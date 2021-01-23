YouTube HDR desteği, sonunda Xbox konsollara geldi

Tam Boyutta Gör Xbox konsol sahipleri, YouTube uygulamasına gelen bir güncellemeyle Yüksek Dinamik Aralık (HDR) video desteğine kavuştu. Geçmiş nesil konsollar Xbox One S ve X ile yeni nesil cihazlar olan Xbox Series S ve X’e yükleyebileceğiniz YouTube uygulamasında “nerd’ler için istatistikler” seçeneğinden ya da televizyonunuzun görüntü ayarları sekmesinden izlediğiniz videoların HDR desteği ile oynatılıp oynatılmadığına bakabilirsiniz.

Ayrıca Bkz. "Xbox Live Gold üyelerine Şubat ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu"

Flat Panels HD adlı siteye göre HDR video desteği Series S konsollarda 1440p 60 fps ve Series X konsolda ise 4K 60 fps kalitesinde geliyor. Microsoft’un Xbox konsollara YouTube HDR desteği sözünü 2017 yılında verdiği de hatırlatalım. Söz konusu destek ise ancak 2021 yılında kullanıcılara sunulabildi. HDR videoların çok daha sık kullanılan AV1 yerine VP9-2 kodek ile gösterildiği ve Series X’in AV1 kodek destekli videoları oynatamadığı belirtilmiş. Ancak bu sorunun ileride yayınlanacak bir güncellemeyle çözüleceği tahmin ediliyor.

Tam Boyutta Gör

Konsol kanadında HDR içerik desteği aslında biraz sıkıntılı. Zira Xbox konsollarda örneğin Netflix uygulamasında HDR veya Dolby Vision destekli içerik tükettiğinizde sinyal ilgili HDR desteğinde takılı kalıyor. Farklı ve SDR bir içerik yüklediğinizde ise televizyonunuz sinyali HDR olarak göstermeye devam ediyor. Netflix’e özel gibi görünen bu durum, uzun bir süredir de düzeltilememiş görünüyor. Benzer bir sorunu PlayStation 5 kullanıcılarının da gündeme getirdiğini söylemek gerek.

https://www.engadget.com/you-tube-finally-delivers-hdr-on-the-xbox-one-114053690.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.