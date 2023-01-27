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    YouTube, interneti karıştıran en eski video hatasına düzeltme gerektiriyor

    YouTube, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan en eski videonun sahte olduğunu, hatanın düzeltileceğini söyledi.                                         
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    en eski youtube videosu sahte çıktı Tam Boyutta Gör
    23 Nisan 2005’te yüklenen ve YouTube’un kurucularından Jawed Karim’in bir hayvanat bahçesinde çektiği video “Me at the zoo” internet tarihinin önemli bir parçası çünkü en eski video olma özelliğini taşıyor. Ancak geçtiğimiz günlerde internette, yüklenme tarihi daha da erken olan bir video dönmeye başladı.

    Söz konusu videonun başlığı; “Welcome to YouTube!!!” ve YouTube logosunun yer aldığı düşük çözünürlüklü bir görsel içeriyor. Muhtemelen kurucu ortaklar Chad, Steve ve Jawed’e atıfta bulunan videoda arka plan müziği olarak Van Halen’ın ikonik şarkısı Jump kullanılmış. YouTube’a Eylül 2005’te katılan gizemli bir hesap tarafından yüklenen videonun tarihi de sahte olduğunu ele veriyor. Hesap, katılım tarihinin veritabanı güncellemesi sırasında sıfırlandığını iddia ediyor. Açıklamada videonun 5 Nisan’da ilk gösterim yaptığı yazıyor ki bu kadar eski bir video için bu tanım kullanılmaz.

    YouTube sözcüsü, The Verge’e yaptığı açıklamada, ilgili videonun yükleme tarihinin değiştirildiğini ve bu sorunun farkında olduklarını, düzeltmeye çalıştıklarını söyledi. Ayrıca YouTube’daki en eski videonun kurucu ortaklardan biri tarafından 23 Nisan 2005’te yüklenen “Me at the zoo” olduğunu hatırlattı.

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    alex59 10 saat önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 2 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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