yapmaları ve mobil uygulama kullanmaları gerekli. Paylaşılan bağlantılar, 30 gün boyunca aktif kalıyor ve 10 kez izlenme sınırına ulaşıldığında reklamlı moda geri dönüyor.
Ancak ilginç bir detay olarak, reklamsız bağlantının zaten bir Premium üyesiyle paylaşılması durumunda, aylık 10 bağlantı kotasından düşülmüyor. YouTube, bu özelliğin daha geniş bir kitleye sunulup sunulmayacağına dair kesin bir bilgi vermemiş olsa da, genişletilebileceği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Joe bidenden iyi yürüyo