TRT World YouTube kanalı saldırıya uğradı, Bitcoin dolandırıcılığı yapıldı

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Son dönemde çok takipçili kurumsal veya ünlü hesaplarını ele geçirerek kripto para dolandırıcılığı yapan siber saldırganlara sıkça rastlanıyor. Son olarak ne yazık ki TRT World kanalının YouTube hesabı saldırıya uğradı.

TRT World hesabından Bitcoin dolandırıcılığı

Bir şekilde TRT World YouTube hesabını ele geçiren saldırganlar canlı yayın yapmaya başladı. Canlı yayında Elon Musk’ın bazı konuşmaları manipüle edilerek sanki Bitcoin fiyatında büyük bir yükseliş bekliyormuş hissiyatı oluşturuldu.

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Diğer taraftan Tesla Günü 2022 sahte afişi ile 1 gönder 2 katını al şeklinde dolandırıcılık yapılmaya başlandı. Olayın fark edilmesi ile birlikte yayın kesildi ancak saldırganlar şifrelere nasıl erişti veya içeriklere zarar verdi mi şimdilik bilinmiyor. TRT World henüz konu ile ilgili bir açıklama yapmadı.

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TRT World YouTube kanalı hacklendi