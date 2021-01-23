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    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    YouTube HDR desteği, sonunda Xbox konsollara geldi

    Microsoft, neredeyse 4 yıl önce verdiği YouTube HDR desteğini sonunda Xbox konsollarda sunmaya başladı. Artık, popüler platformdaki HDR destekli videolara göz atabilirsiniz.
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    Televizyonlar
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    Gökhan G.
    Editör
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    YouTube HDR desteği, sonunda Xbox konsollara geldi
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    Xbox konsol sahipleri, YouTube uygulamasına gelen bir güncellemeyle Yüksek Dinamik Aralık (HDR) video desteğine kavuştu. Geçmiş nesil konsollar Xbox One S ve X ile yeni nesil cihazlar olan Xbox Series S ve X’e yükleyebileceğiniz YouTube uygulamasında “nerd’ler için istatistikler” seçeneğinden ya da televizyonunuzun görüntü ayarları sekmesinden izlediğiniz videoların HDR desteği ile oynatılıp oynatılmadığına bakabilirsiniz.

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    Flat Panels HD adlı siteye göre HDR video desteği Series S konsollarda 1440p 60 fps ve Series X konsolda ise 4K 60 fps kalitesinde geliyor. Microsoft’un Xbox konsollara YouTube HDR desteği sözünü 2017 yılında verdiği de hatırlatalım. Söz konusu destek ise ancak 2021 yılında kullanıcılara sunulabildi. HDR videoların çok daha sık kullanılan AV1 yerine VP9-2 kodek ile gösterildiği ve Series X’in AV1 kodek destekli videoları oynatamadığı belirtilmiş. Ancak bu sorunun ileride yayınlanacak bir güncellemeyle çözüleceği tahmin ediliyor.  

    YouTube HDR desteği, sonunda Xbox konsollara geldi
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    Konsol kanadında HDR içerik desteği aslında biraz sıkıntılı. Zira Xbox konsollarda örneğin Netflix uygulamasında HDR veya Dolby Vision destekli içerik tükettiğinizde sinyal ilgili HDR desteğinde takılı kalıyor. Farklı ve SDR bir içerik yüklediğinizde ise televizyonunuz sinyali HDR olarak göstermeye devam ediyor. Netflix’e özel gibi görünen bu durum, uzun bir süredir de düzeltilememiş görünüyor. Benzer bir sorunu PlayStation 5 kullanıcılarının da gündeme getirdiğini söylemek gerek.



    https://www.engadget.com/you-tube-finally-delivers-hdr-on-the-xbox-one-114053690.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    16 saat önce
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