Youtube yeni bir TV platformu üzerinde çalışıyor: Tamamen ücretsiz olacak

Tam Boyutta Gör Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan Youtube, yakında ''kablo tv'' kanallarını ücretsiz olarak yayınlamaya başlayabilir. Hatırlayacak olursak içerik devi, Youtube TV adı altında benzer bir sisteme imza atmıştı. Ancak bu hizmet ülkemizde kullanıma sunulmadı. Bugün ortaya çıkan bilgilere göre Youtube, tıpkı Youtube TV gibi ancak tamamen ücretsiz bir “kablo tv” hizmeti hazırlıyor.

Youtube ücretsiz TV platformu için testlere başladı

Bilmeyenler için Youtube TV, günümüzde Fox, RSPN, CNN, NFL TV ve CBS gibi kanallara destek sunuyor. Yeni platformda ise yer verilecek kanal sayısı büyük oranda artacak. Bu bağlamda şirketin, çeşitli dizileri, filmleri ve tüm TV kanallarını platformuna getirmek için görüşmelere başladığı bildiriliyor. Bu şirketler arasında Marvel, Disney, MGM’in televizyon yayın haklarına sahip olan FimRise, History Channel, Crime + Investigation gibi kanalların sahibi A+E Networks ve Lionsgate yer almakta.

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Ayrıca Youtube, yeni hizmetin halihazırda bazı kullanıcılar tarafından test edildiğini söyledi. Bununla birlikte yeni TV platformu kapsamında kullanıcılar, tıpkı televizyon kanallarında olduğu gibi reklamlar ile karşılaşacak. Görünüşe Youtube, hem Netflix, Amazon Prime ve Disney+ gibi dijital içerik platformlarına hem de geleneksel TV kanallarına rakip olmayı planlıyor. Yeni hizmetin ülkemizde kullanıma sunulup sunulmayacağı ise henüz açıklanmadı.

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Youtube, ücretsiz bir TV platformu üzerinde çalışıyor!