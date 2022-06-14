YouTube üzerinde diğer reklam ağları da gösterilebilir

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Apple ve Google’ın internet dünyasındaki hakim konumları pek çok projeyi veya girişimi bir şekilde zarara sokuyor. Mobil uygulamalarda kendi ödeme yöntemleri, kendi reklam ağları gibi şartlar firmaların büyümesini engelliyor. Bununla birlikte hükümetlerin baskısı da artık hissedilir derecede.

YouTube’da büyük değişiklik

İnternet sitelerinde ve uygulamalarda geliştiriciler Google’ın yanında farklı reklam ağlarından yararlanabiliyor. Bununla birlikte YouTube platformunda Google Ad Manager zorunlu ve farklı bir ağa izin verilmiyor. Reklam verenler sadece Google ile temasa geçmek zorunda.

TRT World YouTube kanalı hacklendi 1 hf. önce eklendi

Avrupa Birliği önemli bir gelir üreten YouTube üzerinde tekelleşmeye pek sıcak bakmıyor. Geçen yıl reklam uygulamaları ile ilgili bir inceleme başlatıldı. İnceleme Google’ın reklam ağı konusunda kendisine nasıl avantaj sağladığına odaklanıyor.

Yıllık 257 milyar dolara varan gelirinin yüzde 10’u civarında bir tazminattan kaçınmak isteyen Google’ın yakın dönemde YouTube üzerinde rakip reklam ağlarına izin vereceği iddia ediliyor. Tamamen kendi kontrolünde olduğu için bir geliştirme kiti yayınlayarak entegrasyonu sağlaması muhtemel.

Diğer taraftan firmalar genelde tekelleşme yasaklarının alındığı ülkelerde bunları uyguluyor. Yani tüm dünyada uygulama içi farklı ödeme yöntemleri veya YouTube üzerinde reklam ağları gibi talimatlar geçerli olmuyor. Bu bakımdan YouTube konusu da Avrupa Birliği ile kısıtlı kalabilir.

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YouTube diğer reklam ağlarına da izin verecek