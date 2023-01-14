Youtube yeni bir TV platformu üzerinde çalışıyor: Tamamen ücretsiz olacak

Youtube ücretsiz TV platformu için testlere başladı
Bilmeyenler için Youtube TV, günümüzde Fox, RSPN, CNN, NFL TV ve CBS gibi kanallara destek sunuyor. Yeni platformda ise yer verilecek kanal sayısı büyük oranda artacak. Bu bağlamda şirketin, çeşitli dizileri, filmleri ve tüm TV kanallarını platformuna getirmek için görüşmelere başladığı bildiriliyor. Bu şirketler arasında Marvel, Disney, MGM’in televizyon yayın haklarına sahip olan FimRise, History Channel, Crime + Investigation gibi kanalların sahibi A+E Networks ve Lionsgate yer almakta.
Ayrıca Youtube, yeni hizmetin halihazırda bazı kullanıcılar tarafından test edildiğini söyledi. Bununla birlikte yeni TV platformu kapsamında kullanıcılar, tıpkı televizyon kanallarında olduğu gibi reklamlar ile karşılaşacak. Görünüşe Youtube, hem Netflix, Amazon Prime ve Disney+ gibi dijital içerik platformlarına hem de geleneksel TV kanallarına rakip olmayı planlıyor. Yeni hizmetin ülkemizde kullanıma sunulup sunulmayacağı ise henüz açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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