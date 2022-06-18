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    Snapchat için de paralı abonelik modeli geliyor

    Geçtiğimiz günlerde Telegram’ın üst düzey abonelik modeli getireceğini duyurmasının ardından Snapchat de böyle bir model geliştiriyor. Snapchat Plus, şirket içinde test aşamasına girdi.
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    Snap, Snapchat Plus üzerinde çalışıyor
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    Sosyal medya ve eğlence platformlarında yaygınlaşan abonelik modelleri her geçen gün daha da değişiyor. YouTube Premium ve Twitter Blue’nın ardından Telegram, yakında premium bir abonelik modeli getireceğini duyurmuştu. Şimdi ise Snapchat’in sahibi Snap, benzer bir adım atıyor.

    Snapchat Plus kullanıcıları özel özelliklere erişebilecek

    Snapchat’in sahibi firma Snap, The Verge’e yaptığı açıklamada Snapchat Plus adlı bir abonelik modeli üzerinde çalıştığını duyurdu. Snap Plus abonelik servisi ile kullanıcılar yeni özelliklerle erken erişebilecek ve özel özelliklere sahip olacak. Aylık 4.59 Euro olması beklenen Snapchat Plus’ın sunacağı bazı özellikleri aşağıda bulabilirsiniz.

    Snapchat Plus ne gibi özellikler sunacak?

    • 1 numaralı en yakın arkadaşınızı seçebileceksiniz.
    • Özel Snapchat ikonlarına erişebileceksiniz.
    • Profilinizde bir rozete sahip olabileceksiniz.
    • Arkadaşlarınızın son 24 saatte nerede bulunduğunu görebileceksiniz.
    • Hikayenizi birden fazla kez izleyenleri görebileceksiniz.
    Kaynakça https://www.theverge.com/2022/6/16/23171872/snapchat-plus-subscription-test-features-bff-viewer-log https://twitter.com/alex193a/status/1537396142597619714
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